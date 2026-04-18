Công ty CP Đầu tư ITP bị cấm các hoạt động chứng khoán trong 2 năm

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Đầu tư ITP (ITP) do có hành vi thực hiện nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán khi chưa được cấp phép.

Theo đó, ITP bị phạt 225 triệu đồng vì cung cấp hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán khi chưa được UBCKNN cấp giấy phép, là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm.

Cụ thể, trong giai đoạn từ ngày 1-12-2025 đến 1-4-2026, doanh nghiệp này đã đăng tải trên website chungkhoanitp.com các báo cáo phân tích cổ phiếu, đánh giá tình hình hoạt động doanh nghiệp và đưa ra khuyến nghị mua, bán, nắm giữ chứng khoán cho khách hàng.

Theo quy định tại khoản 32 Điều 4 Luật Chứng khoán, đây được xem là hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán.

Thông tin trên website của ITP

Căn cứ kết quả giám sát, phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác định hành vi trên là vi phạm pháp luật và tiến hành xử phạt.

Ngoài phạt tiền, ITP còn bị áp dụng loạt biện pháp bổ sung trong thời hạn 2 năm, kể từ ngày 22-4-2026, gồm: cấm chào bán, phát hành chứng khoán; cấm niêm yết, đăng ký giao dịch; cấm hoạt động kinh doanh, cung cấp dịch vụ chứng khoán; cấm thực hiện các hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ, thanh toán và giao dịch chứng khoán.

ITP có trụ sở tại số 214/47 Nguyễn Oanh, phường Gò Vấp, TPHCM. Công ty này thành lập ngày 31-7-2024, do ông Lê Anh Tùng làm đại diện pháp luật. Doanh nghiệp đăng ký hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật).

Ghi nhận trên website, nội dung chủ yếu của ITP là tư vấn, đào tạo các khóa học chứng khoán, kèm theo nhiều bảng biểu phân tích mã cổ phiếu. Người dùng muốn truy cập sâu hơn phải cung cấp thông tin cá nhân và số điện thoại.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khuyến cáo nhà đầu tư cần thận trọng với các thông tin trên không gian mạng, tránh bị lôi kéo từ các nguồn thiếu kiểm chứng. Các tổ chức, cá nhân cung cấp báo cáo phân tích và khuyến nghị đầu tư khi chưa được cấp phép sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.



