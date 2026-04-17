Doanh thu thuần Mộc Châu Milk đạt 741,6 tỷ đồng trong Quý I, kỳ vọng tăng trưởng năm 2026

Bứt phá lợi nhuận từ những "con số biết nói"

Bước sang năm 2026, thị trường thực phẩm và đồ uống (F&B) Việt Nam đã chứng kiến Mộc Châu Milk tạo nên một cú hích khởi sắc ngay từ quý I.

Theo báo cáo tài chính mới nhất, doanh thu thuần trong Quý I/2026 của Mộc Châu Milk ghi nhận con số 741,6 tỷ đồng, đánh dấu mức tăng trưởng mạnh mẽ của doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2024 và 2025.

Điểm sáng lớn nhất trong bức tranh tài chính Quý I/2026 chính là chỉ số lợi nhuận. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế của Mộc Châu Milk đạt 90,1 tỷ đồng, hoàn thành 32,8% kế hoạch năm 2026 và tăng trưởng 64,8% so với cùng kỳ năm 2025 và tăng 54,96% so với cùng kỳ năm 2024.

Lợi nhuận sau thuế của Mộc Châu Milk đạt 80,1 tỷ đồng, hoàn thành 33,2% kế hoạch năm 2026 và tăng trưởng 67,7% so với cùng kỳ năm 2025. Một chi tiết đáng chú ý mà các nhà đầu tư không thể bỏ qua là tốc độ tăng trưởng lợi nhuận nhanh hơn đáng kể so với tốc độ tăng trưởng doanh thu. Đây là số liệu quan trọng khẳng định hiệu quả vận hành của doanh nghiệp đang ở giai đoạn tối ưu nhất.

Sự bứt phá này là kết quả của một chiến lược quản trị chi phí và tối ưu hóa chuỗi cung ứng quyết liệt. Mộc Châu Milk đã thể hiện năng lực điều hành khi kiểm soát chặt chẽ giá thành đầu vào, giảm thiểu hao hụt trong sản xuất và vận hành hệ thống logistics một cách nhạy bén.

Việc lợi nhuận tăng trưởng tốt trong bối cảnh thị trường toàn cầu có nhiều biến động đã cho thấy bản lĩnh của một đơn vị nằm trong top đầu ngành sữa. Những con số "biết nói" này tạo lập một nền tảng tài chính tốt, giúp doanh nghiệp có đủ nguồn lực để đầu tư mạnh mẽ vào các chiến dịch tiếp thị và phát triển sản phẩm mới trong giai đoạn tiếp theo của năm 2026.

Hệ sinh thái thảo nguyên độc bản cùng công nghệ chăn nuôi hiện đại tạo nên lợi thế cạnh tranh tuyệt đối cho Mộc Châu Milk.

Triển vọng 2026: Từ di sản thảo nguyên xanh đến vị thế thương hiệu sữa hàng đầu Việt Nam

Sức mạnh nội tại của doanh nghiệp không chỉ nằm ở những con số trong báo cáo tài chính mà còn được nuôi dưỡng từ hệ sinh thái thiên đường bò sữa độc bản trên cao nguyên Mộc Châu. Với khí hậu ôn đới mát mẻ quanh năm, đây là vùng nguyên liệu hiếm hoi tại Việt Nam có thể tạo ra dòng sữa tươi có hàm lượng dinh dưỡng và hương vị thơm ngon đặc trưng, tạo nên một lợi thế cạnh tranh tuyệt đối không thể sao chép.

Để chuyển hóa lợi thế tự nhiên thành giá trị thương mại, Mộc Châu Milk đã áp dụng kỹ nghệ chăn nuôi kết hợp giữa tinh hoa truyền thống và công nghệ hiện đại. Doanh nghiệp khéo léo gắn kết kinh nghiệm lâu đời của các hộ nông dân bản địa với công nghệ quản trị đàn bò tiên tiến nhất từ hệ sinh thái công ty mẹ Vinamilk.

Mọi quy trình từ chất lượng thức ăn, chế độ chăm sóc sức khỏe vật nuôi đến khâu vắt sữa đều được kiểm soát nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn quốc tế. Để bảo toàn sự tươi ngon thuần khiết đó, hệ thống phân phối logistics lạnh chuyên nghiệp (cold chain) đã được đầu tư đồng bộ, đảm bảo mỗi hộp sữa từ thảo nguyên đến tay người tiêu dùng trong thời gian ngắn nhất với chất lượng nguyên bản nhất.

Sau khi ra mắt thương hiệu Mộc Châu Creamery, đây được xác định là mũi nhọn chiến lược trong năm nay. Theo đó, Mộc Châu Creamery tập trung vào phân khúc cao cấp, hướng tới những gia đình hiện đại, những người không chỉ quan tâm đến lối sống xanh, sạch mà còn đòi hỏi cao về tính thẩm mỹ và giá trị dinh dưỡng vượt trội.

Thương hiệu Mộc Châu Creamery dẫn đầu phân khúc cao cấp, thu hút mạnh mẽ người tiêu dùng hiện đại.

Bên cạnh đó, danh mục sản phẩm của Mộc Châu Creamery dự kiến sẽ được mở rộng với các sản phẩm cao cấp mới như sữa chua ăn cao cấp đa vị mới, sữa thanh trùng cao cấp đạt chuẩn. Không chỉ dừng lại ở việc bán sản phẩm, thương hiệu đang nỗ lực đưa "phong cách sống thảo nguyên" đến gần hơn với tệp khách hàng mục tiêu thông qua các kênh phân phối hiện đại như hệ thống siêu thị hạng sang và các nền tảng thương mại điện tử hàng đầu.

Đặc biệt, năm 2026 đánh dấu bước ngoặt lớn khi Mộc Châu Milk quyết tâm đẩy mạnh mở rộng mạng lưới phân phối vào thị trường miền Nam đầy tiềm năng và hướng tầm nhìn ra thị trường quốc tế. Bằng việc tận dụng các hiệp định thương mại tự do và sức mạnh hệ sinh thái của công ty mẹ, Mộc Châu Milk đang từng bước đưa sản phẩm thâm nhập các thị trường khó tính trong khu vực, khẳng định tầm vóc của sữa Việt trên bản đồ thực phẩm thế giới.

Tình hình kinh doanh khởi sắc ngay từ quý I/2026 cùng việc phát huy lợi thế sẵn có tạo đà cho Mộc Châu Milk có nền tảng vững chắc cho năm 2026 đầy triển vọng và thành công với những mục tiêu đề ra. Với một chiến lược bài bản cho Mộc Châu Creamery, Mộc Châu Milk kỳ vọng sẽ duy trì đà tăng trưởng hai con số, từng bước hiện thực hóa giấc mơ đưa dòng sữa ngọt lành từ thảo nguyên trở thành sản phẩm quốc dân trong mọi gia đình Việt.