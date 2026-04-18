Bộ Khoa học và Công nghệ khẳng định Viettel đã làm chủ công nghệ tên lửa hành trình

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa có dự thảo báo cáo về tình hình triển khai Quyết định số 1131/QĐ-TTg ngày 12/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục công nghệ chiến lược (CNCL) và sản phẩm CNCL.

﻿Riêng về thành tựu của doanh nghiệp, báo cáo cho biết "Trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ quốc phòng, Tập đoàn Viettel đã làm chủ công nghệ tên lửa hành trình , đồng thời làm chủ khoảng 85% công nghệ lõi của mạng 5G, sẵn sàng cho triển khai thương mại hóa trên diện rộng. Đây là nền tảng quan trọng góp phần bảo đảm chủ quyền công nghệ quốc gia trong lĩnh vực hạ tầng số và an ninh thông tin".



﻿Một thành tựu khác của Viettel được Bộ nêu ra là Tập đoàn đã nghiên cứu và phát triển thiết bị sinh số ngẫu nhiên lượng tử (Quantum Random Number Generator – QRNG) phục vụ các ứng dụng bảo mật thông tin, đồng thời triển khai nghiên cứu máy tính lượng tử quy mô 20 qubit (quantum bit) và xây dựng môi trường lập trình thiết kế mạch lượng tử, tạo nền tảng ban đầu cho việc tiếp cận và từng bước làm chủ các công nghệ tính toán tiên tiến trong tương lai.



Ngoài ra, trong lĩnh vực robot và tự động hóa thông minh, Viettel đã phát triển hệ thống robot tự hành phân loại hàng hóa (AGV Sorting Robot) và triển khai vận hành thực tế tại các trung tâm logistics quy mô lớn, với hơn 220 robot đã được đưa vào sử dụng.

Doanh thu hợp nhất của Viettel năm 2025 đạt 220.400 tỷ đồng, tăng trưởng 13,8%, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng GDP cao của Việt Nam. Lợi nhuận trước thuế đạt 56.800 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 40.900 tỷ đồng.﻿

Ở các thị trường nước ngoài, doanh thu của Viettel tăng trưởng 23,9%, là mức tăng cao nhất trong 9 năm qua. Đến nay, trong 10 nước đầu tư nước ngoài thì có 7 nước, Viettel giữ vị trí là nhà mạng lớn nhất (tại Lào, Campuchia, Myanmar, Đông Timor, Burundi, Haiti, Mozambique).