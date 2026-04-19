Biwase tách công ty, lập 4 doanh nghiệp cấp nước vốn hàng trăm tỷ đồng

Công ty CP - Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương (Biwase, MCK: BWE, sàn HoSE) vừa thông qua việc thực hiện phương án tách công ty và thành lập 4 công ty mới trên cơ sở tách công ty.

Cụ thể, Biwase sẽ được tách thành 4 doanh nghiệp gồm Công ty TNHH MTV Nước Dĩ An Biwase, Công ty TNHH MTV Nước KLH Bình Dương Biwase, Công ty TNHH MTV Nước Bàu Bàng Biwase và Công ty TNHH MTV Nước Tân Uyên Biwase.

Trong đó, Công ty TNHH MTV Nước Dĩ An Biwase có trụ sở dự kiến tại số 369B/1 khu phố 1A, phường An Phú, TP.HCM do ông Lê Cao Sơn làm Chủ tịch HĐTV và ông Trần Văn Tính làm Giám đốc. Doanh nghiệp này được hình thành trên cơ sở chuyển giao tài sản từ các chi nhánh cấp nước Dĩ An và Thuận An, vốn điều lệ 210 tỷ đồng.

Ảnh minh họa

Công ty TNHH MTV Nước Khu Liên Hợp Bình Dương Biwase có trụ sở tại số 303, đường số 85, khu phố Phú Chánh, phường Tân Hiệp, TP.HCM. Doanh nghiệp được chuyển giao tài sản từ các chi nhánh cấp nước Khu Liên Hợp và Thủ Dầu Một, vốn điều lệ 730 tỷ đồng. Người đại diện pháp luật gồm ông Đoàn Hữu Ngọc Thường- Chủ tịch HĐTV và ông Đỗ Tiến Trọng- Giám đốc.

Trong khi đó, Công ty TNHH MTV Nước Bàu Bàng Biwase được thành lập từ việc chuyển giao tài sản của các chi nhánh cấp nước Bàu Bàng và Dầu Tiếng, vốn điều lệ 110 tỷ đồng. Ông Đoàn Hữu Ngọc Thường giữ chức Chủ tịch HĐTV, ông Phạm Hoàng Lợi là Giám đốc.

Công ty TNHH MTV Nước Tân Uyên Biwase có vốn điều lệ 300 tỷ đồng, được hình thành từ tài sản của các chi nhánh cấp nước Tân Uyên và Phú Giáo. Doanh nghiệp này do ông Trần Hoàng Duy làm Chủ tịch HĐTV và ông Đỗ Thành Công làm Giám đốc.

Về cơ cấu vốn, Biwase cho biết việc tách công ty không làm thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp mẹ, vẫn giữ nguyên ở mức hơn 2.199 tỷ đồng. Thay vào đó, doanh nghiệp thực hiện chuyển một phần tài sản tương ứng với giá trị các chi nhánh (được xác định tại thời điểm 30/4/2026) sang các công ty mới để hình thành vốn điều lệ.

Về cơ cấu cổ đông, số lượng cổ đông của Biwase vẫn giữ nguyên ở mức 3.669 cổ đông, danh sách cổ đông đã được ghi nhận đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, 4 công ty được tách nêu trên đều do Biwase làm chủ sở hữu với tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ là 100%.



