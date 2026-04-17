Winona và hành trình chinh phục thị trường Việt Nam cùng Elation

Những vụ việc này không chỉ làm "nóng" dư luận, mà còn khiến người tiêu dùng thận trọng hơn bao giờ hết trong việc lựa chọn sản phẩm chăm sóc da an toàn, đến từ những thương hiệu uy tín, có quy trình nghiên cứu rõ ràng.

Giữa bối cảnh đó, Winona - thương hiệu dược mỹ phẩm chuyên biệt cho da nhạy cảm hàng đầu Trung Quốc chính thức bước vào thị trường Việt Nam thông qua sự hợp tác với Elation - đơn vị phân phối tiên phong ứng dụng dữ liệu và công nghệ trong thương mại điện tử. Sự kết hợp này đã cho thấy cách một doanh nghiệp nhìn nhận thị trường Chăm sóc da đang "thanh lọc", cũng như vai trò của công nghệ và dữ liệu trong việc xây dựng một thương hiệu chăm sóc da phát triển bền vững.

Trái ngược với quan điểm cho rằng thị trường mỹ phẩm Việt Nam đang suy giảm sau làn sóng thanh lọc gần đây, chị Hà Kiều Oanh - Phó Giám đốc công ty Elation có một cái nhìn lạc quan hơn. Theo chị Oanh, thị trường không hề giảm nhiệt mà đang trong giai đoạn chuyển pha và sắp xếp lại luật chơi, nơi các sản phẩm kém chất lượng dần bị loại bỏ và tiêu chuẩn lựa chọn của người tiêu dùng trở nên khắt khe hơn.

Từ góc độ chuyên môn, Tiến sĩ Đặng Hữu Phúc (Học vị tiến sĩ Trung Quốc) - Công ty TNHH Elation Việt Nam nhận định nhu cầu chăm sóc da, đặc biệt là da nhạy cảm và phục hồi chuyên sâu, sẽ tiếp tục gia tăng trong những năm tới. Các yếu tố như ô nhiễm môi trường, áp lực công việc, lối sống hiện đại cùng sự phổ biến của các phương pháp thẩm mỹ xâm lấn đang khiến làn da ngày càng dễ tổn thương.

Bên cạnh đó, khi thu nhập và nhận thức người tiêu dùng nâng cao, xu hướng dịch chuyển sang phân khúc trung và cao cấp, nơi các sản phẩm có nghiên cứu khoa học rõ ràng chiếm ưu thế ngày càng rõ nét.

Chính những tín hiệu đó giúp Elation sớm nhìn thấy cơ hội tăng trưởng dài hạn của phân khúc dược mỹ phẩm tại Việt Nam và bắt đầu triển khai dự án Winona từ hơn một năm trước, trước cả khi thị trường có biến động lớn. Mặc dù những biến động đó đã tạo ra không ít khó khăn trong quá trình kiểm nghiệm và cấp phép, nhưng cũng giúp đội ngũ nhận ra rõ hơn tiềm năng thực sự của phân khúc này.

Với Elation, việc đưa Winona vào Việt Nam không chỉ là quyết định phân phối, mà là bước đi chiến lược trong giai đoạn thị trường đang đặt lại chuẩn mực cho ngành chăm sóc da.

Winona được biết đến là một trong những thương hiệu tiên phong về giải pháp chăm sóc da nhạy cảm, thuộc tập đoàn Botanee Pharma, được phát triển với tư duy và quy trình nghiên cứu khắt khe của dược phẩm.

Với hơn 17 năm học tập và nghiên cứu tại Trung Quốc, Tiến sĩ Đặng Hữu Phúc đã chứng kiến toàn bộ hành trình phát triển của Winona từ một viện nghiên cứu da liễu trở thành tập đoàn tỷ đô, sở hữu hàng trăm bài báo cáo khoa học và công trình nghiên cứu, hiện diện tại hơn 3.000 bệnh viện, được nhiều chuyên gia da liễu lựa chọn trong việc chỉ định phục hồi cho bệnh nhân.

Không những thế, Tiến sĩ Đặng Hữu Phúc đánh giá cao triết lý "phục hồi từ gốc" mà Winona theo đuổi. Thay vì chỉ giải quyết triệu chứng trên bề mặt, các sản phẩm của Winona tập trung xây dựng hàng rào bảo vệ da từ bên trong, phù hợp với phương hướng nghiên cứu và lâm sàng hiện đại. Hơn hết, những sản phẩm này được nghiên cứu dựa trên đặc điểm làn da người châu Á và dược liệu thực vật bản địa, do đó có độ phù hợp cao với làn da châu Á nói chung và người Việt nói riêng.

Khi được hỏi vì sao một tập đoàn lớn như Winona lại chọn Elation - một công ty còn non trẻ làm đối tác phân phối tại Việt Nam, chị Oanh thừa nhận rằng mình không thể khẳng định một cách chủ quan, nhưng có ba yếu tố then chốt trong quyết định này.

Thứ nhất là thái độ nghiêm túc và sự đầu tư nghiên cứu bài bản. Trước khi chính thức tiếp cận Winona với vai trò là đối tác, Elation đã dành nhiều thời gian tìm hiểu sâu về Winona, từ lịch sử hình thành, triết lý khoa học về da nhạy cảm, cho đến hệ sinh thái nghiên cứu mà thương hiệu này theo đuổi trong suốt nhiều năm.

Thứ hai là năng lực công nghệ và dữ liệu mà Elation sở hữu. Chị Oanh nhấn mạnh rằng Elation tuy còn non trẻ nhưng được xây dựng ngay từ đầu như một công ty truyền thông - thương mại dựa trên nền tảng dữ liệu. Nhờ đó, Elation có khả năng phân tích hành vi người dùng theo từng nền tảng, nhận diện các vấn đề da phổ biến của người Việt theo từng độ tuổi và bối cảnh.

Yếu tố thứ ba đến từ sự thấu hiểu văn hóa bản địa. Với lợi thế am hiểu thị trường trong nước, Elation nắm rõ thói quen tiêu dùng, cách người Việt tiếp cận kiến thức da liễu, cũng như kênh thông tin phù hợp cho từng nhóm đối tượng. Quan trọng hơn, doanh nghiệp biết cách truyền tải nội dung khoa học một cách chính xác nhưng vẫn gần gũi, dễ tiếp cận. Đây chính là giá trị bản địa mà một tập đoàn quốc tế cần khi bước vào một thị trường mới.

Trước làn sóng công nghệ, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) đang dần thay đổi cách doanh nghiệp tiếp cận thị trường, Elation sớm xác định công nghệ không phải yếu tố "đi sau", mà là nền tảng cần được xây dựng ngay từ đầu.

Chia sẻ về vai trò của Big Data trong chiến lược thương mại, đặc biệt với Winona, chị Oanh cho biết Elation sử dụng dữ liệu thị trường như một công cụ để đọc vị xu hướng và phát hiện cơ hội tăng trưởng. Thông qua Big Data thương mại điện tử từ Metric - Nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu thông minh, doanh nghiệp có cái nhìn toàn diện hơn về thị trường và nhận diện khoảng trống ở phân khúc trung và cao cấp. Điều đó giúp Elation có thêm cơ sở để tự tin đưa Winona vào Việt Nam.

Không dừng lại ở việc phân tích thị trường, Elation tiếp tục ứng dụng AI vào nghiên cứu, tổng hợp và lan tỏa nội dung, đặc biệt trong lĩnh vực da liễu - nơi kiến thức khoa học cần được truyền tải chính xác nhưng vẫn dễ tiếp cận với số đông người tiêu dùng.

Trong vận hành hàng ngày, Elation triển khai đồng thời nhiều nền tảng công nghệ, từ các công cụ phổ biến như ChatGPT, DeepSeek đến các công cụ đặc thù do công ty tự phát triển và hợp tác cùng đối tác. Trong đó, Metric và SmartBI đóng vai trò như những "trợ lý dữ liệu", giúp doanh nghiệp kết nối toàn bộ dữ liệu đa kênh vào một hệ thống thống nhất.

Trong hệ sinh thái công nghệ mà Elation đang xây dựng, SmartBI - Nền tảng tăng chuyển đổi quảng cáo nhờ AI được xem là một trong những nền tảng quan trọng, hỗ trợ đội ngũ Digital Marketing vận hành theo hướng khoa học, minh bạch và dựa trên dữ liệu.

Theo chị Oanh, SmartBI đóng vai trò kết nối và hệ thống hoá dữ liệu giữa nội dung, quảng cáo và sản phẩm - những mảng vốn rời rạc trong hoạt động marketing. Thông qua SmartBI, đội ngũ có thể theo dõi hiệu quả nội dung một cách tập trung, từ việc lưu trữ kho nội dung, đánh giá hiệu suất từng video, đến việc quản lý nội dung được tái sử dụng trong các chiến dịch khác nhau.

Bên cạnh đó, SmartBI còn hỗ trợ tự động hóa vận hành quảng cáo, cho phép quản lý nhóm quảng cáo, theo dõi tổng ngân sách và mở rộng chiến dịch linh hoạt. Nhờ báo cáo trực quan và dữ liệu tổng hợp theo thời gian thực, đội ngũ Elation có thể ra quyết định dựa trên số liệu, giảm phụ thuộc vào cảm tính và nâng cao tính minh bạch trong quá trình triển khai.

Về bản chất, SmartBI giúp Elation chuyển dịch từ mô hình quản trị truyền thống sang quản trị dựa trên dữ liệu. Ban quản lý không cần phải đi hỏi từng bộ phận để nắm tình hình, mà có thể nhìn vào một màn hình trung tâm để biết đội ngũ đang làm gì, tiến độ ra sao và hiệu quả đến đâu, từ đó tăng tính minh bạch giữa quản lý và đội ngũ triển khai.

"Với Elation, SmartBI không chỉ là công cụ theo dõi, mà còn là nền tảng giúp chuẩn hóa quy trình vận hành, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các đội nhóm và hỗ trợ phát triển thương hiệu một cách bền vững", chị Oanh nhấn mạnh.

Chia sẻ về kỳ vọng trong hành trình phát triển sắp tới, Tiến sĩ Đặng Hữu Phúc cho biết Winona theo đuổi ba mục tiêu chính: hỗ trợ da nhạy cảm và phục hồi chuyên sâu cho người tiêu dùng, trở thành khuyến nghị đáng tin cậy của các chuyên gia da liễu, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về làn da khỏe mạnh.

Để hiện thực hóa những mục tiêu đó, Elation sẽ tiếp tục ứng dụng công nghệ, dữ liệu và AI như Metric hay SmartBI vào toàn bộ chuỗi hoạt động, từ nghiên cứu thị trường, xây dựng nội dung khoa học đến vận hành thương mại và phân phối. Đồng thời Elation và Winona đang chủ động mở rộng hợp tác với các đối tác, nhà quảng cáo và đơn vị tiếp thị, cùng nhau xây dựng một hệ sinh thái chăm sóc da nhạy cảm toàn diện tại Việt Nam.

Sự kết hợp giữa Winona - thương hiệu có nền tảng khoa học 17 năm và Elation - đơn vị tiên phong ứng dụng công nghệ và dữ liệu trong thương mại hứa hẹn sẽ mang đến một hướng đi khác biệt cho thị trường Chăm sóc da Việt Nam. Đây không chỉ là câu chuyện đưa một thương hiệu quốc tế vào Việt Nam, mà còn là hành trình xây dựng chuẩn mực mới cho chăm sóc da khỏe mạnh, nơi khoa học và công nghệ trở thành nền tảng cho tăng trưởng bền vững.