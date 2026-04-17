Vietravel Airlines đón tàu bay Airbus A321 mới, hé lộ kế hoạch bổ sung 9 máy bay và mở loạt đường bay quốc tế

Anh Khôi | 17-04-2026 - 22:09 PM | Doanh nghiệp

Vietravel Airlines đón tàu bay Airbus A321 mới, hé lộ kế hoạch bổ sung 9 máy bay và mở loạt đường bay quốc tế

Vietravel Airlines vừa tiếp nhận tàu bay Airbus A321 mang số hiệu VN-A318 tại sân bay Nội Bài, đánh dấu bước khởi đầu cho kế hoạch bổ sung thêm 9 tàu bay trong 6 tháng tới nhằm mở rộng mạng lưới bay nội địa và quốc tế.

Vietravel Airlines đón tàu bay Airbus A321 mới, hé lộ kế hoạch bổ sung 9 máy bay và mở loạt đường bay quốc tế- Ảnh 1.

Vào lúc 15h00 ngày 17/4/2026, tàu bay Airbus A321 mang số hiệu VN-A318 của Vietravel Airlines đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Nội Bài. Đây là dòng máy bay thân hẹp có sức chở lớn, thường được tối ưu cho các chặng bay ngắn và trung bình với lưu lượng khách cao.

Sự kiện tiếp nhận tàu bay được thực hiện với nghi thức phun vòi rồng, chính thức đưa phương tiện này vào đội hình khai thác phục vụ giai đoạn phát triển mới của hãng.

Vietravel Airlines đón tàu bay Airbus A321 mới, hé lộ kế hoạch bổ sung 9 máy bay và mở loạt đường bay quốc tế- Ảnh 2.

Tại sự kiện, ông Đỗ Vinh Quang – Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiện toàn đội tàu bay đối với năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Ông khẳng định:

“Đội bay không chỉ đơn thuần là tài sản khai thác, mà còn là nền tảng cốt lõi để một hãng hàng không xây dựng năng lực vận hành ổn định và mở rộng mạng bay trong dài hạn. Việc chào đón tàu bay mang số hiệu VN-A318 ngày hôm nay là một dấu mốc quan trọng trong lộ trình phát triển đội bay của Vietravel Airlines.”

Vietravel Airlines đón tàu bay Airbus A321 mới, hé lộ kế hoạch bổ sung 9 máy bay và mở loạt đường bay quốc tế- Ảnh 3.

Hiện nay, Vietravel Airlines đang nằm trong hệ sinh thái của T&T Group và đang triển khai quá trình tái cấu trúc hoạt động. Sự tham gia của cổ đông chiến lược giúp hãng củng cố nguồn lực tài chính để nâng cao năng lực vận hành và quy mô khai thác.

Bên cạnh việc tăng cường đội tàu, hãng cũng tập trung kiện toàn nguồn nhân lực và đẩy mạnh công tác đào tạo chuyên sâu nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của thị trường trong dài hạn.

Về kế hoạch mở rộng mạng lưới, hãng dự kiến tăng tần suất các chặng bay trọng điểm và phát triển thêm các tuyến nội địa kết nối đến Hải Phòng, Thanh Hóa, Nha Trang, Đà Lạt, Quy Nhơn và Buôn Mê Thuột.

Ở thị trường quốc tế, sau khi khôi phục đường bay Hà Nội – Bangkok, Vietravel Airlines đặt mục tiêu đưa vào khai thác đường bay đến Thâm Quyến (Trung Quốc) trong quý 3/2026.

Vietravel Airlines đón tàu bay Airbus A321 mới, hé lộ kế hoạch bổ sung 9 máy bay và mở loạt đường bay quốc tế- Ảnh 4.

Các thị trường tiềm năng khác như Đài Loan và Hàn Quốc cũng đang được hãng nghiên cứu triển khai theo xu hướng phục hồi của ngành du lịch.

Cùng với việc mở rộng quy mô đội bay và mạng lưới đường bay, Vietravel Airlines đang thực hiện các bước cuối cùng để thay đổi nhận diện và công bố tên thương hiệu mới. Động thái này được xem là bước đi chiến lược nhằm định vị rõ ràng hơn hình ảnh của hãng trên thị trường hàng không.

Đồng thời, hãng cũng triển khai nhiều giải pháp tối ưu hóa hoạt động khai thác nhằm nâng cao trải nghiệm và sự gắn kết của hành khách trong thời gian tới.

Anh Khôi

Các 'huyền thoại' ngành sản xuất của Việt Nam như Hòa Phát, Tân Á Đại Thành, Bitis, KIDO đang làm bất động sản ra sao?

Các 'huyền thoại' ngành sản xuất của Việt Nam như Hòa Phát, Tân Á Đại Thành, Bitis, KIDO đang làm bất động sản ra sao? Nổi bật

Ông Bùi Cao Nhật Quân giữ chức Chủ tịch HĐQT NovaGroup

Ông Bùi Cao Nhật Quân giữ chức Chủ tịch HĐQT NovaGroup Nổi bật

Chủ tịch Hà Nội công khai số điện thoại các lãnh đạo để doanh nghiệp phản ánh tiêu cực

Chủ tịch Hà Nội công khai số điện thoại các lãnh đạo để doanh nghiệp phản ánh tiêu cực

21:40 , 17/04/2026
Vinhomes tung gói hỗ trợ lãi suất "siêu khủng" 0-6% cho khách mua nhà trong 5 năm

Vinhomes tung gói hỗ trợ lãi suất "siêu khủng" 0-6% cho khách mua nhà trong 5 năm

21:39 , 17/04/2026
Doanh thu thuần Mộc Châu Milk đạt 741,6 tỷ đồng trong Quý I, kỳ vọng tăng trưởng năm 2026

Doanh thu thuần Mộc Châu Milk đạt 741,6 tỷ đồng trong Quý I, kỳ vọng tăng trưởng năm 2026

19:30 , 17/04/2026
Cập nhật BCTC quý 1/2026 ngày 17/4: Một doanh nghiệp dầu khí báo lãi tăng đến 788 lần, một CTCK lỗ gần 200 tỷ

Cập nhật BCTC quý 1/2026 ngày 17/4: Một doanh nghiệp dầu khí báo lãi tăng đến 788 lần, một CTCK lỗ gần 200 tỷ

18:16 , 17/04/2026

