Dự án của Vingroup dưới chân đèo Hải Vân đủ điều kiện bán nhà ở

Theo B.Vân | 14-04-2026 - 09:59 AM | Doanh nghiệp

Tại dự án Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân, tổ chức và cá nhân nước ngoài không được phép sở hữu nhà ở

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng vừa thông báo, 2.437 căn nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.

Dự án này do Công ty CP Vinpearl (thành viên Tập đoàn Vingroup) làm chủ đầu tư, triển khai tại chân đèo Hải Vân, phường Hải Vân, TP Đà Nẵng với quy mô khoảng 506 ha, tổng vốn đầu tư gần 44.000 tỉ đồng.

Dự án Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân đang được xây dựng dưới chân đèo Hải Vân, gần cảng Liên Chiểu

Theo Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, các sản phẩm đủ điều kiện mở bán phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu pháp lý theo quy định. Sở Xây dựng yêu cầu Công ty CP Vinpearl chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin dự án, đồng thời bảo đảm đầy đủ điều kiện pháp lý của nhà ở trước khi đưa vào giao dịch.

Đáng chú ý, dự án Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân nằm trong khu vực không cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu nhà ở.

Về phương thức thanh toán, chủ đầu tư chỉ được thu tối đa 30% giá trị hợp đồng ở lần đầu (bao gồm tiền đặt cọc); tổng số tiền thu trước khi bàn giao không vượt quá 70% giá trị hợp đồng và không quá 95% khi bên mua chưa được cấp giấy chứng nhận. Mức đặt cọc tối đa là 5% giá bán khi nhà ở đủ điều kiện kinh doanh. Đồng thời, chủ đầu tư phải thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Theo quy hoạch, Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân được phát triển thành tổ hợp đa chức năng, gồm khu nghỉ dưỡng (khách sạn, resort, biệt thự), căn hộ lưu trú cùng các tiện ích giải trí, thương mại, giáo dục, y tế. Dự án hướng tới mô hình mật độ lưu trú thấp, gắn với bảo tồn cảnh quan tự nhiên khu vực vịnh Đà Nẵng.

Dự kiến, các hạng mục đầu tiên của dự án sẽ hoàn thành và đưa vào vận hành từ năm 2027.

Vinpearl muốn huy động 8.000 tỷ đồng từ chào bán cổ phiếu, bổ sung 11 ngành nghề

Những doanh nghiệp đầu tiên hé lộ kết quả kinh doanh quý 1/2026

3 tỷ phú Đông Âu cùng tài trợ VTV đưa FIFA World Cup 2026 về Việt Nam

Việt Nam làm được điều chưa từng có, sắp vượt Indonesia và Malaysia, cả Đông Nam Á phải nhìn bằng con mắt khác

09:30 , 14/04/2026
Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo: Việt Nam đang đứng trước một cơ hội mang tính lịch sử

09:28 , 14/04/2026
Taseco Land 'rót' 125 tỷ đồng góp vốn thành lập công ty tại Bắc Ninh

09:26 , 14/04/2026
Con trai Chủ tịch Trần Đình Long gom thêm hàng chục triệu cổ phiếu HPG

08:56 , 14/04/2026

