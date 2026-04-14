Taseco Land ‘rót’ 125 tỷ đồng góp vốn thành lập công ty tại Bắc Ninh

Theo PV | 14-04-2026 - 09:26 AM | Doanh nghiệp

Doanh nghiệp dự kiến thành lập có trụ sở đặt tại tỉnh Bắc Ninh, vốn điều lệ 250 tỷ đồng. Trong đó, Taseco Land sẽ góp 125 tỷ đồng, tương đương sở hữu 50% vốn điều lệ.

CTCP Đầu tư Bất động sản Taseco (Taseco Land, MCK: TAL, sàn HoSE) vừa phê duyệt chủ trương tham gia góp vốn thành lập CTCP Đầu tư Hạ Tầng Công nghiệp Phúc An.

Theo đó, doanh nghiệp mới dự kiến có trụ sở đặt tại Lô SH11 - khu đô thị HH3 thuộc khu đô thị phía Nam, phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh; vốn điều lệ 250 tỷ đồng.

Trong đó, Taseco Land dự kiến sẽ góp 125 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ sở hữu 50%. Nguồn vốn góp được lấy từ nguồn vốn kinh doanh của công ty, thời hạn góp vốn 90 ngày kể từ ngày doanh nghiệp mới nêu trên được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, Taseco Land cử ông Nguyễn Văn Nghĩa là người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ phần vốn góp nêu trên, thời hạn ủy quyền là 50 năm kể từ ngày 13/4/2026.

Ở chiều ngược lại, mới đây Taseco Land đã thông qua việc biểu quyết giải thể CTCP Taseco Hải Phòng (địa chỉ tại Thửa số 5, lô SH.4-S2-R4, Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng, phường Thủy Nguyên, Hải Phòng). Lý do giải thể là do doanh nghiệp không còn nhu cầu tiếp tục kinh doanh.

Taseco Land giao và ủy quyền cho ông Vũ Quốc Huy- Người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của công ty sẽ tham gia và biểu quyết thông qua các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026 của Taseco Hải Phòng trên cơ sở nội dung đã được phê duyệt nêu trên.

Tính đến ngày 31/12/2025, Taseco Hải Phòng đang là công ty con của Taseco Land với tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết ở mức 97,56%. Doanh nghiệp này hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng và đi thuê.

Trong một diễn biến khác, ông Lê Đức Long- Thành viên HĐQT độc lập của Taseco Land vừa đăng ký mua 155.000 cổ phiếu TAL nhằm mục đích nhu cầu cá nhân. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 13/4/2026 đến ngày 12/5/2026.

Nếu giao dịch thành công, ông Long sẽ tăng sở hữu cổ phiếu TAL từ 195.000 cổ phiếu TAL (tỷ lệ 0,054%) lên 350.000 cổ phiếu (tỷ lệ 0,097%).

