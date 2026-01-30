Haxaco lên kế hoạch lợi nhuận gấp 5 lần

Sức ép của thị trường xe sang và bước ngoặt với xe điện VinFast

Haxaco Group là doanh nghiệp chiếm thị phần số 1 trên thị trường về phân phối xe sang Mercesdes- Benz tại Việt Nam và phân phối ô tô MG. Tuy nhiên, cả hai mảng kinh doanh cốt lõi này đều chịu sức ép cùng lúc trong năm 2025.

Ở mảng Mercedes-Benz, nửa đầu năm chứng kiến tình trạng tồn kho cao kỷ lục, trong khi các mẫu xe bán ra không còn mới về công nghệ và thiết kế. Thị trường xe sang bị bóp nghẹt bởi tâm lý thắt chặt chi tiêu. Để duy trì dòng tiền, Haxaco buộc phải giảm giá sâu, chấp nhận đánh đổi lợi nhuận ngắn hạn để giải phóng hàng tồn kho, duy trì hệ thống vận hành.

Có thời điểm, xe sản xuất từ năm 2022–2023 vẫn phải đưa ra thị trường, trong khi nguồn xe đời mới gần như không có. Điều này khiến hiệu quả kinh doanh của các đại lý phân phối Mercedes-Benz tại Việt Nam suy giảm, không riêng gì Haxaco.

Tuy nhiên, việc ứng biến linh hoạt với thị trường đã giúp Haxaco “ngắt mạch thua lỗ” kể từ quý IV/2025. Hàng tồn kho xe cũ được xử lý xong, áp lực giảm, công ty mẹ Haxaco dần phục hồi và có lãi trở lại.

Ở mảng MG, dù phải đối mặt với làn sóng xe điện và cuộc đua giá, hệ thống của Haxaco vẫn giữ được sản lượng tương đối ổn định. Quan trọng hơn, MG mang về hơn 40 tỷ đồng lợi nhuận, trở thành điểm tựa hiếm hoi trong một năm thị trường lao dốc.

Điều được đánh giá cao nhất ở Haxaco là giữ được đội ngũ gần 2.000 nhân sự, hệ thống đại lý và năng lực vận hành.

Khi bước sang 2026, phần lớn xe tồn kho đời cũ của Haxaco đã được giải phóng, nhường chỗ cho các dòng Mercedes-Benz 2025–2026 với thiết kế và công nghệ mới hơn. Trong phân khúc xe sang, điều này đặc biệt quan trọng, bởi khách hàng sẵn sàng chi tiền cho các model mới.

Bên cạnh đó, mảng dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa, phụ tùng giúp Haxaco giảm phụ thuộc vào doanh số xe mới.

Mảng phân phối MG cũng được kỳ vọng sẽ đóng góp vào lợi nhuận của Haxaco Group năm nay.

Bước ngoặt thực sự của Haxaco nằm ở xe điện.

Kế hoạch mua 65–85% cổ phần Công ty cổ phần Tập đoàn Tương Lai Việt (VFG), đơn vị phân phối VinFast là điểm nhấn lớn nhất trong chiến lược 2026.

Thay vì tự mình xây dựng một hệ thống xe điện từ đầu, Haxaco tham gia vào hệ sinh thái đã hình thành của VinFast: thương hiệu mạnh, sản phẩm cạnh tranh, mạng lưới trạm sạc phủ rộng và nhu cầu thị trường đang tăng nhanh.

Theo Chủ tịch Đỗ Tiến Dũng, việc “đứng trên vai người khổng lồ” giúp Haxaco rút ngắn nhiều năm đầu tư thử – sai, đồng thời nhanh chóng tham gia vào mảng có tốc độ tăng trưởng cao nhất của ngành ô tô.

VFG, với định vị dịch vụ tốt và giá hợp lý, được kỳ vọng sẽ là cánh tay nối dài giúp Haxaco mở rộng tệp khách hàng, từ xe sang sang xe điện đại chúng.

Sắp nhận gần 50 tỷ đồng cổ tức PTM, kế hoạch lợi nhuận gấp 5 lần

Haxaco đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 180–200 tỷ đồng trong năm 2026, gấp 4-5 lần năm 2025. Con số này được xây dựng trên giả định phục hồi của Mercedes-Benz, sự đóng góp ổn định từ MG và đặc biệt là động lực mới từ xe điện. Giữ cách tiếp cận thận trọng, kế hoạch này chưa tính đến phần lợi nhuận tiềm năng từ VFG.

Đáng chú ý, Công ty cổ phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ ô tô PTM (mã chứng khoán PTM) vừa có dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, trong đó có tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, chia cổ tức bằng tiền mặt, với tỷ lệ 30%, tương đường 3.000 đồng/cổ phiếu.

Theo tờ trình, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2025 của PTM là hơn 150 tỷ đồng. Về phương án phân phối lợi nhuận, công ty chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 30% vốn điều lệ, tương ứng số tiền chia cổ tức là 96 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối là hơn 54 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (Haxaco, mã chứng khoán HAX) đang là cổ đông lớn nhất tại PTM. Haxaco đang nắm giữ 16.517.960 cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu 51,62%.

Với kế hoạch chia cổ tức tiền mặt 30% của PTM, Haxaco sẽ có khoản lợi nhuận hơn 49,5 tỷ đồng từ cổ tức tại PTM.