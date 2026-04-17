Cập nhật BCTC quý 1/2026 ngày 17/4: Một doanh nghiệp dầu khí báo lãi tăng đến 788 lần, một CTCK lỗ gần 200 tỷ

Các doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 1/2026 ngày 17/4:

Nhóm ngân hàng, VPBank (VPB) với lợi nhuận trước thuế Quý 1/2026 đạt 7.921 tỷ đồng, tăng trưởng 58% so với cùng kỳ năm 2025.

Cùng khối ngân hàng, VietABank (VAB) cũng ghi nhận mức lãi 508 tỷ đồng, tăng trưởng 44%.

Khối Chứng khoán tiếp tục duy trì sự phân hóa rõ rệt. VPS (VCK) ghi nhận mức lãi 1.547 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh 68%. TCBS (TCX) ghi nhận lợi nhuận đạt 1.458 tỷ đồng, tăng 11%. MBS lãi 368 tỷ đồng, tăng trưởng nhẹ 9%.

Ngược lại, EVS bất ngờ báo lỗ nặng 197 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ vẫn có lãi. VIX Securities báo lợi nhuận sụt giảm 66%, đạt 156 tỷ đồng.

Bất ngờ lớn nhất là PV Gas D (PGD) khi báo lãi quý 1 đạt 87 tỷ đồng. So với mức nền cực thấp của cùng kỳ năm ngoái (khoảng 110 triệu đồng), doanh nghiệp này ghi nhận mức tăng trưởng lên đến 78.809%.

Cùng ngành, CNG cũng báo lãi tăng trưởng 188%, đạt 6 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực khoáng sản, Kim loại màu Thái Nguyên (TMG) ghi nhận một quý kinh doanh khởi sắc với lợi nhuận 35 tỷ đồng, tăng trưởng 116%.

Nhóm vận tải và hạ tầng ghi nhận đà phục hồi ấn tượng. PV Trans Pacific (PVP) báo lãi 94 tỷ đồng, tăng trưởng 81%. Quy Nhơn Port (QNP) báo lãi 53 tỷ đồng, tăng trưởng 63%