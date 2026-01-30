Daikin Air Tower: Trải nghiệm chuẩn mực không gian làm việc tương lai

Daikin Air Tower được phát triển như một mô hình tham chiếu, nơi các giải pháp công nghệ, tiêu chuẩn xanh và triết lý phát triển bền vững từ tập đoàn được kiểm chứng trực tiếp trong vận hành thực tế.

"Mô hình tham chiếu" cho công nghệ xanh của Daikin

Kiên định với "Tầm nhìn Môi trường 2050" hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero), Daikin lựa chọn cách tiếp cận thực tế: đưa toàn bộ giải pháp công nghệ vào vận hành trong chính trụ sở của mình để kiểm chứng hiệu quả trước khi chia sẻ rộng rãi với thị trường.

Công trình xanh đạt 3 chứng nhận cao nhất - WELL, LEED và LOTUS Platinum (Bạch Kim)

Điểm nhấn kỹ thuật là hệ thống Hybrid HVAC kết hợp Chiller và VRV - Giải pháp điều hòa không khí tiên tiến, tích hợp ưu điểm của cả hai công nghệ (Chiller cho tải lớn, VRV cho tải biến thiên) giúp tòa nhà chỉ tiêu thụ 94 kWh/m2/năm, giảm 29% năng lượng so với chuẩn ASHRAE (Hiệp hội Kỹ sư Sưởi ấm, Lạnh và Điều hòa Không khí Hoa Kỳ). Lớp vỏ công trình với hệ thống lam chắn nắng và kính Low-E cũng đạt hiệu quả cách nhiệt vượt trội với chỉ số U-value 1.59 W/m2K.

Toàn bộ vận hành được tối ưu hóa 24/7 bởi "bộ não" AI iPlant Manager và học máy để giám sát và tối ưu hóa hoạt động làm lạnh theo thời gian thực, kết hợp cùng hệ thống pin mặt trời đóng góp 4.24% tổng năng lượng tiết kiệm. Bên cạnh đó, việc tái sử dụng 600 m3 nước mưa và ưu tiên vật liệu nội thất có hàm lượng hữu cơ dễ bay hơi thấp không chỉ bảo vệ môi trường mà còn kiến tạo không gian làm việc tiện nghi, trong lành.

Hệ thống lam chắn nắng và kính Low-E tại Daikin Air Tower

Sự tổng hòa của các công nghệ trên mang đến môi trường làm việc ổn định với nhiệt độ dễ chịu quanh năm, không khí trong lành và giảm thiểu tiếng ồn tối đa, góp phần thiết thực vào việc kiến tạo những giá trị bền vững cho cộng đồng.

Kiến tạo chuẩn mực làm việc toàn cầu vì sức khoẻ con người

Việc chinh phục WELL Platinum - mảnh ghép hoàn thiện bộ ba chứng nhận công trình xanh danh giá LEED, LOTUS và WELL - tiếp tục khẳng định cam kết nhất quán của Daikin trong việc đặt hơn 600 nhân viên làm trọng tâm của chiến lược phát triển dài hạn.

Nhấn mạnh ý nghĩa của cột mốc này, ông Inoue - Đại diện Nikken Sekkei, đơn vị tư vấn thiết kế và chứng nhận WELL cho dự án, chia sẻ: "Việc Daikin Air Tower trở thành công trình đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận WELL Platinum cho thấy Daikin không chỉ chú trọng đến hiệu năng của tòa nhà, mà thực sự nghiêm túc trong việc chăm sóc sức khỏe và cảm xúc của nhân viên thông qua các chính sách vận hành bền bỉ và dài hạn."

Hiện thực hóa cam kết đó, Daikin Air Tower được phát triển dựa trên triết lý thiết kế Biophilic (phương pháp thiết kế gắn kết con người và thiên nhiên) và Universal Design (phương pháp thiết kế để người dùng sử dụng dễ dàng nhất), kết hợp cùng các giải pháp kỹ thuật theo chuẩn mực quốc tế: từ hệ thống kiểm soát chất lượng không khí (duy trì CO₂ dưới 1.000 ppm, lọc bụi mịn), chiếu sáng thông minh với độ rọi 500 lux, đến việc ưu tiên sử dụng vật liệu nội thất an toàn, phát thải thấp.

Không gian văn phòng làm việc được trang bị toàn bộ ghế công thái học

Bên cạnh các giải pháp thiết kế và kỹ thuật, Daikin Air Tower được được tổ chức không gian theo từng tầng với công năng rõ ràng, trong đó tầng 6 tích hợp căng tin, phòng gym, khu nghỉ trưa và khu vui chơi trẻ em; tầng 7-8 là khu văn phòng cho thuê (~900 m²/tầng); và tầng 9-11 là văn phòng Daikin, trang bị nội thất cao cấp từ Okamura.

Sự đầu tư bài bản này góp phần kiến tạo một môi trường làm việc lý tưởng, nơi sức khỏe thể chất và tinh thần của người sử dụng được bảo vệ toàn diện, đồng thời tạo nền tảng cho hiệu suất làm việc bền vững trong dài hạn.

Điểm đến kết nối và chuyển giao tri thức

Vượt ra khỏi mô hình văn phòng truyền thống, Daikin Air Tower hoạt động như một Trung tâm Công nghệ & Đối tác (Technology & Partner Hub), tạo nền tảng trình diễn công nghệ trực quan giúp khách hàng và đối tác dễ dàng tiếp cận giải pháp:

Tầng 1 - FUHA Saigon: Không gian triển lãm nghệ thuật kết hợp văn hóa cà phê. Tại đây, công nghệ được "mềm hóa" qua các trải nghiệm đa giác quan, tạo nên một điểm chạm gần gũi và thư giãn.

Tầng 2 - Solution Plaza: Khu vực trưng bày giải pháp Doanh nghiệp (B2B) mô phỏng các không gian thực tế như căn hộ, văn phòng thương mại, giúp khách hàng quan sát trực tiếp cách vận hành của thiết bị để đưa ra quyết định đầu tư chính xác.

Tầng 3 - Trung tâm Đào tạo (Training Center): Được trang bị hệ thống phòng thực hành (Service Lab) quy mô lớn. Đây là nơi Daikin tổ chức các khóa huấn luyện chuyên sâu về kỹ năng lắp đặt, vận hành hệ thống VRV, Chiller, góp phần nâng cao chất lượng nhân lực ngành HVAC tại Việt Nam.

Khu vực sinh hoạt cho nhân viên tại Daikin Air Tower

Kỷ nguyên mới của sự vận hành bền vững

Với sự kết hợp hoàn hảo giữa Công nghệ sạch – Hệ thống thông minh – Thiết kế vị nhân sinh, Daikin Air Tower thiết lập một hình mẫu mới cho không gian làm việc hiện đại.

Chia sẻ về ý nghĩa của dự án, đại diện Daikin Vietnam cho biết: "Daikin Air Tower là minh chứng cho cam kết lâu dài của chúng tôi trong việc đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trên hành trình phát triển bền vững. Với vai trò là chuyên gia không khí, Daikin mong muốn mang đến những giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu vận hành, nâng cao chất lượng môi trường làm việc và hướng tới tăng trưởng xanh".

Công trình không chỉ là lời khẳng định mạnh mẽ về vị thế tiên phong của Daikin mà còn được kỳ vọng sẽ trở thành nguồn cảm hứng thúc đẩy xu hướng văn phòng xanh tại Việt Nam. Qua đó, Daikin tiếp tục lan tỏa thông điệp về một tương lai bền vững, nơi công nghệ thực sự phục vụ và nâng tầm chất lượng sống của con người.