Trong 1 năm qua, hơn 150.000 người đã chuyển về sống tại các dự án của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Phụng Tiên | 14-04-2026 - 00:05 AM | Doanh nghiệp

Tính đến 31/12/2025, Vinhomes đã đưa vào vận hành và quản lý 32 khu đô thị tại 8 tỉnh thành trên cả nước, với hơn 168.000 căn hộ, biệt thự và nhà phố, sở hữu quỹ đất lớn nhất cả nước với tổng diện tích hơn 295 triệu m2.

Công ty cổ phần Vinhomes (VHM) vừa công bố báo cáo thường niên 2025. Báo cáo cho biết, tính đến cuối năm 2025, tổng số cư dân tại các dự án Vinhomes trên toàn quốc đạt gần 650.000 người, tăng khoảng 157.000 người so với năm trước đó.

Từ năm 2010 đến nay, Vinhomes đã bán lũy kế 309.000 sản phẩm bao gồm căn hộ, biệt thự, nhà phố, tương đương doanh số hơn 1 triệu tỷ đồng, bao gồm các căn bán lẻ và tương đương bán lẻ trong các giao dịch bán lô lớn.﻿

Năm 2025, Vinhomes mở bán bốn dự án nhà ở thương mại quy mô lớn bao gồm Vinhomes Golden City (Dương Kinh, Hải Phòng), Vinhomes Wonder City (Đan Phượng), Vinhomes Green City (Hậu Nghĩa, Tây Ninh) và Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ).

Trong một năm, Vinhomes khởi công loạt dự án trọng điểm bao gồm: Vinhomes Green Paradise, Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây, Vinhomes Hải Vân Bay, Khu Công nghiệp Vinhomes Vũng Áng (Hà Tĩnh), Khu đô thị Vinhomes Global Gate Hạ Long, Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh, Khu nhà ở xã hội tại Phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên và Khu đô thị mới tại phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh. ﻿

Giá trị thương hiệu Vinhomes ước tính đạt 1,6 tỷ USD, tăng 200.000 USD so với năm trước đó. Giá trị vốn hóa thị trường tại ngày 31/12/2025 đạt 19,4 tỷ USD (tương đương 514.100 tỷ đồng), tăng 13 tỷ USD so với cùng kỳ, là doanh nghiệp bất động sản niêm yết lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam.

Năm 2025, doanh thu thuần hợp nhất của Vinhomes đạt hơn 153.000 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản tiếp tục là mảng kinh doanh cốt lõi, đạt hơn 108.000 tỷ đồng, chủ yếu nhờ bàn giao đúng tiến độ tại các đại dự án như Vinhomes Ocean Park 2, Vinhomes Ocean Park 3, Vinhomes Grand Park và Vinhomes Golden Avenue cùng một số dự án khác. Lợi nhuận sau thuế năm 2025 đạt hơn 43.000 tỷ đồng, tăng 23,6% so với năm 2024.

Năm 2026, công ty đặt mục tiêu doanh thu 250.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 50.000 tỷ đồng, lần lượt tăng 63% và 16% so với kết quả thực hiện năm trước.﻿

Vinhomes dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 60% vốn điều lệ, tương ứng 6.000 đồng/cổ phiếu. Với khoảng 4,1 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền chi trả ước tính gần 25.000 tỷ đồng. Đây là lần đầu tiên sau 5 năm doanh nghiệp của ông Phạm Nhật Vượng thực hiện chi trả cổ tức. ﻿

Vinhomes chốt con số gần 25.000 cổ đông vào cuối năm 2025 sau khi cổ phiếu tăng 200%

Tổng thầu đường sắt cao tốc của Vingroup tăng vốn lên 10.000 tỷ đồng, vượt mặt Coteccons, Hòa Bình, Đèo Cả...

3 tỷ phú Đông Âu cùng tài trợ VTV đưa FIFA World Cup 2026 về Việt Nam

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Trình phương án cắt giảm điều kiện kinh doanh trước ngày 20-4

Chủ thương hiệu đậu phộng nổi tiếng Tân Tân lãnh án tù

Bộ tài chính trả lời thắc mắc: Doanh nghiệp chia nhỏ lương để trả tiền mặt, nhiều lần dưới 5 triệu đồng thì tính chi phí hợp lý thế nào?

