Tỷ phú Trần Đình Long khánh thành nhà máy 2.000 tỷ, sản lượng ống thép phía Nam lập kỷ lục mới

Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long gửi lời cảm ơn tới Lãnh đạo Tỉnh và các Sở Ban ngành của Tây Ninh, các nhà thầu, nhà cung cấp.

Sự kiện có sự tham dự của ông Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát, cùng lãnh đạo UBND tỉnh Tây Ninh và các đối tác. Đây là dự án nằm trong kế hoạch điều chỉnh hạ tầng sản xuất của doanh nghiệp để tiếp cận gần hơn với các thị trường tiêu thụ trọng điểm phía Nam và khu vực lân cận.

Ông Lê Văn Hẳn - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh phát biểu tại buổi lễ.

Nhà máy mới được xây dựng trên diện tích 15 ha, trang bị hệ thống dây chuyền công nghệ nhập khẩu từ các nước G7 với công suất thiết kế 400.000 tấn mỗi năm. Khi đi vào hoạt động, dự án này nâng tổng công suất mảng ống thép của toàn tập đoàn lên mức 1,2 triệu tấn/năm. Theo dữ liệu ngành, doanh nghiệp hiện nắm giữ khoảng 35% thị phần ống thép tại thị trường nội địa.

Về hạ tầng kỹ thuật, cơ sở này đặt tại cửa ngõ kết nối TP.HCM và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Doanh nghiệp cũng đã triển khai hệ thống điện mặt trời áp mái công suất 10 MW tại nhà máy, dự kiến đáp ứng khoảng 50% nhu cầu điện năng phục vụ sản xuất. Đại diện lãnh đạo tỉnh Tây Ninh cho biết các cơ quan ban ngành đã hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thành dự án trong Khu công nghiệp Thuận Đạo mở rộng đúng tiến độ đề ra.

Danh mục sản phẩm của cơ sở tại Tây Ninh tập trung vào các dòng ống thép đen, ống tôn mạ kẽm, mạ kẽm nhúng nóng và các loại ống kích thước lớn. Các chỉ số kỹ thuật của sản phẩm được kiểm soát theo tiêu chuẩn quốc tế như ASTM, BS EN và JIS để đáp ứng yêu cầu của các công trình hạ tầng và hoạt động xuất khẩu. Trước đó, sản phẩm của tập đoàn đã được cung ứng cho các dự án lớn như Sân bay Long Thành và Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất.

Số liệu kinh doanh quý 1/2026 cho thấy sản lượng bán hàng ống thép của doanh nghiệp đạt hơn 241.000 tấn, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khu vực phía Nam tiêu thụ 90.000 tấn. Riêng tháng 3, sản lượng tại khu vực này đạt 37.600 tấn, mức cao nhất từ trước đến nay. Việc vận hành nhà máy mới được kỳ vọng sẽ giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí vận chuyển và tăng khả năng cung ứng cho các thị trường quốc tế.