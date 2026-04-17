Theo Trần Hoàng | 17-04-2026 - 21:40 PM | Doanh nghiệp

Chủ tịch Hà Nội công khai số điện thoại các lãnh đạo để doanh nghiệp phản ánh tiêu cực

TPO - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng công bố số điện thoại cá nhân của Phó Chủ tịch UBND thành phố và Chánh văn phòng để các doanh nghiệp chủ động gọi điện, nhắn tin phản ánh những vướng mắc, bức xúc. Thành phố cũng yêu cầu thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ về cắt giảm tối thiểu 50% thủ tục hành chính không cần thiết.

Còn một bộ phận cán bộ chưa đồng hành cùng doanh nghiệp

Ngày 16/4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì Hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố năm 2026.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định, việc tiếp nhận, lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp không chỉ giới hạn trong khuôn khổ hội nghị, mà sẽ tiếp tục được duy trì thường xuyên trong thời gian tới; các ý kiến sẽ được tổng hợp, nghiên cứu và phản hồi đầy đủ.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại hội nghị

Ông Vũ Đại Thắng thông tin, thành phố Hà Nội luôn quan tâm phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, qua đó tạo nền tảng để nâng cao năng lực quản trị, thúc đẩy tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, hệ sinh thái kinh tế, cũng như tiến trình chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo.

Tuy nhiên, qua khảo sát và các ý kiến tại hội nghị, ông Thắng thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế. Công tác cải cách hành chính ở một số lĩnh vực còn chậm, chưa đồng bộ; thủ tục còn phức tạp, gây tốn thời gian, chi phí cho doanh nghiệp; sự phối hợp giữa các cơ quan chưa thật chặt chẽ.

Một số lĩnh vực như thuế, hóa đơn điện tử, hải quan, chuyển đổi số vẫn còn vướng mắc; hệ thống hỗ trợ chưa đáp ứng yêu cầu. Vấn đề mặt bằng sản xuất, tiếp cận đất đai còn khó khăn; chính sách khoa học - công nghệ chưa thực sự phát huy hiệu quả...

Đặc biệt, lãnh đạo Hà Nội cũng thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn hiện tượng một bộ phận cán bộ chưa thực sự chủ động, chưa đồng hành cùng doanh nghiệp. Thành phố nhận trách nhiệm về những hạn chế này và sẽ có giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Cắt giảm tối thiểu 50% thủ tục hành chính không cần thiết

Theo ông Vũ Đại Thắng, Hà Nội đứng trước những cơ hội phát triển rất lớn từ ba nền tảng: Nghị quyết của Trung ương về phát triển Thủ đô, Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm và các cơ chế, chính sách mới sẽ được Quốc hội xem xét, thông qua. "Đây là những điều kiện quan trọng để tạo không gian phát triển mới, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp", Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh.

Trên tinh thần đó, ông Thắng cho biết, Hà Nội xác định rõ quan điểm, doanh nghiệp là trung tâm, là động lực của tăng trưởng; trong đó khu vực doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa giữ vai trò nòng cốt. Chính quyền chuyển mạnh từ “quản lý” sang “phục vụ”, lấy người dân và doanh nghiệp làm đối tượng phục vụ.

Lãnh đạo Hà Nội đối thoại với các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn

Chủ tịch UBND Hà Nội Vũ Đại Thắng cam kết tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm thủ tục, chi phí cho doanh nghiệp; xây dựng chính quyền số, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến; công khai, minh bạch thông tin về quy hoạch, đất đai; hỗ trợ doanh nghiệp trong chuyển đổi số, tiếp cận tín dụng; duy trì thường xuyên các hoạt động đối thoại, tiếp nhận và xử lý kiến nghị.

Đối với các sở, ngành, ông Thắng yêu cầu khẩn trương rà soát, tổng hợp và trả lời đầy đủ kiến nghị của doanh nghiệp trong thời hạn tối đa 30 ngày; thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ về cắt giảm tối thiểu 50% thủ tục hành chính không cần thiết. Đồng thời, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xử lý nghiêm các hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu doanh nghiệp.

Ông Thắng cho biết, thành phố đang xây dựng cơ chế tiếp nhận kiến nghị, giám sát việc tiếp nhận ý kiến của doanh nghiệp và người dân. Đảm bảo tính khách quan, minh bạch khi thực thi.

Tại hội nghị, Chủ tịch Hà Nội công khai số điện thoại cá nhân của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu và Chánh văn phòng UBND TP Hà Nội Nguyễn Tiến Thiết để doanh nghiệp có thể trực tiếp gọi điện, nhắn tin để phản ánh các bức xúc. "Đối với cán bộ có biểu hiện gây phiền hà, nhũng nhiễu doanh nghiệp đề nghị doanh nghiệp có phản ánh, chấn chỉnh đảm bảo chức trách nhiệm vụ của cán bộ thành phố", ông Thắng nói.

Về phía cộng đồng doanh nghiệp, ông Vũ Đại Thắng đề nghị cần chủ động nâng cao năng lực quản trị, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; minh bạch tài chính; tăng cường liên kết, hình thành chuỗi giá trị; nâng cao uy tín, năng lực cạnh tranh trên thị trường. "Thành phố cam kết luôn lắng nghe, đồng hành và hành động vì sự phát triển của doanh nghiệp", Chủ tịch Hà Nội chia sẻ.

Theo Trần Hoàng

Tiền Phong

