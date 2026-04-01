Một tập đoàn Nhà nước trả cho nhân sự trung bình 53 triệu đồng/tháng

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (HOSE: GVR) vừa công bố báo cáo thường niên 2025.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng số cán bộ, nhân viên tại Công ty mẹ – Tập đoàn giảm từ 212 người trong năm 2024 xuống còn 161 người trong năm 2025, tương ứng mức giảm hơn 24%.

Thu nhập của người lao động công ty mẹ tiếp tục xu hướng tăng qua các năm. Năm 2022, mức thu nhập bình quân đạt 24 triệu đồng/người/tháng, đến năm 2023 tăng lên 30,4 triệu đồng. Đà tăng được duy trì trong năm 2024 với mức 48 triệu đồng và tiếp tục lên 52,6 triệu đồng/người/tháng trong năm 2025.﻿

Báo cáo cho biết năm 2025, Tập đoàn đã đảm bảo việc làm cho hơn 79.000 lao động với mức thu nhập bình quân đạt 11 triệu đồng/người/tháng, đồng thời tạo thu nhập cho hơn 23.000 lao động địa phương tại Lào và Campuchia.

﻿Hiện nay, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam có 120 công ty con và 16 công ty liên kết, quản lý trên 377.797 ha cao su tại Việt Nam, Lào và Campuchia.

Tập đoàn đang sở hữu và quản lý 05 công ty thủy điện, gồm Công ty Cổ phần Thủy điện Geruco Sông Côn, VRG Phú Yên, VRG Bảo Lộc, VRG Đắk Nông và VRG Ngọc Linh, với tổng công suất lắp máy đạt 134 MW.



Lĩnh vực chế biến gỗ là một trong những thế mạnh của Tập đoàn, tổng sản lượng khoảng 1,2 triệu m³/năm, nhiều nhất Việt Nam. Trong đó, sản lượng ván sợi MDF đạt 1.077.000 m³, chiếm khoảng 35% tổng sản lượng MDF sản xuất hàng năm của cả nước.



Hiện nay, VRG đang quản lý và khai thác 14 khu công nghiệp với tổng diện tích trên 4.200 ha. Tập đoàn đang triển khai đầu tư thêm 5 khu công nghiệp đã được Chính phủ chấp thuận chủ trương, nâng tổng số khu công nghiệp lên 19 khu với diện tích gần 6.300 ha.

Năm 2025, Tập đoàn Cao su Việt Nam mang về doanh thu thuần hơn 29.078 tỷ đồng, tăng 10,8% so với năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt 5.998 tỷ đồng, tăng 24,3% so với cùng kỳ.﻿

Trong năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 33.799 tỷ đồng , tăng 4,21% so với năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận điều chỉnh giảm khi lợi nhuận trước thuế dự kiến còn 6.902 tỷ đồng (giảm 2,88%) và lợi nhuận sau thuế đạt 5.558 tỷ đồng (giảm 7,34%). Trong khi đó, tổng vốn đầu tư hợp nhất dự kiến tăng mạnh lên 7.266 tỷ đồng, cao gấp gần 3,8 lần so với năm 2025. ﻿