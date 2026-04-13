Vingroup đính chính

Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC) đã phát đi văn bản đính chính một số nội dung liên quan đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm nay.

Theo văn bản số 197/2026/CV-TGĐ-VINGROUP, phía Tập đoàn cho biết đã có sơ suất về mặt thông tin trong văn bản số 180 được công bố vào ngày 01/04/2026 trước đó. Do đó, Vingroup thực hiện công bố thông tin đính chính để đảm bảo tính chính xác cho các cổ đông và nhà đầu tư.

Cụ thể, thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 được ấn định như sau:

Thời gian: 9h00, ngày 22 tháng 04 năm 2026 (Thứ Tư).

Trước đó, văn bản công bố thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ là 9h00, ngày 22 tháng 04 năm 2025. ﻿

Đại diện Vingroup khẳng định, nội dung đính chính này chỉ nhằm khắc phục sai sót trong văn bản công bố thông tin cũ và hoàn toàn không ảnh hưởng đến các nội dung tại Thông báo mời họp đã được gửi trực tiếp đến từng cổ đông cũng như đã đăng tải trên website chính thức của Tập đoàn.