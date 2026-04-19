Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thế giới di động và những 'đại gia' muốn mở rộng kinh doanh bất động sản

Theo Hà Ly | 19-04-2026 - 09:28 AM | Doanh nghiệp

Nhiều doanh nghiệp muốn bổ sung thêm ngành bất động sản nhằm tận dụng triệt để cơ sở hạ tầng, tài sản sẵn có hoặc là bước đệm phục vụ việc mở rộng hoạt động kinh dõi cốt lõi.

Thế giới di động

CTCP Đầu tư Thế giới Di động (mã MWG) là một ông lớn trong ngành bán lẻ nhưng cũng gây chú ý khi muốn bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh bất động sản.

Theo tài liệu chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên 2026 sẽ diễn ra vào chiều ngày 18/4, MWG đặt mục tiêu năm 2026 với doanh thu 185.000 tỷ đồng, tăng 18% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến đạt 9.200 tỷ đồng, tăng 30%. Đây đều là mức doanh thu và lợi nhuận cao chưa từng có.

Bên cạnh đó, Thế giới di động trình cổ đông thông qua việc sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh. Theo đó, doanh nghiệp muốn thêm mới hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế; kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; hoạt động tư vấn đầu tư, tài chính.

Công ty cho biết, việc bổ sung ngành nghề mới cho phù hợp với mục tiêu hoạt động. Hoạt động kinh doanh bất động sản chủ yếu được thực hiện giữa tập đoàn và các công ty con nếu có. Công ty khẳng định không đầu tư hoặc phát triển dự án bất động sản hoặc cung cấp dịch vụ bên ngoài.

FPT Telecom

Một doanh nghiệp khác cũng gây chú ý khi muốn lấn sân bất động sản đó là CTCP Viễn thông FPT (FPT Telecom, mã: FOX, sàn UPCoM).

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ 2026, FPT Telecom đưa ra tờ trình đề xuất bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản, với 2 mục đích chính.

Đầu tiên là cho thuê cơ sở hạ tầng viễn thông. Hiện nay, FPT Telecom đang cho thuê các cơ sở hạ tầng như cống, bể ngầm... Theo Luật Kinh doanh Bất động sản 2023, hoạt động cho thuê công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động này được xem là kinh doanh bất động sản.

Thứ 2, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất: Để thiết lập hạ tầng viễn thông (MetroPop, PoP, trụ sở làm việc...), công ty cần nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Một số địa phương đã từ chối làm thủ tục này vì công ty chưa đăng ký ngành nghề kinh doanh bất động sản trong giấy phép.

Theo doanh nghiệp, việc bổ sung nhằm phù hợp với thực tế hoạt động và tháo gỡ các rào cản pháp lý trong triển khai hạ tầng.

PAN Group

Công ty CP Tập đoàn PAN (PAN Group, mã: PAN, sàn HoSE) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 vào ngày 21/4 tới.

Một nội dung đáng chú ý đó là PAN Group trình cổ đông điều chỉnh một số ngành nghề kinh doanh. Trong đó, công ty đề xuất loại bỏ ngành, nghề bao gồm hoạt động tư vấn quản lý, sản xuất các loại bánh từ bột và sản xuất ca cao, socola và bánh kẹo. Đề xuất này phù hợp với chiến lược của công ty sau thương vụ thoái vốn tại Bibica.

Ngược lại, công ty muốn bổ sung ngành nghề, bao gồm hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh và hoạt động tư vấn quản lý khác và kinh doanh bất động sản. PAN cho biết, việc bổ sung ngành nghề này để tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sử dụng đất tại các lô đất được chuyển nhượng từ Công ty CP Bibica theo các Nghị quyết HĐQT đã được thông qua.

Hồi đầu tháng 3/2026, PAN Group thông qua nghị quyết về việc nhận chuyển nhượng thửa đất số 208, tờ bản đồ số 21, địa chỉ tại đường Đống Đa, phường Hải Châu, TP.Đà Nẵng (trước đây là phường Thạch Thang, quận Hải Châu).

Giá chuyển nhượng được xác định bằng giá trị theo Chứng thư thẩm định giá số 223/2026/64 ngày 27/2/2026 do Công ty CP Thẩm định giá và Giám định chất lượng Việt Nam phát hành, còn hiệu lực tại thời điểm ký kết và thực hiện giao dịch. Bên chuyển nhượng là Công ty CP Bibica.

PAN Group có trách nhiệm thanh toán toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí và các chi phí hợp pháp khác phát sinh liên quan đến việc thực hiện giao dịch chuyển nhượng.

Trước đó, ngày 31/1/2026, PAN công bố đã hoàn tất việc chuyển quyền sở hữu hơn 18,4 triệu cổ phần, tương đương 100% vốn tại Bibica cho pháp nhân mới thành lập là Công ty TNHH Một thành viên Bibica Capital ("Bibica Capital") để hoàn tất thủ tục góp vốn.


Theo Hà Ly

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên