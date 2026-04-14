Cổ phiếu thăng hoa, tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng thêm 1,1 tỷ USD sau 1 ngày

Theo dữ liệu thời gian thực của Forbes, tính đến đầu sáng 14/4, tài sản ròng của ông Phạm Nhật Vượng đạt 26,7 tỷ USD, tăng 1,1 tỷ USD (tương đương 4,3%) chỉ trong 24 giờ và tăng gần 5 tỷ USD so với nửa tháng trước (tính đến 31/3/2026, ông Phạm Nhật Vượng sở hữu khoảng 22,3 tỷ USD).

Tài sản của ông Phạm Nhật Vượng tăng mạnh nhờ sự thăng hoa của cổ phiếu VIC. Trong phiên giao dịch 13/4, cổ phiếu VIC tăng 5,47%, trở thành trụ đỡ quan trọng giúp chỉ số VN-Index duy trì sắc xanh. Với đà tăng này, vốn hóa thị trường của Vingroup được nâng lên mức hơn 1,2 triệu tỷ đồng.

Diễn biến tích cực của cổ phiếu Vingroup diễn ra trong bối cảnh tập đoàn này vừa khởi công tuyến đường sắt cao tốc quy mô lớn. Cụ thể, ngày 12/4, Vingroup chính thức khởi công tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh với tổng vốn đầu tư hơn 147.000 tỷ đồng (tương đương 5,6 tỷ USD), đánh dấu bước tiến lớn của doanh nghiệp tư nhân vào lĩnh vực hạ tầng chiến lược.

Dự án do công ty thành viên VinSpeed làm chủ đầu tư, chiều dài khoảng 120 km, đi qua Bắc Ninh và Hải Phòng. Tuyến được thiết kế với vận tốc tối đa 350 km/giờ, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội đến Hạ Long xuống còn khoảng 23 phút, nhanh gấp 5 - 7 lần so với hiện nay.

Với khối tài sản tăng mạnh, Chủ tịch Vingroup xếp thứ 89 trong danh sách những người giàu nhất thế giới của Forbes , đồng thời giữ vị trí số một tại Đông Nam Á và tiếp tục dẫn đầu nhóm tỷ phú Việt Nam.

Tài sản của ông Phạm Nhật Vượng tăng 1,1 USD chỉ trong 24 giờ.

Trong khi đó, bà Phạm Thu Hương (vợ ông Phạm Nhật Vượng), Phó Chủ tịch Vingroup, cũng ghi nhận khối tài sản ròng tăng 140,3 triệu USD so với hôm qua, lên 2,8 tỷ USD, xếp hạng 1.482 thế giới.

Trong nhóm các tỷ phú USD của Việt Nam theo xếp hạng của Forbes , đứng sau tỷ phú Phạm Nhật Vượng là bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch HĐQT VietJet Air - với khối tài sản 4 tỷ USD. Hiện bà Nguyễn Thị Phương Thảo xếp thứ 1.078 thế giới, tiếp tục là nữ tỷ phú giàu nhất Việt Nam.

Ông Trần Đình Long - Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát - hiện sở hữu 2,8 tỷ USD, đứng thứ 1.497 thế giới.

Ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Techcombank - sở hữu 2,2 tỷ USD và đang đứng thứ 1.851 thế giới.

Cùng trong danh sách, bà Phạm Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup sở hữu khối tài sản 2 tỷ USD, xếp thứ 2.081 thế giới.

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch VPBank và ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Masan cùng sở hữu 1,1 tỷ USD, lần lượt xếp thứ 3.181 và 3.201 thế giới.