Doanh thu Intimex gần 4 tỉ USD, “ông trùm cà phê” Đỗ Hà Nam có mức thù lao gây bất ngờ

Theo Ngọc Ánh | 19-04-2026 - 14:12 PM | Doanh nghiệp

Tập đoàn Intimex chiếm hơn 22% thị phần cà phê xuất khẩu của Việt Nam năm qua nhưng thù lao của Chủ tịch Đỗ Hà Nam chỉ 10 triệu đồng/tháng

Trong báo cáo gửi cổ đông, Tập đoàn Intimex thông tin năm 2025 doanh nghiệp đạt tổng doanh thu hơn 98.505 tỉ đồng, tăng 27% so với năm 2024; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hơn 2 tỉ USD, tăng 48% so với năm trước. 

Ông Đỗ Hà Nam trong một lần thăm công trường nhà máy

Tổng lợi nhuận đạt 341,5 tỉ đồng, trong đó 243,76 tỉ đồng đến từ nhóm các công ty thành viên, tăng 48% và 97,73 tỉ đồng từ công ty mẹ cùng các chi nhánh, tăng 11%.

Intimex có 5 mặt hàng chính gồm cà phê nhân, gạo, hồ tiêu, hạt điều và cà phê hòa tan. 

Riêng cà phê nhân, năm qua, Intimex và các công ty thành viên xuất khẩu 348.654 tấn, tăng 36% so với năm 2024, chiếm hơn 22% thị phần cả nước; cà phê hòa tan đạt sản lượng xuất khẩu 1.800 tấn.

Ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Intimex, thường được gọi là “ông trùm cà phê” Việt Nam, đánh giá năm qua tập đoàn đạt kết quả ấn tượng với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hơn 2 tỉ USD, doanh thu gần 99.000 tỉ đồng – mức kỷ lục mới trong hành trình phát triển. 

Kết quả chủ yếu đến từ các mặt hàng nông sản như cà phê, gạo, hạt điều, hồ tiêu… 

Trong đó, xuất khẩu cà phê tăng trưởng mạnh, giúp tập đoàn tiếp tục giữ vững vị trí số 1 về xuất khẩu cà phê năm 2025.

Nhà máy cà phê hòa tan của Intimex ở TPHCM

Tuy nhiên, thù lao của Chủ tịch HĐQT Đỗ Hà Nam chỉ 10 triệu đồng/tháng. Năm 2026, công ty cũng dự kiến chi trả mức thù lao tương tự cho Chủ tịch HĐQT.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Đỗ Hà Nam cho biết tại một số công ty lớn, Chủ tịch HĐQT thậm chí không nhận thù lao. Con số 10 triệu đồng/tháng không phản ánh đầy đủ thu nhập của ông tại Intimex, bởi ông còn nhận lương Tổng Giám đốc.

Trước xu hướng giá nông sản như cà phê, tiêu, gạo… khó tăng mạnh năm 2026, Tập đoàn Intimex đặt kế hoạch giảm kim ngạch xuất nhập khẩu nhưng vẫn tăng doanh thu và lợi nhuận. Theo đó, Intimex đặt mục tiêu tổng doanh thu 101.616 tỉ đồng (gần 4 tỉ USD); kim ngạch xuất nhập khẩu 1,895 tỉ USD; lợi nhuận 371 tỉ đồng.

Từ Khóa:
cà phê, Intimex

Hành trình trở lại của thiếu gia Bùi Cao Nhật Quân sau 9 năm ẩn mình

Đại gia khai thác vàng bạc lớn nhất Việt Nam "ngậm đắng" vì mỏ đất hiếm, cửa sáng bất ngờ từ một loại phụ phẩm khi Trung Quốc siết cung

Diễn đàn Di Sản Cà Phê Thế Giới – Không gian đối thoại kết nối văn hóa và tri thức cà phê toàn cầu

Biwase tách công ty, lập 4 doanh nghiệp cấp nước vốn hàng trăm tỷ đồng

Lộ diện loạt doanh nghiệp đầu ngành góp vốn lập Quỹ đầu tư mạo hiểm TP.HCM

Công ty trứng Ba Huân nợ bảo hiểm xã hội kéo dài, rớt khỏi kệ nhiều siêu thị

