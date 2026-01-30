Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
KẾT QUẢ KINH DOANH
KẾT QUẢ KINH DOANH
xem chi tiết

Vietnam Airlines đạt doanh thu cao nhất lịch sử, hơn 121.000 tỷ đồng trong năm 2025

30-01-2026 - 17:25 PM | Doanh nghiệp

Lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt hơn 7.713 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 5.509 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ.

Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines (mã chứng khoán: HVN) vừa công bố kết quả kinh doanh Quý IV/2025.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, trong Quý IV/2025, Vietnam Airlines ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 32.342 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt gần 540 tỷ đồng.

Trong Quý cuối năm, Hãng duy trì hệ số sử dụng ghế ở mức cao, sản lượng vận chuyển hành khách và hàng hóa tăng so với cùng kỳ, đặc biệt trên các đường bay quốc tế và khu vực - nhóm thị trường đóng góp lớn vào doanh thu và biên lợi nhuận.

Cùng với đó, Vietnam Airlines cũng mở rộng mạng bay quốc tế như gia tăng tần suất khai thác trên các đường bay trọng điểm và tận dụng hiệu quả giai đoạn cao điểm cuối năm.

Nhờ kết quả khả quan trong quý IV, lũy kế cả năm 2025, Vietnam Airlines ghi nhận doanh thu hợp nhất hơn 121.429 tỷ đồng, tăng khoảng 10% so với năm trước và đạt mức cao nhất lịch sử. Lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt hơn 7.713 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 5.509 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ.

Cùng với đó, số tiền nộp ngân sách nhà nước đạt 3.286 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ.

Trong năm 2025, Vietnam Airlines phát hành thành công 897.104.037 cổ phiếu, giúp TCT tăng vốn lên 8.971 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu của Công ty mẹ và Hợp nhất tại ngày 31/12/2025 đều tăng (không còn âm vốn chủ sở hữu). Trong thời gian tới, Hãng sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Bước sang năm 2026, Vietnam Airlines dự kiến vận chuyển 29,07 triệu lượt hành khách, tăng 13,2% so với năm 2025, đồng thời đặt mục tiêu tăng khoảng 13% số ghế luân chuyển, tận dụng đà tăng trưởng của thị trường hàng không khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Ngọc Điệp

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hãng taxi Xanh SM của tỷ phú Phạm Nhật Vượng lại tăng vốn lên gần 40.000 tỷ đồng, gấp 13 lần thời điểm thành lập

Hãng taxi Xanh SM của tỷ phú Phạm Nhật Vượng lại tăng vốn lên gần 40.000 tỷ đồng, gấp 13 lần thời điểm thành lập Nổi bật

Haxaco lên kế hoạch lợi nhuận gấp 5 lần

Haxaco lên kế hoạch lợi nhuận gấp 5 lần Nổi bật

Vingroup tuyển sinh khóa đào tạo AI đầu tiên, số hồ sơ vượt gấp đôi chỉ tiêu sau 24 giờ

Vingroup tuyển sinh khóa đào tạo AI đầu tiên, số hồ sơ vượt gấp đôi chỉ tiêu sau 24 giờ

16:09 , 30/01/2026
Nhà thầu lớn nhất Việt Nam làm một việc cho 1.100 công nhân: Đại diện Liên đoàn Lao động nói lời cảm ơn

Nhà thầu lớn nhất Việt Nam làm một việc cho 1.100 công nhân: Đại diện Liên đoàn Lao động nói lời cảm ơn

15:47 , 30/01/2026
Cập nhật BCTC quý 4/2025 chiều ngày 30/1: Vingroup, Novaland, Sacombank, Vietjet... hàng loạt doanh nghiệp lớn dồn dập công bố

Cập nhật BCTC quý 4/2025 chiều ngày 30/1: Vingroup, Novaland, Sacombank, Vietjet... hàng loạt doanh nghiệp lớn dồn dập công bố

15:30 , 30/01/2026
Novaland báo lãi sau thuế năm 2025 đạt 1.800 tỷ đồng, ghi nhận hoàn nhập gần 3.500 tỷ từ dự án Lakeview City, cổ phiếu tăng kịch trần

Novaland báo lãi sau thuế năm 2025 đạt 1.800 tỷ đồng, ghi nhận hoàn nhập gần 3.500 tỷ từ dự án Lakeview City, cổ phiếu tăng kịch trần

15:00 , 30/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên