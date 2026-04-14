Công ty bất động sản của VinaCapital bất ngờ báo lỗ 165 tỷ đồng

Phối cảnh dự án Bến Lức Waterfront. (Nguồn: Vinaliving Holdings)

Cụ thể, CTCP VinaLiving Holdings vừa công bố thông tin về tình hình tài chính năm 2025 với kết quả kinh doanh bết bát, khi báo lỗ sau thuế 165 tỷ đồng, đảo chiều mạnh so với khoản lãi 582,5 tỷ đồng ở năm trước.

Về sức khỏe tài chính, tính đến ngày 31/12/2025, vốn chủ sở hữu của VinaLiving Holdings là 1.344,6 tỷ đồng, sụt giảm gần 11% so với đầu năm, tương ứng “bốc hơi” 165 tỷ đồng. Trong đó, cơ cấu vốn bao gồm: Vốn đầu tư của chủ sở hữu là 792,5 tỷ đồng, Thặng dư vốn cổ phần là 91,4 tỷ đồng, Lợi ích cổ đồng không kiểm soát là 151,5 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 309 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm tài chính 2025, tổng nợ phải trả của công ty giảm hơn 250 tỷ đồng so với hồi đầu năm, xuống 1.934 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay ngân hàng là 177,3 tỷ đồng, nợ vay từ phát hành trái phiếu là 50 tỷ đồng và nợ phải trả khác là 1.707 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong cơ cấu nợ phải trả khác có tới 113,3 tỷ đồng Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước, cùng 3,2 tỷ đồng Phải trả người lao động.

Dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy, hiện VinaLiving Holdings đang lưu hành 2 lô trái phiếu VLH12501 và VLH12502 với tổng giá trị 190 tỷ đồng.

Cụ thể, từ ngày 30/12/2025 đến 06/01/2026, VinaLiving Holdings đã phát hành 1.200 trái phiếu mã VLH12501, mệnh giá 100 triệu đồng mỗi trái phiếu, tương ứng giá trị 120 tỷ. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 2 năm, dự kiến thiết kế vào ngày 30/12/2027, với lãi suất cố định 10,5%/năm.

Tiếp đó, từ ngày 30/12/2025 đến 09/01/2026, doanh nghiệp tiếp tục phát hành 700 trái phiếu mã VLH12502, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị 70 tỷ đồng. Trái phiếu có cùng kỳ hạn 2 năm, hạn chót ngày 30/12/2027, với lãi suất cố định 11%/năm.

Nguồn: HNX

Theo tìm hiểu được biết, CTCP VinaLiving Holdings được thành lập vào tháng 6/2019, với lĩnh vực hoạt động chính là kinh doanh bất động sản. Trụ sở chính đặt tại Lầu 19, Tòa nhà Sun Wah Tower, số 115 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP.HCM. Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp là Tổng Giám đốc Đỗ Chí Hiếu.

Theo đánh giá của VIS Rating vào tháng 12/2025, VinaLiving Holdings được xếp hạng tín nhiệm ở mức BBB phản ánh hồ sơ tín nhiệm độc lập của VinaLiving ở công trình “Trung bình”. Doanh nghiệp từng duy trì biên EBITDA trong khoảng 24–38% giai đoạn 2023–2024, cao hơn mặt bằng chung ngành bất động sản nhà ở, chủ yếu nhờ tập trung vào phân khúc nhà ở và nghỉ dưỡng cao cấp – mảng có biên lợi nhuận tốt hơn. Tuy nhiên, các chỉ số về quy mô, đòn bẩy tài chính và khả năng bao phủ nợ được đánh giá ở mức trung bình, phù hợp với đặc thù doanh nghiệp phát triển dự án.

Đáng chú ý, VinaLiving Holdings là đơn vị phát triển bất động sản trực thuộc hệ sinh thái VinaCapital. Từ khi thành lập đến nay, doanh nghiệp đã phát triển và hoàn thành hơn 10 dự án nhà ở tầng thấp tại khu vực ngoại ô TP.HCM, cùng các dự án biệt thự, Condotel ven biển hướng đến phân khúc cao cấp. Một số dự án tiêu biểu được đưa ra trong báo cáo bao gồm Maia Resort Quy Nhon, The Ocean Villas Quy Nhon (Gia Lai) và Nine South Estates (TP.HCM). Ngoài vai trò trò chơi chủ tư, VinaLiving còn cung cấp dịch vụ quản lý dự án cho VinaCapital và các nhà tư vấn đầu tư, bao gồm nghiên cứu khả thi, tư vấn giải pháp, quản lý thiết kế – thi công, tư vấn bán hàng và tiếp thị.

Từ năm 2023 đến 9 tháng đầu năm 2025, VinaLiving Holdings ghi nhận doanh thu bình quân hàng năm khoảng 1.000 tỷ đồng từ động cốt cốt lõi trong lĩnh vực phát triển và quản lý bất động sản, phản ánh quy mô hoạt động ở cấp trung bình.

Như vậy, có thế thấy, hoạt động kinh doanh của VinaLiving Holdings đã gặp nhiều biến động trong nửa của năm tài chính 2025, …