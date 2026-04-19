Theo Phương Thanh |
19-04-2026 - 08:37 AM |
Doanh nghiệp
Cận cảnh Casino Đồ Sơn trước khi thành trung tâm thương mại
Casino Đồ Sơn nằm trên bán đảo Đồ Sơn (phường Đồ Sơn), từng là biểu tượng của ngành giải trí, du lịch của TP Hải Phòng. Ảnh: PT.
Công trình được khánh thành vào năm 1995 với tổng vốn đầu tư lên tới 34 triệu USD. Công trình được xây bằng đá, rộng hàng nghìn mét vuông, mang kiến trúc của những tòa lâu đài châu Âu thời trung cổ. Ảnh: PT.
Nhìn từ xa, Casino Đồ Sơn giống như tòa lâu đài. Ảnh: PT.
Thông tin từ UBND phường Đồ Sơn, nhiều năm nay, Casino Đồ Sơn dừng vận hành, nhiều hạng mục đã xuống cấp, hư hỏng. Ảnh: PT.
Phía sau Casino có cầu thang bằng đá đi xuống bãi biển. Ảnh: PT.
Từ trên cao nhìn xuống, phần mái ngói màu cam truyền thống đã bị hư hỏng nhiều khu vực. Hành lang, lối đi phủ kín rêu phong. Ảnh: PT.
Hiện nay, toàn bộ diện tích của Casino Đồ Sơn nằm trong dự án Trung tâm Hội nghị, Thương mại và Du lịch quốc tế Hải Phòng, dự kiến được khởi công nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 -13/5/2026). Dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.110 tỷ đồng do Công ty TNHH Liên doanh Du lịch quốc tế Hải Phòng làm chủ đầu tư. Ảnh: ĐS.
Kiến trúc công trình mang dấu ấn hiện đại, lấy cảm hứng từ hình tượng “thỏi vàng”, biểu trưng cho sự thịnh vượng và phát triển bền vững. Dự án bao gồm các hạng mục chính như: Trung tâm hội nghị, hội thảo quy mô lớn; khu thương mại, khách sạn; cùng hệ thống dịch vụ du lịch và tiện ích cao cấp. Ảnh: ĐS.
