Cập nhật BCTC quý 1/2026 ngày 17/4: Một doanh nghiệp dầu khí báo lãi tăng đến 788 lần, một CTCK lỗ gần 200 tỷ

Ngọc Điệp | 17-04-2026 - 18:16 PM | Doanh nghiệp

Mùa báo cáo tài chính quý 1/2026 đang dần lộ diện với những con số lợi nhuận ấn tượng từ khối Ngân hàng và Chứng khoán. Đặc biệt, thị trường ghi nhận những mức tăng trưởng bất ngờ từ nhóm dầu khí.

Các doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 1/2026 ngày 17/4:

Nhóm ngân hàng, VPBank (VPB) với lợi nhuận trước thuế Quý 1/2026 đạt 7.921 tỷ đồng, tăng trưởng 58% so với cùng kỳ năm 2025.

Cùng khối ngân hàng, VietABank (VAB) cũng ghi nhận mức lãi 508 tỷ đồng, tăng trưởng 44%.

Khối Chứng khoán tiếp tục duy trì sự phân hóa rõ rệt. VPS (VCK) ghi nhận mức lãi 1.547 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh 68%. TCBS (TCX) ghi nhận lợi nhuận đạt 1.458 tỷ đồng, tăng 11%. MBS lãi 368 tỷ đồng, tăng trưởng nhẹ 9%.

Ngược lại, EVS bất ngờ báo lỗ nặng 197 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ vẫn có lãi. VIX Securities báo lợi nhuận sụt giảm 66%, đạt 156 tỷ đồng.

Bất ngờ lớn nhất là PV Gas D (PGD) khi báo lãi quý 1 đạt 87 tỷ đồng. So với mức nền cực thấp của cùng kỳ năm ngoái (khoảng 110 triệu đồng), doanh nghiệp này ghi nhận mức tăng trưởng lên đến 78.809%.

Cùng ngành, CNG cũng báo lãi tăng trưởng 188%, đạt 6 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực khoáng sản, Kim loại màu Thái Nguyên (TMG) ghi nhận một quý kinh doanh khởi sắc với lợi nhuận 35 tỷ đồng, tăng trưởng 116%.

Nhóm vận tải và hạ tầng ghi nhận đà phục hồi ấn tượng. PV Trans Pacific (PVP) báo lãi 94 tỷ đồng, tăng trưởng 81%. Quy Nhơn Port (QNP) báo lãi 53 tỷ đồng, tăng trưởng 63%

Ngọc Điệp

