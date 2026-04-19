Lộ diện loạt doanh nghiệp đầu ngành góp vốn lập Quỹ đầu tư mạo hiểm TP.HCM

Chiều 17/4, UBND TP.HCM công bố ra mắt Quỹ đầu tư mạo hiểm hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần. Quỹ có tên đầy đủ là Công ty Cổ phần Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.HCM (viết tắt HCM VIF JSC).

Quỹ có vốn điều lệ ban đầu là 500 tỷ đồng, trong đó ngân sách Thành phố góp 40%, tương đương 200 tỷ đồng; 300 tỷ còn lại là sự đóng góp ban đầu của các nhà đầu tư tư nhân, doanh nghiệp và tổ chức tài chính hàng đầu. Bao gồm Tập đoàn Sovico đóng góp 100 tỷ đồng, Tập đoàn Vingroup góp 60 tỷ đồng, Tập đoàn Becamex 50 tỷ đồng, VinaCapital 25 tỷ đồng, Tập đoàn Sunwah 25 tỷ đồng. Các doanh nghiệp VNG, FPT, CT Group, Hoa Sen... mỗi đơn vị góp 10 tỷ đồng...

Quỹ đầu tư mạo hiểm TP.HCM với sự sáng lập của UBND TP.HCM và cổ đông là loạt doanh nghiệp lớn hoạt động tại Thành phố.

Ông Hoàng Đức Trung, Giám đốc Quỹ đầu tư VinaCapital Ventures, được giao phụ trách điều hành quỹ mới này cùng đại diện diện phần vốn Nhà nước là ông Nguyễn Hữu Dũng, Giám đốc Công viên phần mềm Quang Trung.

Cơ cấu này thể hiện mô hình hợp tác công - tư chặt chẽ. Vốn ngân sách đóng vai trò tạo dựng niềm tin và khởi động, trong khi nguồn lực xã hội là yếu tố then chốt để mở rộng quy mô Quỹ trong dài hạn.

Đây là mô hình tài chính hoàn toàn mới ở TP.HCM, cho phép nguồn vốn Nhà nước được chấp nhận rủi ro có kiểm soát, qua đó huy động và dẫn dắt hiệu quả các nguồn lực xã hội đồng hành cùng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của TP.HCM.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, nhấn mạnh sự ra đời của Công ty Cổ phần Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.HCM là lời giải mang tính đột phá cho bài toán vốn đầu tư giai đoạn sớm.

Điều này khẳng định TP.HCM luôn đồng hành cùng hệ thống đổi mới sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; Đánh dấu bước đi lịch sử trong việc cụ thể hóa các chủ trương lớn của Trung ương về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Ông Hoàng Đức Trung, CEO VinaCapital được giao phụ trách Quỹ đầu tư mạo hiểm TP.HCM.

Sự tham gia với vai trò cổ đông sáng lập của các quỹ đầu tư, các tập đoàn, các doanh nghiệp kỳ lân công nghệ hàng đầu, kỳ vọng sẽ mang đến một tư duy quản trị chuẩn quốc tế, mang đến một mạng lưới thị trường rộng lớn, sự thấu hiểu sâu sắc về hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo.

"Các doanh nghiệp đã cùng với TP.HCM tiên phong khai mở thị trường vốn mạo hiểm nội địa, chia sẻ lợi ích và rủi ro để ươm mầm cho những doanh nghiệp công nghệ tương lai của đất nước", ông Cường nhấn mạnh.

Lãnh đạo UBND TP.HCM cũng đề nghị Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan tiếp tục hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình Quỹ đi vào vận hành, hoạt động thực tiễn. Việc này giúp kiến tạo một hệ sinh thái đầu tư khởi nghiệp sáng tạo lành mạnh, đưa TP.HCM trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, điểm đến hấp dẫn của các nhà khởi nghiệp trong nước và quốc tế.

Theo lộ trình đến năm 2035, TP.HCM đặt mục tiêu nâng tổng vốn điều lệ của Quỹ lên mức tối thiểu 5.000 tỷ đồng. Trong đó vốn ngân sách nhà nước 2.000 tỷ đồng; vốn các nhà đầu tư tư nhân chiếm 60%, với 3.000 tỷ đồng (hoặc có tỷ lệ cao hơn).

Quỹ đầu tư mạo hiểm TP.HCM ưu tiên đầu tư vào doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, dự kiến đầu tư vào 50-150 doanh nghiệp.

Quỹ ưu tiên đầu tư vào doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp công nghiệp công nghệ số có tiềm năng tăng trưởng nhanh.

Các lĩnh vực trọng tâm bao gồm trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ vi mạch bán dẫn, công nghệ sinh học, công nghệ xanh, tự động hóa và robot…; cùng với các giải pháp kinh tế số, kinh tế tuần hoàn và các giải pháp chuyển đổi số phù hợp với định hướng phát triển bền vững.

Theo ông Hoàng Đức Trung - phụ trách điều hành Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.HCM, quy mô 500 tỷ đồng trong giai đoạn đầu và kỳ vọng đạt 5.000 tỷ đồng sau 10 năm, Quỹ không chỉ đơn thuần là những con số tài chính, mà còn là niềm tin của lãnh đạo TP.HCM, của người dân vào một tương lai tăng trưởng dựa trên công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Quỹ đặt mục tiêu mỗi đồng vốn sẽ trở thành thỏi nam châm thu hút thêm từ ba đến năm đồng vốn từ các quỹ đầu tư tư nhân và quốc tế, tập trung vào những hạt giống khởi nghiệp xuất sắc trong các lĩnh vực công nghệ lõi và giải pháp xanh, chuyển đổi số.

Lãnh đạo TP.HCM khẳng định Quỹ đầu tư mạo hiểm là mô hình tài chính hoàn toàn mới ở TP.HCM, cho phép nguồn vốn nhà nước được chấp nhận rủi ro có kiểm soát.

Cũng theo ông Trung, Quỹ sẽ tập trung vào các vòng gọi vốn Series A và B - giai đoạn mà nhiều startup Việt Nam khát vốn để bứt phá quy mô.

Quỹ không chỉ cung cấp nguồn vốn tài chính mà còn đồng hành về quản trị, kết nối mạng lưới chuyên gia và nhà đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường trong nước cũng như quốc tế.

Quỹ dự kiến đầu tư vào 50-150 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp khoa học công nghệ cao trong giai đoạn 2026-2035; Hỗ trợ thương mại hóa ít nhất 50 sản phẩm/công nghệ, và ươm tạo tối thiểu 5 doanh nghiệp công nghệ quy mô lớn có khả năng IPO hoặc M&A (mua bán - sáp nhập).