Một cổ phiếu bluechip bị đưa vào diện cảnh báo sau khi bị cắt margin

Anh Khôi | 17-04-2026 - 17:01 PM | Doanh nghiệp

HOSE quyết định đưa cổ phiếu DGC vào diện cảnh báo từ ngày 23/4/2026 do Hóa chất Đức Giang chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 quá 15 ngày so với quy định.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa ban hành Quyết định số 323/QĐ-SGDHCM về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã DGC). Theo đó, cổ phiếu này chính thức bị đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 23/4/2026.

Nguyên nhân được HOSE xác định do tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán quá 15 ngày so với thời hạn quy định. Quyết định này căn cứ trên Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành tháng 3/2026 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Đáng chú ý, động thái này diễn ra sau khi mã cổ phiếu trên bị loại khỏi danh sách đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin) vào ngày 9/4/2026.

Tại thời điểm đó, lý do là doanh nghiệp chậm công bố thông tin báo cáo kiểm toán quá 5 ngày làm việc. Như vậy, trong vòng hai tuần, cổ phiếu DGC liên tiếp nhận các quyết định hạn chế giao dịch từ phía cơ quan quản lý khi thời gian chậm nộp báo cáo tài chính kéo dài.

Về phía doanh nghiệp, Hóa chất Đức Giang cho biết nguyên nhân chậm trễ do các hồ sơ, tài liệu kế toán đang bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra tạm giữ để phục vụ điều tra một vụ án hình sự.

Công ty xác định đây là sự kiện bất khả kháng và cam kết sẽ hoàn tất công bố thông tin ngay sau khi nhận lại tài liệu từ cơ quan chức năng.

Trên thị trường, chốt phiên giao dịch ngày 17/4, cổ phiếu DGC dừng ở mức 54.500 đồng/cp, giảm 0,73% với khối lượng giao dịch hơn 2,6 triệu đơn vị.

Các 'huyền thoại' ngành sản xuất của Việt Nam như Hòa Phát, Tân Á Đại Thành, Bitis, KIDO đang làm bất động sản ra sao?

Ông Bùi Cao Nhật Quân giữ chức Chủ tịch HĐQT NovaGroup

Doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm vẫn được dùng hóa đơn điện tử

ĐHCĐ FPT Retail: Long Châu sẽ mang hơn 30 loại thuốc, giải pháp tiên tiến thế giới điều trị bệnh hiếm, bệnh mạn tính về Việt Nam trong năm 2026

Xổ số Cần Thơ bán bao nhiêu vé/năm?

Từ công trường '3 không' đến dòng điện vượt biên giới: Cách Bầu Hiển làm nên kỳ tích Savan 1 trong 16 tháng

