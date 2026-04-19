Cận cảnh Casino Đồ Sơn trước khi thành trung tâm thương mại

Theo Phương Thanh | 19-04-2026 - 08:37 AM | Doanh nghiệp

Sau nhiều năm bị bỏ hoang, Casino Đồ Sơn - biểu tượng du lịch một thời của TP Cảng sẽ được thay "áo mới" thành Trung tâm hội nghị, thương mại và du lịch quốc tế Hải Phòng.

Cận cảnh Casino Đồ Sơn trước khi thành trung tâm thương mại

Casino Đồ Sơn nằm trên bán đảo Đồ Sơn (phường Đồ Sơn), từng là biểu tượng của ngành giải trí, du lịch của TP Hải Phòng. Ảnh: PT.

Công trình được khánh thành vào năm 1995 với tổng vốn đầu tư lên tới 34 triệu USD. Công trình được xây bằng đá, rộng hàng nghìn mét vuông, mang kiến trúc của những tòa lâu đài châu Âu thời trung cổ. Ảnh: PT.

Nhìn từ xa, Casino Đồ Sơn giống như tòa lâu đài. Ảnh: PT.

Thông tin từ UBND phường Đồ Sơn, nhiều năm nay, Casino Đồ Sơn dừng vận hành, nhiều hạng mục đã xuống cấp, hư hỏng. Ảnh: PT.

Mái kính che mưa nắng tầng 1 của Casino bị bục vỡ, khung sắt hoen rỉ. Các hạng mục phía ngoài bị hư hỏng. Đơn vị quản lý phải đặt biển cảnh báo nguy hiểm ngay tại sảnh chính. Ảnh: PT.

Phía sau Casino có cầu thang bằng đá đi xuống bãi biển. Ảnh: PT.

Từ trên cao nhìn xuống, phần mái ngói màu cam truyền thống đã bị hư hỏng nhiều khu vực. Hành lang, lối đi phủ kín rêu phong. Ảnh: PT.

Hiện nay, toàn bộ diện tích của Casino Đồ Sơn nằm trong dự án Trung tâm Hội nghị, Thương mại và Du lịch quốc tế Hải Phòng, dự kiến được khởi công nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 -13/5/2026). Dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.110 tỷ đồng do Công ty TNHH Liên doanh Du lịch quốc tế Hải Phòng làm chủ đầu tư. Ảnh: ĐS.

Kiến trúc công trình mang dấu ấn hiện đại, lấy cảm hứng từ hình tượng “thỏi vàng”, biểu trưng cho sự thịnh vượng và phát triển bền vững. Dự án bao gồm các hạng mục chính như: Trung tâm hội nghị, hội thảo quy mô lớn; khu thương mại, khách sạn; cùng hệ thống dịch vụ du lịch và tiện ích cao cấp. Ảnh: ĐS.

Theo Phương Thanh

Đại đoàn kết

Hóa chất Đức Giang (DGC) trình miễn nhiệm Chủ tịch Đào Hữu Huyền và PCT Đào Hữu Duy Anh, tìm công ty kiểm toán khác

Hóa chất Đức Giang (DGC) trình miễn nhiệm Chủ tịch Đào Hữu Huyền và PCT Đào Hữu Duy Anh, tìm công ty kiểm toán khác Nổi bật

Novaland: Ông Bùi Cao Nhật Quân được đề cử vào HĐQT, lên kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng và ESOP

Novaland: Ông Bùi Cao Nhật Quân được đề cử vào HĐQT, lên kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng và ESOP Nổi bật

Đại gia khai thác vàng bạc lớn nhất Việt Nam "ngậm đắng" vì mỏ đất hiếm, cửa sáng bất ngờ từ một loại phụ phẩm khi Trung Quốc siết cung

Đại gia khai thác vàng bạc lớn nhất Việt Nam "ngậm đắng" vì mỏ đất hiếm, cửa sáng bất ngờ từ một loại phụ phẩm khi Trung Quốc siết cung

08:24 , 19/04/2026
Hành trình trở lại của thiếu gia Bùi Cao Nhật Quân sau 9 năm ẩn mình

Hành trình trở lại của thiếu gia Bùi Cao Nhật Quân sau 9 năm ẩn mình

08:07 , 19/04/2026
Cập nhật BCTC ngày 19/4: Nhựa Bình Minh, FPTS, SCS công bố

Cập nhật BCTC ngày 19/4: Nhựa Bình Minh, FPTS, SCS công bố

07:20 , 19/04/2026
Cục Hàng không đề nghị Trung Quốc duy trì nguồn cung nhiên liệu cho hãng bay Việt

Cục Hàng không đề nghị Trung Quốc duy trì nguồn cung nhiên liệu cho hãng bay Việt

20:46 , 18/04/2026

