3 tỷ phú Đông Âu cùng tài trợ VTV đưa FIFA World Cup 2026 về Việt Nam

Phụng Tiên | 13-04-2026 - 22:11 PM | Doanh nghiệp

Ba ông lớn này được cho là đơn vị đứng sau giúp VTV có được bản quyền của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Trên trang fanpage chính thức, Vingroup cho biết doanh nghiệp này phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam VTV đưa FIFA World Cup 2026 đến gần hơn với khán giả trong nước.

Tương tự, Techcombank do Chủ tịch Hồ Hùng Anh đứng đầu và VPBank do ông Ngô Chí Dũng làm Chủ tịch cũng công bố việc tham gia đồng hành cùng Đài Truyền hình Việt Nam trong hoạt động đưa FIFA World Cup 2026 đến với người hâm mộ trong nước.

Được biết, Chủ tịch Vingroup ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch ﻿Techcombank ông Hồ Hùng Anh và Chủ tịch VPBank ông Ngô Chí Dũng đều có điểm chung là từng học tập, kinh doanh tại Đông Âu từ những năm 1990 trước khi trở về Việt Nam khởi nghiệp.

Hoạt động hỗ trợ mua bản quyền bóng đá của các doanh nghiệp lớn đã có tiền lệ từ nhiều năm trước. Vào năm 2018, Tập đoàn Vingroup cũng đã từng tài trợ khoản kinh phí 5 triệu USD cho VTV. Số tiền tài trợ này đóng vai trò quyết định giúp VTV mang bản quyền World Cup 2018 về Việt Nam trong những tuần cuối cùng trước khi diễn ra các trận đấu.

Đến kỳ World Cup năm 2022, mô hình xã hội hóa bản quyền cũng tiếp tục được phát huy mạnh mẽ. Vingroup cùng với Tập đoàn T&T Group và 4 ngân hàng lớn đã phối hợp hỗ trợ nhà đài quốc gia. Các đơn vị này đã hỗ trợ VTV chốt hợp đồng trị giá khoảng 15 triệu USD. Sự đóng góp đó giúp người hâm mộ được theo dõi miễn phí trọn vẹn 64 trận đấu của giải.

Vingroup đã tài trợ VTV với bản quyền World Cup trong 3 kỳ liên tiếp. ﻿

Khả năng "kiếm tiền" của Đài quốc gia: VTV đạt doanh thu gần 10 tỷ đồng một ngày, hút hàng triệu lượt xem mỗi ngày

Phụng Tiên

Nhịp sống thị trường

Vinhomes chốt con số gần 25.000 cổ đông vào cuối năm 2025 sau khi cổ phiếu tăng 200%

Vinhomes chốt con số gần 25.000 cổ đông vào cuối năm 2025 sau khi cổ phiếu tăng 200% Nổi bật

Tổng thầu đường sắt cao tốc của Vingroup tăng vốn lên 10.000 tỷ đồng, vượt mặt Coteccons, Hòa Bình, Đèo Cả...

Tổng thầu đường sắt cao tốc của Vingroup tăng vốn lên 10.000 tỷ đồng, vượt mặt Coteccons, Hòa Bình, Đèo Cả... Nổi bật

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Trình phương án cắt giảm điều kiện kinh doanh trước ngày 20-4

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Trình phương án cắt giảm điều kiện kinh doanh trước ngày 20-4

22:06 , 13/04/2026
Chủ thương hiệu đậu phộng nổi tiếng Tân Tân lãnh án tù

Chủ thương hiệu đậu phộng nổi tiếng Tân Tân lãnh án tù

20:50 , 13/04/2026
Bộ tài chính trả lời thắc mắc: Doanh nghiệp chia nhỏ lương để trả tiền mặt, nhiều lần dưới 5 triệu đồng thì tính chi phí hợp lý thế nào?

Bộ tài chính trả lời thắc mắc: Doanh nghiệp chia nhỏ lương để trả tiền mặt, nhiều lần dưới 5 triệu đồng thì tính chi phí hợp lý thế nào?

20:02 , 13/04/2026
5 hiểu lầm cơ bản khiến hộ kinh doanh bị truy thu thuế

5 hiểu lầm cơ bản khiến hộ kinh doanh bị truy thu thuế

17:57 , 13/04/2026

