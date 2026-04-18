Hóa chất Đức Giang (DGC) trình miễn nhiệm Chủ tịch Đào Hữu Huyền và PCT Đào Hữu Duy Anh, tìm công ty kiểm toán khác

Linh Linh | 18-04-2026 - 22:20 PM | Doanh nghiệp

CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HOSE: DGC) công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

DGC là trình cổ đông thông qua việc miễn nhiệm ba thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 bao gồm ông Đào Hữu Huyền - Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Đào Hữu Duy Anh - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, con trai ông Huyền và ông Phạm Văn Hùng - Thành viên Hội đồng quản trị.

Lý do miễn nhiệm là 3 lãnh đạo này đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố và bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra vụ án xảy ra tại doanh nghiệp thời gian qua.﻿

Đại hội sẽ tiến hành bầu bổ sung 3 thành viên mới cho giai đoạn còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029. Danh sách các ứng viên hợp lệ sẽ được DGC công bố chính thức trước thềm đại hội, căn cứ trên kết quả đề cử và ứng cử của các cổ đông hoặc nhóm cổ đông đáp ứng đủ điều kiện theo điều lệ công ty.﻿

DGC cũng xin ý kiến cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập.

Danh sách chọn lựa gồm Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C cùng Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY. Tổ chức được lựa chọn sẽ chịu trách nhiệm thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025, soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của công ty.﻿

DGC đã xin chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 do cơ quan điều tra đang tiến hành niêm phong và thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu kế toán quan trọng. Việc chưa thể công bố số liệu tài chính đúng hạn đã khiến HOSE đưa cổ phiếu DGC vào diện cảnh báo kể từ ngày 23/04. ﻿

Linh Linh

Một doanh nghiệp chốt ngày trả cổ tức 90% bằng tiền mặt

