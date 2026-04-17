Vinhomes tung gói hỗ trợ lãi suất "siêu khủng" 0-6% cho khách mua nhà trong 5 năm

Theo thông báo mới nhất từ doanh nghiệp, chương trình siêu hỗ trợ lãi suất này sẽ được triển khai cho các khách hàng mua nhà trong giai đoạn từ ngày 20/4 đến 20/7/2026.

Đáng chú ý, chính sách này cũng được áp dụng tương ứng cho những khách hàng đã thực hiện giao dịch từ ngày 1/1/2026 trở lại đây theo các diện hỗ trợ lãi suất trước đó. Đây được xem là động thái nhằm đồng bộ hóa quyền lợi cho người mua nhà trong chu kỳ phát triển mới của thị trường.

Cụ thể, khách hàng có thể lựa chọn một trong năm gói hỗ trợ tùy thuộc vào nhu cầu và năng lực tài chính cá nhân. Trong đó, gói vay 18 tháng được hưởng mức lãi suất 0%. Đối với các kỳ hạn dài hơn từ 24 đến 60 tháng, mức lãi suất trần được cố định không quá 6% mỗi năm.

Tùy vào tỷ lệ vay vốn là 70% hay 80% giá trị sản phẩm, khách hàng sẽ chi trả thêm một khoản phí so với giá thanh toán theo tiến độ chuẩn. Tỷ lệ này dao động từ 4,5% cho kỳ hạn 24 tháng đến tối đa 30% cho kỳ hạn dài nhất là 5 năm.

Điểm khác biệt trong chính sách lần này là cơ chế bảo vệ khách hàng sau thời gian ưu đãi cố định. Với các gói vay từ 18 đến 36 tháng, sau khi kết thúc giai đoạn lãi suất thấp, Vinhomes cam kết tiếp tục hỗ trợ khóa trần lãi suất ở mức tối đa 9% mỗi năm trong 2 năm kế tiếp. Toàn bộ phần chênh lệch phát sinh giữa lãi suất thị trường và mức trần này sẽ do chủ đầu tư trực tiếp chi trả cho ngân hàng.

Việc điều chỉnh lãi suất từ mức trần 9% được công bố vào tháng 3/2026 xuống mức 6% cho thấy nỗ lực của doanh nghiệp trong việc chia sẻ áp lực với người mua.

Với biên độ lãi suất 0-6%, mức chi phí vốn này hiện thấp hơn đáng kể so với mặt bằng lãi suất cho vay nhà ở xã hội và lãi suất huy động tại nhiều ngân hàng thương mại ở thời điểm hiện tại.

Trong bối cảnh thị trường đang tìm kiếm các động lực phục hồi, chính sách mới từ nhà phát triển bất động sản này được kỳ vọng sẽ tạo ra lộ trình tài chính rõ ràng cho người sở hữu tài sản. Sự ổn định về chi phí lãi vay trong dài hạn không chỉ hỗ trợ thanh khoản cho các dự án mà còn góp phần ổn định tâm lý nhà đầu tư trước những biến động khó lường của thị trường tài chính.