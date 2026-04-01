"Không tăng năng suất, chỉ có chết": Trước sự thật khắc nghiệt, đại gia dệt may Việt Nam tự chế tạo robot với giá bằng một nửa Trung Quốc

“Không tăng được năng suất lao động thì chỉ có chết”

“Giá đơn hàng dệt may từ khách hàng chỉ có xu hướng giảm qua từng năm chứ không bao giờ có chuyện tăng giá” – Ông Nguyễn Văn Thời, cựu Chủ tịch HĐQT CTCP Dệt may TNG cho biết tại buổi gặp mặt nhà đầu tư đầu tháng 4 vừa qua – “Cho nên, doanh nghiệp nào không tăng được năng suất lao động thì chỉ có chết thôi”.

Ví dụ, dữ liệu tại TNG đối với một mã hàng sản xuất cho đối tác ghi nhận, đơn giá gia công cách đây 5 năm ở mức 3 USD/sản phẩm, nhưng hiện tại đã giảm xuống mức 1,9 USD/sản phẩm. Khách hàng thường dựa vào hai lý do chính để yêu cầu TNG phải giảm đơn giá sau mỗi năm.

Thứ nhất là khi nhà máy đã quen thuộc với việc sản xuất một mã hàng, quá trình gia công sẽ thành thục và dễ dàng hơn. Thứ hai, vì hiệu suất sản xuất của nhà máy được cải thiện và tăng lên, khách hàng yêu cầu phải giảm giá thành gia công.

Đơn giá giảm sâu là thực tế khắc nghiệt của thị trường dệt may. Để giải bài toán này, TNG không có cách nào khác là phải bù đắp sự sụt giảm về đơn giá bằng số lượng.

Đối với mã hàng đề cập ở trên, sản lượng thực tế trên một chuyền may đã tăng từ mức 450 - 500 sản phẩm/ngày lên mức trên 800 sản phẩm/ngày. Sự gia tăng sản lượng này là cơ sở để doanh nghiệp bù đắp mức chênh lệch 1,1 USD/sản phẩm và duy trì tăng trưởng doanh thu.

Việc tăng năng suất được thực hiện việc thông qua quá trình tự động hóa. Số liệu từ ban điều hành cho thấy, việc đưa máy móc vào các khâu sản xuất cho phép một chuyền may giảm lượng nhân sự định biên từ 50 người xuống còn 48 hoặc 46 người nhưng vẫn giữ nguyên hoặc vượt mức sản lượng yêu cầu.

Tăng năng suất nhờ ứng dụng công nghệ cũng là lý do giúp doanh thu năm 2025 của TNG đạt 8.699 tỷ đồng – tăng 13,6% so với năm trước và và lợi nhuận sau thuế đạt 393 tỷ đồng, tăng 24,86%. Trong quý I/2026, doanh thu đạt 1.952 tỷ đồng, tăng 29%.

Công ty dệt may tự chế robot với chi phí bằng một nửa

Trong lần đi công tác tại Trung Quốc, ông Nguyễn Văn Thời nhận ra rằng, nhiều doanh nghiệp dệt may nước này đã tự chế tạo máy móc, robot để ứng dụng trong nhà máy. Ông nghĩ “Họ làm được thì mình cũng làm được”.

Dự án chế tạo máy móc tự động và Robot AGV ra đời năm 2022, được đảm nhiệm bởi Chi nhánh Công nghệ tự động hóa TOT và Phòng Robot TNG.

Ông Nguyễn Đức Mạnh – Phó chủ tịch thường trực của TNG, cũng là người con trai kế nghiệp của ông Thời – cho biết, thay vì chế tạo các loại máy móc đặc thù số lượng ít, TNG tập trung chủ lực vào sản xuất xe tự hành AGV (thường gọi là "con chuyển") vì nhu cầu thị trường rất lớn, dễ triển khai tại xưởng và có khả năng kết nối trực tiếp với phần mềm của TNG (dự án TRE) để thay thế lượng lớn sức người.

Năm 2025, đã có 30 xe tự hành AGV phục vụ trong nội bộ các nhà máy của TNG và bàn giao 28 máy tự động hóa (tùy theo từng dây

chuyền/ứng dụng).

Xe tự vận hành AGV (do Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG chế tạo và sản xuất) vận chuyển bán thành phẩm tự động trong nhà máy may TNG. Ảnh: Báo Thái Nguyên

Điều đặc biệt là các kỹ sư trẻ của TNG áp dụng chiến lược mua các máy móc từ nước ngoài như Trung Quốc, Đức về để "bổ ra", nghiên cứu và tự chế tạo lại với chi phí chỉ bằng một nửa so với nhập khẩu nguyên chiếc.

Năm 2025, TNG đã nâng cấp thế hệ Robot AGV mới tích hợp công nghệ dẫn đường thông minh SLAM, có khả năng leo dốc, chịu tải trọng lớn và tự động hóa hoàn toàn việc nhận/cấp hàng. Robot AGV của TNG cũng đã được bán thương mại cho khách hàng bên ngoài.

Như đã đề cập, bức tranh công nghệ tại công ty dệt may lớn nhất tỉnh Thái Nguyên này có mảnh ghép mang tên Dự án TRE (được quản lý bởi Chi nhánh Giải pháp công nghệ TRE). Đây là nền tảng E-management đầu tiên tại Việt Nam chuyên biệt cho điều hành doanh nghiệp ngành may mặc.

Thông tin tại Báo cáo thường niên 2025 của TNG cho biết, phần mềm của TRE cung cấp dữ liệu phân tích quy trình sản xuất, quản trị nhân sự, hàng tồn kho, nguyên vật liệu và tài chính theo thời gian thực, giúp ban lãnh đạo đưa ra quyết định nhanh chóng. Bên cạnh đó, TNG cũng đưa vào vận hành hệ thống TRE Office giúp số hóa toàn bộ quy trình biên soạn, phê duyệt và công bố văn bản nội bộ.

TNG không chỉ dùng TRE trong nội bộ mà đã thương mại hóa thành công. Điển hình, vào tháng 12/2025, TNG đã ký kết hợp đồng chuyển giao giải pháp công nghệ TRE cho Tập đoàn Hồ Gươm. Trong tương lai, TNG định hướng tách TRE thành một công ty độc lập để đẩy mạnh phát triển và dự kiến sẽ liên doanh với một tập đoàn phần mềm của Trung Quốc.