Doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm vẫn được dùng hóa đơn điện tử

Trước thông tin một số cơ quan thuế địa phương hướng dẫn hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm dừng sử dụng hóa đơn điện tử, ngày 17/4, Cục Thuế đã có thông tin chính thức để làm rõ quy định và thống nhất triển khai.

Theo đó, về chính sách hiện hành, quy định tại các nghị định liên quan xác định việc áp dụng hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh theo ngưỡng doanh thu. Hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở lên thuộc diện bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử. Trong khi đó, nhóm hộ kinh doanh quy mô nhỏ, doanh thu thấp, bao gồm các hộ có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống, không thuộc diện bắt buộc áp dụng.

Cơ quan thuế khẳng định: Pháp luật không cấm các hộ kinh doanh thuộc nhóm này chủ động đăng ký và sử dụng hóa đơn điện tử nếu có nhu cầu. Thực tế, nhiều hộ kinh doanh dù doanh thu thấp vẫn lựa chọn sử dụng hóa đơn điện tử nhằm phục vụ giao dịch với khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức và người tiêu dùng.

Theo Cục Thuế, các trường hợp này đã thực hiện đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo đúng quy định và được cơ quan thuế chấp thuận. Do đó, việc sử dụng hóa đơn điện tử trong các trường hợp này là hợp pháp.

Do đó, cơ quan này khẳng định không hạn chế nhu cầu sử dụng hợp pháp của hộ kinh doanh. Đồng thời, Cục Thuế đang tổng hợp các vướng mắc phát sinh trong thực tế để báo cáo cấp có thẩm quyền, phục vụ việc hoàn thiện chính sách theo hướng phù hợp hơn với tình hình triển khai.

Về tổ chức thực hiện, ngay trong ngày 17/4/2026, Cục Thuế đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan thuế tỉnh, thành phố nhằm bảo đảm thống nhất cách hiểu và áp dụng.

Cụ thể, trong đó, các cơ quan thuế địa phương không được yêu cầu hộ kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống dừng sử dụng hóa đơn điện tử nếu hộ có nhu cầu và đang sử dụng hợp pháp. Các hộ kinh doanh đã sử dụng hóa đơn điện tử tiếp tục sử dụng mà không phải thực hiện thủ tục thông báo bổ sung với cơ quan thuế.

Đồng thời, việc quản lý và sử dụng hóa đơn điện tử tiếp tục thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Liên quan đến các văn bản đã ban hành trước đó, Cục Thuế yêu cầu các cơ quan thuế địa phương khẩn trương rà soát các thông báo, quyết định xử phạt hoặc hướng dẫn liên quan đến nội dung này.

Vì vậy, các đơn vị cần đối chiếu với quy định hiện hành và hướng dẫn của Cục Thuế để xử lý theo đúng thẩm quyền. Trường hợp phát hiện nội dung chưa phù hợp, cần kịp thời thu hồi, hủy bỏ hoặc thay thế nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế.

Bên cạnh đó, việc rà soát cũng nhằm tránh gây hiểu nhầm trong quá trình thực hiện, đồng thời bảo đảm tính thống nhất trong toàn hệ thống.

Về định hướng hoàn thiện chính sách, Cục Thuế cho biết đã tổng hợp các vướng mắc từ thực tiễn, báo cáo cấp có thẩm quyền để nghiên cứu hoàn thiện quy định theo hướng, tạo thuận lợi tối đa cho hộ kinh doanh.

"Khuyến khích minh bạch hóa hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đồng thời bảo đảm hiệu quả quản lý thuế và sự thống nhất trong hệ thống pháp luật", cơ quan thuế khẳng định.