Chủ tịch U70 lâu năm nhất ngành Dệt may Việt Nam nộp đơn từ nhiệm

CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (mã: TNG) vừa công bố thay đổi nhân sự cấp cao khi ông Nguyễn Văn Thời nộp đơn xin thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT.

Theo doanh nghiệp, động thái này nhằm tạo điều kiện cho lớp lãnh đạo kế cận tiếp quản, điều hành trong giai đoạn mới. Ông Thời dự kiến sẽ chuyển sang đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch HĐQT thường trực.

Ông Nguyễn Văn Thời.

Ông Nguyễn Văn Thời, sinh năm 1958, là một trong những Chủ tịch lâu năm nhất ngành dệt may Việt Nam.

Ông giữ chức vụ Phó Giám đốc Xí Nghiệp may Bắc Thái từ tháng 3/1993. Đến tháng 10/1993, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Xí nghiệp.

Năm 2003, sau khi cổ phần hoá công ty đổi tên thành Công ty Cổ phần May xuất khẩu Thái Nguyên, ông Thời là Chủ tịch HĐQT. Đến 2007, Công ty đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG và niêm yết trên sàn giao dịch CK Hà Nội, mã CK là TNG.

Sau 33 năm ông Thời làm lãnh đạo cao nhất tại công ty - cũng là thời gian xác định ông giữ vị trí lãnh đạo cao nhất lâu năm nhất trong ngành Dệt may Việt Nam - TNG trở thành một trong những công ty xuất khẩu may mặc hàng đầu Việt Nam, chuyên cung cấp hàng may mặc cho các đối tác như Decathlon, Columbia, The Children's Place, Sportmaster, Costco, Nike, Adidas… đồng thời xuất khẩu bông phục vụ cho nguồn nguyên liệu sản xuất các sản phẩm jacket của các khách hàng đối tác sang thị trường Ấn Độ, Indo, Ethiopia.

Ở diễn biến liên quan, ngày 6/4, Quỹ đầu tư Cổ phiếu Hưng Thịnh VinaCapital đã mua thêm 400.000 cổ phiếu TNG, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu từ 1,29% lên gần 1,6%. Sau giao dịch, nhóm quỹ thuộc VinaCapital đang nắm giữ tổng cộng hơn 6,74 triệu cổ phiếu, tương ứng 5,24% vốn, chính thức trở thành cổ đông lớn.

Năm 2025, doanh thu thuần đạt gần 8.699 tỷ đồng, tăng khoảng 13,6% so với mức 7.656 tỷ đồng của năm 2024.



Lợi nhuận gộp ghi nhận 1.239 tỷ đồng, tương ứng với biên lợi nhuận gộp khoảng 14,2%.﻿ Lợi nhuận sau thuế đạt 393 tỷ đồng, tăng hơn 24,8% so với năm trước (314,8 tỷ đồng).﻿



Đây là mức doanh thu và lợi nhuận sau thuế cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp.﻿

TNG ghi nhận doanh thu quý I/2026 đạt 1.952 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ và hoàn thành khoảng 20% kế hoạch năm. Doanh nghiệp cho biết doanh thu các tháng đầu năm đều tăng trưởng hai chữ số, trong đó hai tháng đầu năm đạt mức cao nhất so với cùng kỳ nhiều năm.



Riêng tháng 3, doanh thu đạt 731 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ, duy trì đà tăng trưởng tích cực từ đầu năm.



Trong năm 2026, TNG đặt mục tiêu doanh thu 9.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 450 tỷ đồng, lần lượt tăng 9% và 14% so với năm trước. Nếu hoàn thành, đây sẽ là mức cao kỷ lục của doanh nghiệp. Công ty cũng dự kiến chi trả cổ tức trong khoảng 16–20%.

