KẾT QUẢ KINH DOANH
Cập nhật BCTC ngày 19/4: Nhựa Bình Minh, FPTS, SCS công bố

Ngọc Điệp | 19-04-2026 - 07:20 AM | Doanh nghiệp

HD Securities gây bất ngờ với lợi nhuận trước thuế đạt 352 tỷ đồng, tăng trưởng tới 259% so với cùng kỳ năm 2025.

Các doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 1/2026 ngày 19/4:

Nhóm chứng khoán ghi nhận nhiều doanh nghiệp báo lãi tăng trưởng ấn tượng.

FPTS và KB Securities ghi nhận mức tăng trưởng lần lượt là 7% (lãi 184 tỷ) và 19% (lãi 71 tỷ).

APEC Securities (APS) báo lỗ với mức lỗ trước thuế 38 tỷ đồng.

Saigon Cargo Services (SCS) lãi 218 tỷ đồng, tăng nhẹ 2%.

TDM Water ghi nhận nốt trầm khi lợi nhuận quý 1 giảm 16%, đạt 124 tỷ đồng.

Nhựa Bình Minh (BMP) ghi nhận lãi trước thuế 380 tỷ đồng, tăng trưởng 6%.

Các doanh nghiệp đã công bố BCTC quý 1/2026 sắp xếp theo ngành:

Ngọc Điệp

Hóa chất Đức Giang (DGC) trình miễn nhiệm Chủ tịch Đào Hữu Huyền và PCT Đào Hữu Duy Anh, tìm công ty kiểm toán khác

Novaland: Ông Bùi Cao Nhật Quân được đề cử vào HĐQT, lên kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng và ESOP

Cục Hàng không đề nghị Trung Quốc duy trì nguồn cung nhiên liệu cho hãng bay Việt

20:46 , 18/04/2026
Vinaconex đặt mục tiêu lợi nhuận giảm 73%, bổ sung 2 thành viên HĐQT

19:50 , 18/04/2026
Khai trương đường bay Phú Quốc - Seoul, Sun PhuQuoc Airways mở rộng hiện diện quốc tế

16:00 , 18/04/2026
Tỷ phú Trần Đình Long khánh thành nhà máy 2.000 tỷ, sản lượng ống thép phía Nam lập kỷ lục mới

14:46 , 18/04/2026

