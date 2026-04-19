Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hành trình trở lại của thiếu gia Bùi Cao Nhật Quân sau 9 năm ẩn mình

Phụng Tiên | 19-04-2026 - 08:07 AM | Doanh nghiệp

Sau gần một thập kỷ gần như 'mất tích' khỏi truyền thông, ông Bùi Cao Nhật Quân, chính thức ngồi vào ghế Chủ tịch HĐQT NovaGroup thay thế nhà sáng lập Bùi Thành Nhơn, mở ra một chương mới trong quá trình chuyển giao quyền lực.

Ngày 16/4, NovaGroup - công ty sở hữu 22% vốn cổ phần của CTCP Tập đoàn Đầu tư địa ốc No va (mã chứng khoán NVL) - chính thức bổ nhiệm ông Bùi Cao Nhật Quân giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị thay ông Bùi Thành Nhơn.

Trước đó, ông Quân là Phó Chủ tịch Nova Holding﻿ - công ty nắm cổ phần chi phối NovaGroup, kiêm Phó Chủ tịch NovaGroup.

Sau khi chuyển giao, ông Nhơn sẽ tập trung vào vai trò Chủ tịch Nova Holding.

Ngay sau đó, Novaland cũng công bố công bố ông Bùi Cao Nhật Quân là một trong 3 ứng viên dự kiến bầu bổ sung vào Hội đồng Quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2026.

NovaGroup là tập đoàn kinh tế đa ngành do ông Bùi Thành Nhơn sáng lập từ năm 1992, sở hữu hệ sinh thái gồm bất động sản (Novaland), dịch vụ - du lịch - giải trí (Nova Service), nông nghiệp - tiêu dùng (Nova Consumer).

Ông Bùi Cao Nhật Quân sinh năm 1982, là con trai của nhà sáng lập Bùi Thành Nhơn. ﻿Ông Quân tốt nghiệp cử nhân Quản trị Kinh doanh - Đại học Western Washington - Hoa Kỳ.

Từ năm 2007 đến 2017, ông Quân đảm nhận vị trí Thành viên HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc Novaland, đồng thời có giai đoạn là cổ đông lớn.

Giữa năm 2017, ông từ nhiệm mọi chức vụ trong HĐQT và ban điều hành, đồng thời ít xuất hiện trước công chúng.

Đến ngày 16/3/2026, tại Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa LPBank và Novaland (NVL), ông Bùi Cao Nhật Quân chính thức lộ diện với chức vụ được giới thiệu là Chủ tịch Hội đồng điều hành Novaland.

Đây không phải là chức danh được quy định cụ thể trong điều lệ doanh nghiệp, song được cho là có ảnh hưởng lớn đến hoạt động điều hành thực tế của tập đoàn.﻿

Hiện tại, ông Nhơn nắm 4,33% vốn tại Novaland, ông Quân giữ 3,37% vốn (giảm từ tỷ lệ 3,678% tại thời điểm cuối năm 2025 do Novaland thực hiện chuyển đổi trái phiếu quốc tế thành cổ phiếu vào tháng 4/2026).

Tổng tỷ lệ sở hữu của nhóm gia đình ông Nhơn tại Novaland là 39,8%.﻿

Kết phiên giao dịch ngày 17/4, cổ phiếu NVL có giá 17.050 đồng/cp, vốn hoá thị trường đạt 38.000 tỷ đồng.

Năm 2025, Novaland ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 1.800 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với khoản lỗ kỷ lục 4.395 tỷ đồng của năm 2024, chủ yếu nhờ hoàn nhập gấn 2.200 tỷ tiền sử dụng đất từ dự án Lakeview City quy mô hơn 30ha ở TP.HCM. Doanh nghiệp cũng ghi nhận hoàn nhập 1.271 tỷ đồng tiền phạt chậm nộp vào khoản mục thu nhập khác.

Phụng Tiên

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên