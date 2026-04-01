Công ty 'họ' Petrolimex chốt ngày trả cổ tức 39% bằng tiền mặt

CTCP Cơ khí Xăng dầu (mã CK: PMS) vừa thông báo ngày 24/4 sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt, tỷ lệ 39% (tương ứng 3.900 đồng/cp). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/4, dự kiến thanh toán từ 15/5.



Với hơn 7,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính doanh nghiệp sẽ chi khoảng 28 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này.

PMS được biết đến là doanh nghiệp duy trì chính sách cổ tức tiền mặt ổn định trong gần 20 năm qua, kể từ năm 2005. Đáng chú ý, mức chi trả 39% cho năm 2025 là cao nhất trong lịch sử hoạt động, vượt kỷ lục trước đó là 33% vào năm 2016.



Tiền thân của công ty là Xưởng Cơ khí Thống Nhất thuộc Bộ Vật tư, thành lập ngày 22/10/1975 trên cơ sở quốc hữu hóa hai doanh nghiệp Bình Lợi và Khai thác Kỹ nghệ Semi. Đến năm 1999, đơn vị được cổ phần hóa, khi đó Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam trở thành cổ đông lớn, nắm giữ 35% vốn điều lệ.



Hiện nay, Công ty TNHH MTV – Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex (công ty con của Petrolimex – PLX) là cổ đông lớn nhất với tỷ lệ sở hữu 46,17%, ước tính sẽ nhận khoảng 13 tỷ đồng cổ tức trong đợt này. Bên cạnh đó, bà Trần Thị Hiền nắm khoảng 11% vốn, tương ứng khoản cổ tức dự kiến khoảng 3,2 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, PMS đặt kế hoạch năm 2026 với doanh thu 1.184 tỷ đồng, giảm nhẹ 4% so với năm trước; lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 32 tỷ đồng, giảm 21%. Dù vậy, doanh nghiệp vẫn dự kiến duy trì mức cổ tức tối thiểu 12%.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 17/4, cổ phiếu PMS có giá là 40.800 đồng/cp. Vốn hoá thị trường đạt 293 tỷ đồng.