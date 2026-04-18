Khai trương đường bay Phú Quốc - Seoul, Sun PhuQuoc Airways mở rộng hiện diện quốc tế

Mở rộng hiện diện bay quốc tế, kiến tạo trải nghiệm liền mạch

02h25 sáng, chuyến bay mang số hiệu 9G450 của Sun PhuQuoc Airways đã khởi hành từ Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đến sân bay quốc tế Incheon tại Seoul, Hàn Quốc vào 09:55 (giờ địa phương). Ở chiều ngược lại, gần 230 hành khách từ Seoul đã đến Phú Quốc trên chuyến bay đầu tiên của hãng, mở ra một nhịp kết nối mới giữa hai điểm đến giàu tiềm năng du lịch và giao thương.

Đường bay Phú Quốc- Seoul (Hàn Quốc) được khai thác với tần suất 1 chuyến/ngày, và sẽ nâng lên 2 chuyến/ngày trong giai đoạn tiếp theo. Du khách khi bay cùng hãng sẽ được tặng vé cáp treo Sun World Hòn Thơm (áp dụng đến hết tháng 6/2026), đồng thời hưởng ưu đãi lên tới 30% cho các dịch vụ lưu trú, ẩm thực, spa và giải trí tại Phú Quốc.

Không chỉ là việc bổ sung một đường bay quốc tế, tuyến Phú Quốc - Seoul còn được định vị như một "trục kết nối chiến lược", đưa đảo Ngọc tiếp cận sâu hơn với thị trường Đông Bắc Á, đồng thời mở rộng khả năng kết nối tới các khu vực khác thông qua một trong những trung tâm trung chuyển hàng không lớn của khu vực.

Phòng chờ Sun Executive Lounge tại nhà ga quốc tế sân bay Phú Quốc

Cùng với việc khai trương đường bay, Sun PhuQuoc Airways đồng thời đưa vào vận hành Sun Executive Lounge tại nhà ga quốc tế Phú Quốc, hoàn thiện hệ thống phòng chờ tại cả hai nhà ga. Đây là bước đi nhằm nâng tầm trải nghiệm hành khách ngay từ điểm khởi đầu. Không gian phòng chờ được thiết kế theo ý tưởng "học viện hàng không" với dấu ấn của kiến trúc sư Bill Bensley, kết hợp cùng trải nghiệm ẩm thực Việt Nam nguyên bản và các thương hiệu ẩm thực quốc tế. Việc đầu tư vào phòng chờ không chỉ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, mà còn góp phần đưa các yếu tố văn hóa và bản sắc trở thành một phần trong hành trình bay.

Quầy làm thủ tục của Sun PhuQuoc Airways tại khách sạn

Song song đó, hãng triển khai mô hình làm thủ tục bay ngay tại khách sạn, cho phép hành khách hoàn tất check-in và nhận thẻ lên máy bay ngay tại nơi lưu trú. Hành lý được tiếp nhận và vận chuyển trực tiếp ra sân bay theo quy trình tiêu chuẩn, giúp hành khách tiết kiệm thời gian và tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ trước giờ khởi hành. Trong giai đoạn đầu, dịch vụ được áp dụng tại các khách sạn như La Festa Phu Quoc - Curio Collection by Hilton và New World Phu Quoc Resort, đồng thời phục vụ cả khách lưu trú tại khu vực Sunset Town và Bãi Kem.

Du khách nhận món quà chào mừng của hãng trên chuyến bay đầu tiên đến Seoul

Sự kết hợp giữa dịch vụ phòng chờ và check-in tại khách sạn cho thấy định hướng rõ ràng của Sun PhuQuoc Airways trong việc xây dựng hành trình "bay - nghỉ dưỡng" liền mạch, nơi trải nghiệm không chỉ gói gọn trong chuyến bay mà được mở rộng xuyên suốt toàn bộ hành trình.

Thêm "dải lụa" mới kết nối Việt - Hàn

Seoul, với sân bay quốc tế Incheon, là một trong những trung tâm trung chuyển hàng không quan trọng của khu vực, kết nối Đông Bắc Á với Bắc Mỹ, châu Âu và nhiều thị trường quốc tế. Việc thiết lập đường bay thẳng Phú Quốc - Seoul không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại trực tiếp, mà còn mở ra cơ hội tiếp cận mạng lưới hành khách rộng lớn hơn.

Cắt băng khai trương đường bay tại sân bay quốc tế Incheon

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc, ông Vũ Hồ cho biết trong bối cảnh quan hệ hai nước đang phát triển mạnh mẽ, Hàn Quốc hiện là một trong những thị trường khách quốc tế quan trọng nhất của Việt Nam, việc bổ sung đường bay thẳng Phú Quốc - Seoul sẽ góp phần thúc đẩy giao lưu du lịch, kinh tế và kết nối nhân dân giữa hai quốc gia.

Đường bay được khai thác theo mô hình dịch vụ đầy đủ (full-service), mang đến trải nghiệm trọn gói từ suất ăn, hành lý ký gửi đến khoang Thương gia và các dịch vụ ưu tiên. Khi kết hợp với hệ sinh thái du lịch - nghỉ dưỡng - giải trí của Sun Group tại Phú Quốc, hành trình của du khách được mở rộng thành một trải nghiệm toàn diện, thay vì chỉ là một chuyến di chuyển.

Hãng chào đón du khách đến với Phú Quốc

Việc khai trương đường bay Phú Quốc - Seoul, cùng với việc đồng bộ các dịch vụ trải nghiệm từ mặt đất đến trên không, cho thấy cách tiếp cận nhất quán của Sun PhuQuoc Airways: phát triển mạng bay đi cùng nâng cấp trải nghiệm.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gia tăng trong khu vực, những kết nối được đầu tư đồng bộ về dịch vụ và hệ sinh thái được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực thu hút khách quốc tế, đồng thời từng bước định vị Phú Quốc như một cửa ngõ hàng không - du lịch mới của Việt Nam.