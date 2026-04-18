Novaland: Ông Bùi Cao Nhật Quân được đề cử vào HĐQT, lên kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng và ESOP

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland - mã chứng khoán: NVL) đã chính thức công bố danh sách 3 ứng viên dự kiến bầu bổ sung vào Hội đồng Quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2026.

Đáng chú ý nhất trong danh sách này là ông Bùi Cao Nhật Quân, con trai của nhà sáng lập Bùi Thành Nhơn. Ông Quân sinh năm 1982, có hơn 20 năm gắn bó và trực tiếp điều hành tại tập đoàn qua nhiều giai đoạn biến động, hiện đang đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT NovaGroup từ tháng 4/2026.

Bên cạnh sự xuất hiện của ông Bùi Cao Nhật Quân, danh sách ứng viên còn có sự góp mặt của ông Hoàng Đức Hùng và ông Phạm Tiến Vân. Đây là những gương mặt quen thuộc, đã đồng hành cùng HĐQT Novaland trong nhiều năm và có kinh nghiệm thực tiễn trong các lĩnh vực tài chính, đối ngoại cũng như quản trị chiến lược theo tiêu chuẩn ESG. Việc đề cử các nhân sự này cho thấy định hướng kiện toàn bộ máy lãnh đạo của Novaland nhằm đảm bảo tính liên tục và thích ứng trong bối cảnh thị trường mới.

Sự thay đổi này diễn ra song hành với quá trình chuyển giao vai trò của ông Bùi Thành Nhơn. Sau khi kiện toàn bộ máy, ông Nhơn sẽ tập trung vào vai trò Chủ tịch Nova Holding – đơn vị nắm cổ phần chi phối tại tập đoàn.

Tại Novaland, nhà sáng lập này vẫn tiếp tục giữ các chức danh Chủ tịch Ủy ban Chiến lược – ESG và Chủ tịch Ủy ban Nhân sự để định hướng tầm nhìn dài hạn và giám sát hoạt động quản trị bền vững. Cấu trúc này giúp phân tách rõ rệt giữa vai trò dẫn dắt chiến lược của nhà sáng lập và năng lực điều hành trực tiếp của thế hệ kế cận.

Về phương án tài chính, Novaland dự kiến trình cổ đông kế hoạch thưởng cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn cổ phần với tỷ lệ tối đa 40:3. Theo đó, cổ đông sở hữu 40 cổ phiếu sẽ nhận thêm 3 cổ phiếu mới, tương ứng tổng lượng phát hành tối đa khoảng 167,6 triệu đơn vị.

Các cổ phiếu này không bị hạn chế chuyển nhượng và được ưu tiên thực hiện trước các đợt phát hành khác. Song song đó, công ty cũng lên phương án phát hành 111,7 triệu cổ phiếu ESOP với giá tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu nhằm bổ sung nguồn lực cho hoạt động kinh doanh và vốn lưu động.

Bên cạnh công tác nhân sự và tăng vốn, Novaland cũng đề xuất sửa đổi Điều lệ công ty để chi tiết hóa chức năng của Ủy ban Chiến lược – ESG. Những nội dung quan trọng này sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 23/4 tới tại NovaWorld Phan Thiet. Đây được xem là cột mốc quan trọng trong tiến trình tái cấu trúc toàn diện, giúp tập đoàn củng cố nội lực và hướng đến các mục tiêu tăng trưởng ổn định trong giai đoạn tới.