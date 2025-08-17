Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sun Group đầu tư dự án casino 2 tỷ USD tại Vân Đồn: Thí điểm cho người Việt vào chơi, hoạt động tối đa 70 năm

17-08-2025 - 09:29 AM | Doanh nghiệp

Công ty cổ phần Mặt trời Vân Đồn – Tập đoàn Sun Group được UBND tỉnh Quảng Ninh chấp thuận đầu tư dự án Khu dịch vụ du lịch phức hợp casino Vân Đồn với tổng vốn 2 tỷ USD.

Ngày 15/8, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành văn bản số 3226/QĐ-UBND, chấp thuận Công ty cổ phần Mặt trời Vân Đồn – Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư thực hiện dự án Khu dịch vụ du lịch phức hợp casino Vân Đồn- tổ hợp casino thí điểm cho người Việt chơi.

Trước đó, dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1395/QĐ-TTg ngày 27/6/2025. Theo phương án được thông qua, dự án có tổng diện tích 244,45 ha, vốn đầu tư hơn 2 tỷ USD, gồm vốn góp của nhà đầu tư, vốn vay và vốn huy động. Thời hạn hoạt động không quá 70 năm, với tiến độ xây dựng và đưa vào vận hành dự kiến trong 9 năm kể từ ngày được giao đất.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của dự án là hoạt động casino cao cấp, cho phép thí điểm cho người Việt Nam tham gia, nhưng phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí nghiêm ngặt theo quy định hiện hành.

Bên cạnh đó, tổ hợp được quy hoạch thành khu du lịch – giải trí cao cấp, bao gồm các hạng mục chính: casino, khách sạn, resort, condotel, nhà phố thương mại, trung tâm thương mại, văn phòng, trung tâm hội nghị – hội thảo, cơ sở thể thao, vui chơi giải trí và chăm sóc sức khỏe.

Ngoài hoạt động casino, dự án còn tích hợp dịch vụ du lịch – nghỉ dưỡng và giải trí nhằm hướng tới khách quốc tế cũng như một bộ phận khách trong nước. Tổng thể dự án được định vị như một tổ hợp khép kín, kỳ vọng đóng góp cho sự phát triển Khu kinh tế Vân Đồn và ngành du lịch Quảng Ninh.

Sun Group đầu tư dự án casino 2 tỷ USD tại Vân Đồn: Thí điểm cho người Việt vào chơi, hoạt động tối đa 70 năm- Ảnh 1.

Phối cảnh dự án. Ảnh: Sun Group

Trước đó tại Quảng Ninh, Sun Group đã tham gia nhiều dự án hạ tầng và du lịch lớn như Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn – sân bay quốc tế tư nhân đầu tiên tại Việt Nam, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, các tuyến cao tốc Hạ Long – Vân Đồn, Vân Đồn – Móng Cái. Ngoài ra, doanh nghiệp này còn đầu tư các khu vui chơi, nghỉ dưỡng như Sun World Ha Long, Yoko Onsen Quang Hanh hay Oakwood Halong. Những công trình này góp phần mở rộng hạ tầng giao thông, dịch vụ và du lịch của Quảng Ninh.

Với việc được lựa chọn làm chủ đầu tư Tổ hợp dịch vụ du lịch phức hợp casino Vân Đồn, Sun Group tiếp tục hiện diện tại địa phương này. Dự án được kỳ vọng sẽ bổ sung thêm một điểm đến mới trong chiến lược phát triển Quảng Ninh thành trung tâm du lịch quốc tế, trung tâm kinh tế biển và cửa ngõ của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ theo quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo Thảo Vân

An ninh tiền tệ

