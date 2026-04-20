2 ngày trước ĐHĐCĐ thường niên, Vingroup nâng mục tiêu doanh thu thêm 35.000 tỷ đồng và lợi nhuận thêm 10.000 tỷ đồng

Sáng 20/4, chỉ hai ngày trước thềm Đại hội đồng cổ đông thường niên, Tập đoàn Vingroup – CTCP (HoSE: VIC) đã công bố điều chỉnh tăng đáng kể các chỉ tiêu kinh doanh năm 2026, dự kiến sẽ trình cổ đông thông qua tại cuộc họp ngày 22/4.

Theo tài liệu cập nhật, doanh thu hợp nhất năm 2026 được nâng lên mức 485.000 tỷ đồng, tăng 45,7% so với thực hiện năm 2025. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 35.000 tỷ đồng, tương đương gấp khoảng 3 lần so với cùng kỳ. So với kế hoạch ban đầu công bố ngày 1/4, các chỉ tiêu này lần lượt được điều chỉnh tăng thêm 35.000 tỷ đồng doanh thu và 10.000 tỷ đồng lợi nhuận.

Vingroup cho biết việc điều chỉnh kế hoạch được xây dựng dựa trên kết quả kinh doanh thực tế cùng triển vọng tăng trưởng của tập đoàn và các công ty thành viên trong thời gian tới.



Trước đó, năm 2025, tập đoàn ghi nhận doanh thu 332.808 tỷ đồng, tăng 76% so với năm trước và là mức cao nhất kể từ khi thành lập. Lợi nhuận sau thuế đạt 11.146 tỷ đồng, tăng 111% và vượt kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.



Về định hướng, Vingroup tiếp tục tập trung vào ba trụ cột gồm hạ tầng, năng lượng xanh và văn hóa, đồng thời lên kế hoạch huy động vốn thông qua nhiều công cụ tài chính trong và ngoài nước nhằm phục vụ chiến lược mở rộng.



Ở từng mảng hoạt động, các đơn vị trong hệ sinh thái được giao mục tiêu tăng trưởng cao. Trong lĩnh vực công nghiệp, VinFast đặt mục tiêu bàn giao 300.000 ô tô điện và hướng tới sản lượng một triệu xe máy điện, đồng thời nghiên cứu các giải pháp tối ưu chi phí cho các dòng xe phân khúc B và C dự kiến thương mại hóa từ năm 2026.



Mảng bất động sản, Vinhomes định hướng chuyển dịch sang nhu cầu ở thực, phát triển dự án theo tiêu chuẩn ESG++, đẩy mạnh nhà ở xã hội và mô hình đô thị gắn với giao thông công cộng tại các khu vực đô thị hóa nhanh.



Trong lĩnh vực du lịch – giải trí, Vinpearl tập trung khai thác phân khúc MICE và dịch vụ tiệc cưới, đồng thời mở rộng các quần thể nghỉ dưỡng mới. Đáng chú ý, dự án tại Tuyên Quang dự kiến ra mắt trong năm nay, hướng tới trở thành điểm đến văn hóa – sinh thái độc lập.



Các đơn vị thành viên cũng đồng loạt điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026. Vinpearl, theo tài liệu bổ sung công bố ngày 16/4, đã nâng mục tiêu lợi nhuận sau thuế lên 3.000 tỷ đồng, gấp đôi kế hoạch trước đó và cao hơn 2,7 lần kết quả năm 2025.



Trong khi đó, Vinhomes công bố kế hoạch điều chỉnh với doanh thu dự kiến 285.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 60.000 tỷ đồng trong năm 2026, lần lượt tăng 86% và 38% so với thực hiện năm 2025. So với kế hoạch đưa ra cuối tháng 3, các chỉ tiêu này cũng được nâng thêm 35.000 tỷ đồng doanh thu và 10.000 tỷ đồng lợi nhuận.