Những 'tay chơi' mới nổi trong ngành điện: Từ các đại gia bất động sản lấn sân tới 'anh cả' ngành thép mở rộng thị trường

Việc Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII cùng với Nghị quyết 70 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 2045 đã nhấn mạnh yêu cầu cơ cấu lại ngành điện, phát triển thị trường điện minh bạch, cạnh tranh và hiệu quả. Với cơ chế rộng mở đã tạo điều kiện cho ngày càng nhiều doanh nghiệp tham gia vào thị trường này.

Kinh Bắc làm 2 nhà máy điện gió

Tháng 1/2026, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành 2 Quyết định về việc phê duyệt kết quả mời quan tâm của nhà đầu tư tham gia đăng ký thực hiện dự án Nhà máy điện gió Vân Canh 1 và Vân Canh 2, trong đó phê duyệt Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn – Bắc Giang là nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu.

Trước đó, Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn – Bắc Giang (SBG) cũng là nhà đầu tư duy nhất nộp hồ sơ đăng ký thực hiện 2 dự án trên.

Dự án Nhà máy điện gió Vân Canh 1 có tổng mức đầu tư gần 6.905 tỷ đồng, quy mô diện tích khoảng 56ha tại xã Canh Liên, tỉnh Gia Lai với công suất thiết kế 160MW và sản lượng điện hàng năm dự kiến khoảng 502 triệu kWh/năm.

Dự án Nhà máy điện gió Vân Canh 2 có tổng mức đầu tư hơn 7.771 tỷ đồng, quy mô diện tích khoảng 62ha tại xã Vân Canh và xã Canh Liên, tỉnh Gia Lai với công suất thiết kế 180MW và sản lượng điện hàng năm dự kiến khoảng 623,2 triệu kWh/năm.

SBG chính là công ty con của Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (mã: KBC, sàn HoSE). Tại ngày 31/12/2025, KBC nắm giữ 96,46% tỷ lệ lợi ích và 100% tỷ lệ biểu quyết tại SBG.

Công ty con này của Kinh Bắc được thành lập năm 2005, có vốn điều lệ 3.400 tỷ đồng. Đây chính là chủ đầu tư KCN Quang Châu tại tỉnh Bắc Ninh (trước đây thuộc Bắc Giang) với quy mô 516 ha.

KBC dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Đặng Thành Tâm là một tên tuổi lớn trong ngành bất động sản khu công nghiệp. Với việc SGB làm nhà đầu tư 2 nhà máy điện gió nói trên cho thấy động thái lấn sân sang mảng năng lượng tái tạo của tập đoàn này.

Vingroup làm nhà máy nhiệt điện lớn nhất Việt Nam

Tháng 3/2025, Công ty cổ phần Năng lượng VinEnergo được thành lập, đánh dấu việc mở rộng sang lĩnh vực năng lượng tái tạo của hệ sinh thái Vingroup.



Tính đến tháng 10/2025, VinEnergo có vốn điều lệ 28.335 tỷ đồng. Trong đó, 44,59% tương đương 12.133,9 tỷ đồng được góp bằng tiền mặt; các tài sản khác chiếm 55,41% tương đương 15.701,1 tỷ đồng.

Đến tháng 12/2025, doanh nghiệp thay đổi vị trí Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật từ bà Nguyễn Thanh Thúy (SN 1974) thành ông Nguyễn Anh Khoa (SN 1989). Cùng thời điểm, VinEnergo điều chỉnh ngành nghề kinh doanh chính từ sản xuất điện sang sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo. Đồng thời, VinEnergo mở rộng thêm một số ngành nghề kinh doanh như: bán buôn máy móc thiết bị và phụ tùng máy khác (mã 4659), sửa chữa bảo dưỡng thiết bị điện (mã 3314), bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu, và lắp đặt thiết bị khác trong xây dựng (mã 4752).

Phối cảnh Dự án xây dựng Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng. Ảnh: Vingroup

VinEnergo liên danh cùng Vingroup làm chủ đầu tư Dự án xây dựng Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng vừa được khởi công ngày 26/9/2025 cùng Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Tân Trào (giai đoạn 1).

Dự án xây dựng Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng nằm trong khu đất của Khu Công nghiệp Tân Trào, diện tích gần 100 ha, tổng số vốn hơn 178.000 tỷ đồng.

Công trình được xây dựng trong 5 năm, dự kiến đi vào vận hành cuối năm 2030. Nhà máy sẽ cung cấp khoảng 9,6 tỷ kWh/năm (giai đoạn 1) và 19,2 tỷ kWh/năm (giai đoạn 2), vừa đáp ứng điện phục vụ sản xuất cho toàn Khu Công nghiệp Tân Trào, vừa bổ sung nguồn công suất lớn vào lưới điện quốc gia, hỗ trợ điều tiết hệ thống lưới điện và và giảm phụ thuộc vào các nguồn năng lượng truyền thống.

Nhà máy có công suất thiết kế 4.800 MW (giai đoạn 1: 1.600 MW, giai đoạn 2: 3.200 MW) đây sẽ là nhà máy nhiệt điện lớn nhất Việt Nam - theo Quy hoạch điện VIII của Chính phủ và nằm trong nhóm các nhà máy sản xuất điện từ khí LNG hàng đầu thế giới.

Đầu tháng 2/2026, VinEnergo tiếp tục được UBND tỉnh Gia Lai lựa chọn làm nhà đầu tư thực hiện dự án điện gió Hòn Trâu giai đoạn 1. Nhà máy điện gió Hòn Trâu - Giai đoạn 1 có công suất thiết kế lên tới 750MW, sản lượng điện dự kiến hàng năm là khoảng 2,8 tỷ kWh/năm, cấp điện áp 220kV đấu nối vào lưới điện quốc gia. Tổng vốn đầu tư dự án gần 48.400 tỷ đồng.

Cụ thể, dự án có phương án đấu nối: đường dây 220kV mạch kép từ Trạm biến áp 220kV Hòn Trâu 1 (Khu vực HT 1A) đi Trạm biến áp 220kV Phù Mỹ và xây dựng mới đường dây 220kV mạch kép từ Trạm biến áp 220kV Hòn Trâu 1 (Khu vực HT 1B) đi Trạm biến áp 220kV Nhơn Hội.

Theo quyết định, nhà máy được đặt tại 2 khu vực, cụ thể: Khu vực HT 1A có vị trí lắp đặt tuabin gió thuộc vùng biển huyện Phù Mỹ (nay là xã Phù Mỹ Bắc và xã Phù Mỹ Đông); trạm biến áp và đường dây đấu nối vào lưới điện quốc gia trên địa bàn huyện Phù Mỹ (nay là xã Phù Mỹ Đông, xã Phù Mỹ Bắc, xã Phù Mỹ Tây, xã Bình Dương).

Khu vực HT 1B có vị trí lắp đặt tuabin gió thuộc vùng biển huyện Phù Cát (nay là xã Cát Tiến); trạm biến áp và đường dây đấu nối vào lưới điện quốc gia trong Khu kinh tế Nhơn Hội thuộc địa bàn huyện Phù Cát, huyện Tuy Phước và thành phố Quy Nhơn (nay là xã Ngô Mây, xã Cát Tiến, xã Tuy Phước Đông, phường Quy Nhơn Đông).

Dự án có diện tích mặt nước (khu vực biển) sử dụng có thời hạn khoảng 32,01 ha. Diện tích mặt đất sử dụng có thời hạn khoảng 17,61 ha.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu, nhà đầu tư không được chuyển nhượng dự án, không được chuyển nhượng, mua bán, chuyển quyền sở hữu dưới bất kỳ hình thức nào kể cả cổ phần hoặc phần vốn góp trong công ty/doanh nghiệp dự án, trừ khi có sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền; trường hợp nhà đầu tư vi phạm, dự án có thể bị chấm dứt và cơ quan có thẩm quyền không có bất kỳ nghĩa vụ bồi thường nào.

Hòa Phát sẽ bán điện?

Thành viên thuộc hệ sinh thái Hòa Phát là CTCP Năng lượng Hòa Phát hồi tháng 9/2025 đã chính thức bổ sung ngành nghề kinh doanh mới.

Đáng chú ý, ngành truyền tải và phân phối điện (mã 3512) được bổ sung với đầy đủ chi tiết từ truyền tải, phân phối đến bán điện trực tiếp cho người sử dụng. Doanh nghiệp cũng đăng ký thêm ngành nghề "bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu" (mã 4799), trong đó có hoạt động bán lẻ điện. Động thái này có thể cho thấy việc Hòa Phát tham gia sâu hơn vào thị trường điện, cụ thể là khâu phân phối điện.

CTCP Năng lượng Hòa Phát được thành lập từ năm 2007, đặt trụ sở tại TP Hải Phòng. Cập nhật đến tháng 10/2025, công ty có 767 người lao động do bà Đỗ Thị Thảo - Giám đốc kiêm đại diện pháp luật.

Thực tế, Hòa Phát đã có nền tảng sản xuất điện nội bộ vững chắc. Các khu liên hợp gang thép của tập đoàn được trang bị dây chuyền, thiết bị hiện đại nhằm tối ưu hóa quá trình sản xuất, thu hồi tối đa nhiệt và khí dư thừa để phát điện.

Nhà máy Nhiệt điện – Thép Hòa Phát Dung Quất kiểm tra, vận hành hệ thống tủ điện, bảo đảm nguồn điện ổn định, an toàn cho hoạt động sản xuất của Khu liên hợp. Ảnh: Hòa Phát

Hòa Phát sở hữu nhà máy Nhiệt điện tại Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất (Quảng Ngãi) và Hải Dương (cũ) giúp doanh nghiệp gần như tự chủ nguồn điện sản xuất thép. Nhà máy do Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất làm chủ đầu tư, vận hành.

Kể từ khi vận hành tổ máy đầu tiên vào tháng 7/2019, sản lượng điện của nhà máy Nhiệt điện tại Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất liên tục tăng trưởng. Kết thúc năm 2025, sản lượng đạt hơn 3,3 tỷ kWh, đáp ứng trên 90% nhu cầu điện cho sản xuất gang thép.

Theo công bố, tính đến ngày 31/12/2025, Nhà máy nhiệt điện - CTCP Thép Hòa Phát Dung Quất đã đạt sản lượng phát điện lũy kế xấp xỉ 13 tỷ kWh sau 8 năm đi vào hoạt động. Theo mức giá điện hiện hành, lượng điện này có giá trị tương đương trên 23.400 tỷ đồng.



