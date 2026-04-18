Vinaconex đặt mục tiêu lợi nhuận giảm 73%, bổ sung 2 thành viên HĐQT

Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, MCK: VCG) dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 vào ngày 25/4 tới.



Đại hội sắp tới sẽ miễn nhiệm hai thành viên HĐQT là ông Nguyễn Hữu Tới và ông Dương Văn Mậu, đồng thời bầu bổ sung hai thành viên mới cho nhiệm kỳ 2022-2027.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Hữu Tới và ông Dương Văn Mậu để phục vụ điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo tài liệu đã được công bố, CTCP Đầu tư Pacific Holdings - cổ đông lớn nắm giữ hơn 45% vốn Vinaconex đã đề cử hai nhân sự tham gia HĐQT Vinaconex nhiệm kỳ 2022-2027 là ông Nguyễn Hải Đăng và ông Lê Phùng Hòa.

Ông Nguyễn Hải Đăng hiện là Phó Tổng Giám đốc Vinaconex (từ tháng 9/2025), có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng và năng lượng.

Bên cạnh đó, ông Đăng còn đảm nhiệm nhiều vị trí tại các doanh nghiệp khác như Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam (Viwaseen, MCK: VIW), Chủ tịch HĐQT Vinaconex Dung Quất, Chủ tịch HĐQT Bất động sản Dầu khí, Thành viên HĐQT Vinaconex 25 và Tổng Giám đốc Bách Thiên Lộc. Ông Đăng không sở hữu cổ phiếu VCG tại thời điểm được đề cử.

Ứng viên còn lại, ông Lê Phùng Hòa hiện là Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Xây dựng số 12, đồng thời là Chủ tịch HĐQT CTCP Xây dựng 504 - Vinaconex.

Hiện cả ông Đăng và ông Hòa đều không nắm giữ cổ phiếu VCG nào.

Tại đại hội sắp tới, Vinaconex sẽ trình kế hoạch kinh doanh đạt tổng doanh thu và thu nhập 15.423 tỷ đồng, giảm 22% so với thực hiện năm 2025. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 1.037 tỷ đồng, giảm 73% so với mức kỷ lục của năm trước.

Đối với công ty mẹ, tổng doanh thu và thu nhập dự kiến đạt 10.740 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.018 tỷ đồng, tương ứng giảm lần lượt 29% và 70% so với năm 2025.

Về phương án phân phối lợi nhuận, VCG dự kiến trình cổ đông kế hoạch chia cổ tức năm 2025 với tổng tỉ lệ 16%, trong đó 8% bằng tiền mặt (800 đồng/cổ phiếu) và 8% bằng cổ phiếu.

Về việc trả cổ tức bằng cổ phiếu, Vinaconex dự kiến phát hành khoảng 51,7 triệu cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, qua đó nâng vốn điều lệ từ gần 6.465 tỷ đồng lên khoảng 6.982 tỷ đồng.



