Hộ kinh doanh lưu ý gì trong kỳ kê khai thuế đầu tiên?

Theo bà Lê Thị Chinh, Phó trưởng Ban Nghiệp vụ thuế cho biết, Nghị định 68 và Thông tư 18 của Bộ Tài chính vừa mới ban hành đã quy định cụ thể về chính sách và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh. Các đối tượng này sẽ phải nộp thuế TNCN và thuế GTGT.

Đối với trường hợp doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống, hộ, cá nhân kinh doanh không phải nộp thuế GTGT và thuế TNCN. Theo bà Chinh, mức này tới đây đang được nghiên cứu để điều chỉnh, nhằm hỗ trợ bà con hộ kinh doanh.

Đối với trường hợp doanh thu trên 500 triệu đồng/năm, hộ kinh doanh sẽ nộp thuế GTGT theo phương pháp doanh thu nhân (X) tỉ lệ phần trăm, tùy theo từng ngành nghề. Đơn cử ngành bán lẻ thương mại áp dụng mức 1%, dịch vụ ăn uống là 3% trên doanh thu...

Về thuế TNCN, hộ kinh doanh được áp dụng hai phương pháp, tùy theo quy mô doanh thu trong năm.

Cụ thể với doanh thu trên 500 triệu đến 3 tỷ đồng/năm, người nộp thuế được chọn một trong hai cách tính thuế. Một là doanh thu nhân với tỉ lệ thuế. Hai là thu nhập tính thuế (nghĩa là doanh thu trên 500 triệu đồng trừ (-) chi phí hợp lý, hợp lệ) nhân với thuế suất 15%. Bà con được quyền chọn lựa phương pháp có lợi hơn.

Đối với nhóm có doanh thu trên 3 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng/năm, hộ kinh doanh sẽ áp dụng phương pháp thu nhập tính thuế nhân với thuế suất tương ứng là 17%. Nhóm doanh thu trên 50 tỷ đồng/năm áp dụng thuế suất 20% theo phương pháp này.

Bà Chinh cho hay, hộ, cá nhân kinh doanh đặc biệt cần lưu ý thời hạn kê khai, chứ không chỉ nộp thuế. Theo quy định, hộ, cá nhân kinh doanh tự xác định mức doanh thu trong năm từ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ để thực hiện kê khai, nộp thuế.

Cụ thể, doanh thu từ 500 triệu đồng trở xuống (tức là thuộc ngưỡng không chịu thuế) thì nộp thông báo doanh thu của năm 2026 với cơ quan thuế duy nhất 1 lần, chậm nhất là ngày 31/1/2027 tiếp theo.

Về khai và nộp thuế GTGT, trường hợp có doanh thu năm trên 500 triệu đồng đến 50 tỷ đồng/năm, thì khai và nộp thuế GTGT theo quý. Như thuế quý 1 này, hộ kinh doanh sẽ khai và nộp, hạn muộn nhất là ngày 4/5 tới.

Trường hợp có doanh thu năm trên 50 tỷ đồng/năm, hộ kinh doanh thực hiện khai theo tháng.

Về khai và nộp thuế TNCN, hộ kinh doanh, cá nhân sẽ lựa chọn nộp thuế một trong hai phương pháp như ở trên.

Nếu như chọn phương pháp thuế suất nhân với doanh thu tính thuế thì hộ kê khai và nộp thuế theo quý, cùng với hạn khai và nộp thuế GTGT. Quy định này rất thuận lợi cho người nộp thuế, nộp cùng một thời điểm trên cùng một mẫu.

Trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp thu nhập tính thuế nhân với thuế suất sẽ tạm nộp thuế TNCN theo tháng, quý trên cùng hồ sơ khai thuế GTGT.

Bà Chinh nêu rõ, để hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh có thể kê khai dễ dàng và thuận lợi nhất ngay trong kỳ kê khai đầu tiên, hồ sơ khai thuế của các tháng 1, 2 và 3 năm nay đối với hộ có doanh thu trên 50 tỷ đồng/năm sẽ nộp chậm nhất là ngày 20/4.

Ngoài ra, trường hợp đã khai thuế, nộp thuế theo Thông tư 40 thì người nộp thuế không phải điều chỉnh lại. Những hộ chưa khai thuế sẽ thực hiện kê khai theo quy định, thủ tục mới tại Thông tư 18 và không bị xử phạt.