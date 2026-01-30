Doanh thu 2025 của Vinpearl cán mốc 15.000 tỷ đồng, quý 4 bằng gần nửa cả năm

Ngày 30/1/2026, Công ty Cổ phần Vinpearl (HOSE: VPL) công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2025.

Trong năm 2025, Vinpearl ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất hơn 15.556 tỷ đồng, hoàn thành 111% kế hoạch năm, tăng 8% so với cùng kỳ.

Thành quả được tạo nên từ việc Vinpearl đi trước thị trường trong khai thác tối đa sức mạnh hệ sinh thái: từ thiết kế sản phẩm, tổ chức hành trình trải nghiệm, đến tối ưu hiệu quả vận hành và đẩy mạnh năng lực tiếp thị chuyển đổi.

Tính riêng trong Quý IV năm 2025, tổng doanh thu của Công ty đạt 6.526 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ hoạt động kinh doanh khách sạn – dịch vụ vui chơi giải trí đạt hơn 3.111 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ. Hoạt động chuyển nhượng bất động sản tại các điểm đến du lịch, ghi nhận doanh thu 3.409 tỷ đồng.

Các cơ sở công viên giải trí VinWonders tiếp tục là điểm đến lựa chọn hàng đầu của khách du lịch với tổng lượt khách tăng 17% so với năm 2024, đạt 9,11 triệu lượt khách trong năm 2025.

Bên cạnh đó, khách sạn thuộc hệ thống Vinpearl ghi nhận kết quả tích cực với số đêm phòng bán tăng trưởng ấn tượng đạt gần 2,3 triệu đêm trong năm 2025, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2024.

Kết quả này được thúc đẩy chủ yếu bởi dòng khách quốc tế đến các địa điểm trọng yếu như Phú Quốc, Nha Trang. Về lượt khách, các thị trường trọng điểm của Vinpearl đều ghi nhận đà tăng trưởng tích cực, đặc biệt là Nga và khối CIS, Mỹ và Canada, Châu Âu, Ấn Độ cùng các quốc gia Trung Đông.

Tại thời điểm 31/12/2025, Vinpearl tiếp tục duy trì nền tảng tài chính vững mạnh với quy mô tổng tài sản và vốn chủ sở hữu đạt 86.890 tỷ đồng và 36.627 tỷ đồng, tăng lần lượt 14% và 16% so với tại thời điểm 31/12/2024.

Ngày 24/12/2025, Sheraton Vinh chính thức khai trương, trở thành khách sạn 5 sao mang thương hiệu quốc tế đầu tiên tại Nghệ An, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hợp tác chiến lược giữa Marriott International và Vinpearl.

Tọa lạc tại trung tâm Thành Vinh, khách sạn sở hữu 340 phòng và căn hộ dịch vụ, hệ thống nhà hàng – quầy bar đa dạng cùng không gian hội họp hiện đại với tổng diện tích gần 1.400 m². Sheraton Vinh mang đến chuẩn mực sống và lưu trú quốc tế, hài hòa giữa tinh thần toàn cầu và bản sắc xứ Nghệ, góp phần nâng tầm diện mạo đô thị và du lịch địa phương.