2 lãnh đạo một công ty phân bón 4.000 tỷ đồng loạt từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên

CTCP DAP – Vinachem (mã chứng khoán DDV) vừa công bố thông tin bất thường về việc thay đổi nhân sự cấp cao.



Cụ thể, doanh nghiệp đã nhận được đơn xin từ nhiệm của ông Lê Ngọc Nhân – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc, cùng bà Nguyễn Thị Xuân Quyên – Trưởng Ban Kiểm soát.

Theo nội dung đơn, cả hai lãnh đạo xin rời vị trí để chờ nhận nhiệm vụ mới theo phân công của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem).



Ông Lê Ngọc Nhân (sinh năm 1970) có chuyên môn kỹ sư công nghệ hóa học, đồng thời là cử nhân kinh tế. Ông là một trong những đại diện phần vốn của Vinachem tại DAP – Vinachem, được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc từ tháng 3/2020 và tham gia HĐQT trong thời gian qua.



Về kết quả kinh doanh, năm 2025 đánh dấu một giai đoạn tăng trưởng mạnh của doanh nghiệp khi ghi nhận mức cao kỷ lục cả về doanh thu và lợi nhuận. Doanh thu thuần đạt 5.624 tỷ đồng, tăng 67% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 631 tỷ đồng, tăng 275%. Theo công ty, kết quả tích cực chủ yếu đến từ việc giá bán sản phẩm duy trì ở mức cao, trong khi chi phí đầu vào được kiểm soát hiệu quả.

DAP – Vinachem được thành lập năm 2008, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh phân bón nông nghiệp, với quy mô hiện khoảng 685 nhân sự.



Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu DDV hiện giao dịch quanh ngưỡng 27.800 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa doanh nghiệp xấp xỉ 4.000 tỷ đồng.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần DAP – Vinachem dự kiến tổ chức vào ngày 24/04/2026 tại Hải Phòng.﻿

Năm 2026, tổng doanh thu thuần dự kiến đạt 5.938 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế dự kiến 380 tỷ đồng. Mục tiêu sản lượng DAP sản xuất và tiêu thụ 268.000 tấn.﻿

Hội đồng quản trị (HĐQT) cũng trình cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau: Trích Quỹ đầu tư phát triển (50%): Khoảng 315,4 tỷ đồng; Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%): Khoảng 63 tỷ đồng; Chia cổ tức bằng tiền mặt (17%): Tương ứng 248,4 tỷ đồng. ﻿