Vingroup tuyển sinh khóa đào tạo AI đầu tiên, số hồ sơ vượt gấp đôi chỉ tiêu sau 24 giờ

Theo thông tin từ Hội đồng tuyển sinh, thời gian nhận hồ sơ đăng ký khóa đầu tiên kéo dài đến hết ngày 15/2/2026. Sau thời điểm này, hồ sơ sẽ được xét tuyển kết hợp với đánh giá năng lực thông qua bài kiểm tra đầu vào. Các ứng viên đạt yêu cầu nhưng chưa được sắp xếp vào khóa đầu tiên sẽ được bảo lưu hồ sơ và ưu tiên cho các khóa tiếp theo khi chương trình mở đào tạo cuốn chiếu.

Thống kê sơ bộ cho thấy, khoảng 50% người đăng ký đã tốt nghiệp đại học, hơn 30% là sinh viên năm cuối đến từ các trường đại học tại Hà Nội, TP.HCM và nhiều tỉnh, thành khác. Đáng chú ý, khoảng 5% ứng viên đã có văn bằng thạc sĩ, tiến sĩ.

Về kinh nghiệm và kỹ năng, 85% người đăng ký từng có kinh nghiệm làm việc hoặc thực tập trong lĩnh vực công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo hoặc học máy. Khoảng 70% ứng viên có khả năng sử dụng các ngôn ngữ lập trình như Python, C++. Phần còn lại chủ yếu là nhân viên văn phòng đang làm việc trong các lĩnh vực như marketing, nhân sự, đào tạo, với kiến thức AI ở mức cơ bản.

Theo phản hồi từ người đăng ký, 89% ứng viên cho biết lựa chọn chương trình do định hướng đào tạo theo hướng thực hành, thực chiến. Khoảng 85% ứng viên quan tâm đến cơ hội phát triển nghề nghiệp sau đào tạo. Ngoài ra, nhiều người đăng ký bày tỏ mong muốn được học tập dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia và tham gia môi trường đào tạo chuyên nghiệp.

Theo công bố, chương trình đào tạo AI thực chiến của Vingroup được triển khai trong thời gian hai năm, với mục tiêu đào tạo tối đa 20.000 nhân sự. Mỗi khóa học kéo dài 12 tuần, kết hợp giữa đào tạo lý thuyết nền tảng và thực hành chuyên sâu. Học viên không chỉ học tập tại VinUni mà còn tham gia trực tiếp vào các dự án AI đang triển khai tại các công ty công nghệ trong hệ sinh thái Vingroup.

Toàn bộ học viên tham gia chương trình được miễn học phí và nhận phụ cấp 8 triệu đồng/tháng trong suốt thời gian đào tạo. Sau khóa học, những học viên đáp ứng yêu cầu công việc sẽ có cơ hội được tuyển dụng vào các công ty công nghệ trong hệ sinh thái Vingroup hoặc tìm kiếm cơ hội việc làm tại các doanh nghiệp công nghệ khác.

Đối tượng tham gia chương trình là các cá nhân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng hoặc trung cấp các ngành liên quan hoặc gần với AI như công nghệ thông tin, khoa học máy tính, khoa học dữ liệu, kỹ thuật phần mềm, an toàn thông tin, mạng máy tính và truyền thông dữ liệu. Chương trình cũng tiếp nhận hồ sơ từ các ứng viên thuộc nhóm ngành quản trị, phân tích kinh doanh hoặc các ngành khoa học – công nghệ khác nếu đã có kinh nghiệm làm việc và chứng chỉ liên quan đến AI.