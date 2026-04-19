Điểm nhấn chưa từng có tại Trung tâm Hội nghị APEC: Không gian 11.000 m2 không một cột giữa

Theo tin từ Tập đoàn Sun Group, sau khoảng 10 tháng thi công, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC tại Phú Quốc do Sun Group đầu tư đã hoàn thành hơn 90% phần kết cấu bê tông cốt thép, đưa siêu dự án tiến gần giai đoạn hoàn thiện.

Điểm nhấn nổi bật nhất của Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC tại Phú Quốc là hệ mái thép đồ sộ với những đường cong uốn lượn như sóng biển, tạo dấu ấn kiến trúc đặc trưng cho toàn bộ công trình



Giữa đại công trường tại đảo Ngọc, hình hài của tổ hợp hội nghị - triển lãm quy mô lớn bậc nhất Việt Nam dần hiện rõ. Điểm nhấn nổi bật nhất là hệ mái thép đồ sộ với những đường cong uốn lượn như sóng biển, tạo dấu ấn kiến trúc đặc trưng cho toàn bộ công trình.

Theo báo cáo tiến độ mới nhất, hạng mục kết cấu thép mái đã hoàn thành lắp dựng 13/13 nhịp trục U phía biển và 5/13 nhịp trục A phía núi. Đây được xem là giai đoạn then chốt của dự án, khi công trường đang bước vào quá trình thi công những nhịp vượt khẩu độ lớn nhất.

Không gian hội nghị và triển lãm của công trình có diện tích 11.050 m2, nổi bật với kết cấu vượt nhịp 81 m không cột, dự kiến lập kỷ lục lớn nhất thế giới. Với khẩu độ tương đương chiều dài một sân bóng đá, toàn bộ không gian bên trong được mở rộng hoàn toàn mà không cần bất kỳ cột chống nào ở giữa.

Để hiện thực hóa thiết kế này, hệ mái thép nặng khoảng 12.000 tấn được tính toán phân bổ lực và "treo" từ hai phía thay vì chống trực tiếp xuống nền. Chủ đầu tư cùng các nhà thầu áp dụng công nghệ kích rút thủy lực Hebetec từ Thụy Sĩ nhằm đưa các nhịp thép nặng hàng trăm tấn lên độ cao hơn 40 m.

Hiện dự án đã bắt đầu triển khai kích rút nhịp 81 m đầu tiên. Công nghệ này đòi hỏi độ chính xác đến từng milimet để bảo đảm an toàn và ổn định trong quá trình thi công.

Song song với kết cấu thép, dự án được triển khai theo phương thức "cuốn chiếu". Ngay khi một phân đoạn mái hoàn thành, công tác lợp mái và xây tường bao được thực hiện đồng thời, giúp rút ngắn tiến độ toàn công trường.

Theo đại diện chủ đầu tư, cách thi công này cho phép tận dụng tối đa từng khoảng thời gian, đồng thời thể hiện năng lực điều phối ở quy mô siêu dự án.

Đồng bộ với Trung tâm Hội nghị và Triển lãm, hạng mục Nhà biểu diễn đa năng cũng ghi nhận tiến độ tích cực. Phần kết cấu bê tông cốt thép của công trình đã hoàn thành khoảng 85%. Dự kiến cuối tháng 4, các cấu kiện thép đầu tiên sẽ được đưa về công trường để bước vào giai đoạn lắp dựng.

Công trình được định vị là "thánh đường nghệ thuật" mới tại Phú Quốc, nơi dự kiến tổ chức các chương trình dinner show do Sun Group hợp tác cùng Cirque du Soleil sản xuất phục vụ APEC 2027, đồng thời là địa điểm cho các liên hoan phim, concert quốc tế trong tương lai.

Theo kế hoạch, toàn bộ phần mặt ngoài của tổ hợp sẽ hoàn thành vào ngày 30/10/2026, trước khi bước vào giai đoạn hoàn thiện nội thất, dự kiến kết thúc ngày 31/1/2027.

Khi hoàn thành, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC được kỳ vọng trở thành trung tâm MICE đạt chuẩn quốc tế, sánh ngang với các điểm đến hội nghị nổi tiếng như Marina Bay Sands (Singapore) hay Trung tâm Hội nghị Quốc tế Sydney (Australia).

Không chỉ phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027, cụm công trình được xem là đòn bẩy chiến lược để đưa Phú Quốc và Việt Nam trở thành điểm đến của các sự kiện quốc tế quy mô lớn trong tương lai.

