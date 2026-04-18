Bộ Công thương dự kiến giảm hơn 200 điều kiện kinh doanh

Thông tin nói trên được đại diện Bộ Công thương đưa ra tại buổi làm việc của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc với Bộ Công Thương về thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), điều kiện kinh doanh theo Kết luận số 18-KL/TW ngày 2/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và Thông báo Kết luận số 185/TB-VPCP ngày 14/4/2026 của Thường trực Chính phủ.

Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, tổng số TTHC đang thực hiện tại Bộ là 234 thủ tục, địa phương là 277 thủ tục. Thời gian tới, Bộ đề xuất phân cấp xuống địa phương 70 thủ tục; đồng thời cắt giảm, đơn giản hóa 317 thủ tục thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý để giảm gần 20% chi phí tuân thủ và khoảng 72% thời gian giải quyết.

Số lượng ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được cắt giảm là 6/19 ngành, nghề.

Về kết quả cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, Bộ Công Thương dự kiến giảm từ 565 điều kiện xuống còn 363 điều kiện.

Đối với yêu cầu cắt giảm, đơn giản hóa TTHC dựa trên dữ liệu, tỉ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC đạt 89,3%; cấp bản điện tử đạt 99%; khai thác, sử dụng lại thông tin dữ liệu số hóa tại nội bộ đạt 12,5%.

Bộ Công Thương kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sớm xem xét, chỉ đạo hoàn thiện hoặc ban hành đối với các văn bản quy phạm pháp luật để hiện thực hóa việc cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, điều kiện kinh doanh theo phương án đã được phê duyệt; chỉ đạo Bộ Nội vụ rà soát, bảo đảm đủ nguồn lực cho địa phương khi thực hiện phân cấp; số hóa triệt để, toàn diện TTHC và dịch vụ công; đẩy nhanh nghiên cứu xây dựng hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn để sớm chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm; thống nhất triển khai truy xuất nguồn gốc hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ, đồng thời tăng cường vai trò của các cơ quan kiểm tra chuyên ngành để thực hiện hậu kiểm hiệu quả.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị phân loại ngành nghề theo mức độ rủi ro để lựa chọn công cụ quản lý phù hợp. Đơn cử, các lĩnh vực như năng lượng, hóa chất, hạ tầng chiến lược… có mức độ rủi ro cao vẫn cần điều kiện kinh doanh nhưng phải loại bỏ điều kiện không cần thiết, đơn giản hóa TTHC và tăng minh bạch.

Đối với các ngành nghề rủi ro trung bình như xây dựng, vận tải, logistics…, cần thu hẹp phạm vi điều kiện kinh doanh, chuyển sang hậu kiểm bằng tiêu chuẩn, quy chuẩn, nhưng không biến tướng thành "giấy phép con".

Trong khi đó, các ngành nghề rủi ro thấp cần bãi bỏ toàn bộ điều kiện đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi gia nhập thị trường và chuyển sang hậu kiểm.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc, chi phí tuân thủ phải là thước đo trong cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, điều kiện kinh doanh. Việc rà soát cần dựa trên các tiêu chí như: Không cần quy định điều kiện đầu tư kinh doanh; điều kiện không rõ ràng, khó định tính, định lượng; điều kiện đã được xử lý ở lĩnh vực khác; điều kiện không thể ban hành; các ngành nghề, sản phẩm do thị trường quyết định nên chuyển sang hậu kiểm; hoặc các lĩnh vực không rõ tính chất kinh doanh.

Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký VCCI, đánh giá việc chuyển từ quản lý bằng điều kiện kinh doanh sang quy chuẩn, tiêu chuẩn và số hóa là định hướng đúng, cần tiếp tục thúc đẩy.

Liên quan nội dung này, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh cho biết, qua rà soát độc lập, Bộ Tư pháp thấy rằng Bộ Công Thương cần tiếp tục xem xét một số ngành nghề có thể thay điều kiện kinh doanh bằng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật như kinh doanh thực phẩm, sở giao dịch hàng hóa, xuất khẩu gạo, thương mại điện tử, bán hàng đa cấp…; đồng thời tiếp tục phân cấp TTHC cho địa phương trong các lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ, an toàn vệ sinh lao động, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp tiêu dùng, khoáng sản.

Trong khi đó, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Phạm Mạnh Cường đề nghị cắt giảm TTHC, điều kiện kinh doanh theo hướng thực chất; không ghép gộp; không lựa chọn cắt giảm các thủ tục ít hồ sơ để giữ lại thủ tục nhiều hồ sơ; phải chứng minh sự cần thiết đối với thủ tục chưa phân cấp; đồng thời tăng tỉ lệ cắt giảm và đẩy mạnh khai thác dữ liệu số hóa.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh cũng lưu ý, Bộ Công Thương lấy ý kiến địa phương và chuẩn bị đầy đủ điều kiện thực thi đối với các TTHC dự kiến phân cấp.

Những gì không cần thiết thì phải cắt giảm

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của Bộ Công Thương trong việc rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, điều kiện kinh doanh và cắt giảm ngành nghề kinh doanh có điều kiện thời gian qua.

Đặc biệt là trong thời gian vừa qua thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị về phân cấp, phân quyền cho địa phương, Bộ Công Thương cũng rất chủ động.

Qua các ý kiến tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh việc cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, điều kiện kinh doanh không phải là buông lỏng quản lý nhà nước, tuy nhiên, những gì không cần thiết thì phải cắt giảm, kết hợp tăng cường hậu kiểm, kiểm tra giám sát. Bộ Công Thương cần khẩn trương nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến đóng góp của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, VCCI… để hoàn thiện phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, điều kiện kinh doanh, trình Thường trực Chính phủ đúng thời hạn.