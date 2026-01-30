Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
KẾT QUẢ KINH DOANH
KẾT QUẢ KINH DOANH
xem chi tiết

Viettel Global đạt lợi nhuận trên 11.000 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay

30-01-2026 - 07:44 AM | Doanh nghiệp

Viettel Global đạt lợi nhuận trên 11.000 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay

Năm 2025 đánh dấu một cột mốc đặc biệt đối với Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global - Mã: VGI) khi doanh nghiệp ghi nhận mức doanh thu và lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025, Viettel Global đạt doanh thu thuần 12.306 tỷ đồng, mức doanh thu theo quý cao nhất trong lịch sử hoạt động. Xu hướng tăng trưởng đã được duy trì liên tục trong 16 quý liên tiếp.

Lũy kế cả năm 2025, doanh thu thuần của Viettel Global đạt 44.188 tỷ đồng, tăng 28% so với năm 2024, cao gấp 5-6 lần tăng trưởng trung bình ngành toàn thế giới. Lợi nhuận sau thuế đạt 11.273 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ và là mức cao nhất từ trước đến nay. Đáng chú ý, kết quả lợi nhuận này được ghi nhận trong bối cảnh doanh nghiệp áp dụng chính sách kế toán thận trọng khi hạch toán toàn bộ chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ vào kết quả kinh doanh, thay vì phân bổ cho các năm sau.

Cùng với kết quả kinh doanh tích cực, quy mô tài sản của Viettel Global cũng tiếp tục mở rộng. Tại thời điểm 31/12/2025, tổng tài sản đạt gần 81.500 tỷ đồng, tăng 29% so với đầu năm. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt hơn 9.150 tỷ đồng, góp phần củng cố nền tảng tài chính cho các kế hoạch đầu tư dài hạn.

Trên phương diện chiến lược, Viettel Global tiếp tục duy trì vai trò tiên phong về công nghệ tại các thị trường đầu tư. Doanh nghiệp triển khai hạ tầng từ 3G, nhanh chóng mở rộng 4G và từng bước thương mại hóa 5G. Mới đây, Viettel Burundi và Viettel Tanzania đã chính thức khai trương dịch vụ 5G. Tính đến nay, Viettel Global đã kinh doanh 5G tại 5 thị trường gồm Peru, Lào, Timor Leste, Burundi và Tanzania.

Bên cạnh đó, việc mở rộng sang các lĩnh vực dịch vụ mới cũng được đẩy mạnh. Tháng 10/2025, Viettel tại Lào (Unitel) ra mắt dịch vụ Unitel Logistics, đánh dấu bước đi chiến lược trong việc mở rộng hệ sinh thái dịch vụ và tìm kiếm các động lực tăng trưởng mới ngoài viễn thông truyền thống.

Không chỉ logistics, Viettel Global đang tiếp tục mở rộng các dịch vụ mới như Data center, Cloud, các dịch vụ số tiện ích cho chính phủ, doanh nghiệp và người dân, ... Bên cạnh đó, doanh nghiệp này cũng tích cực tìm kiếm cơ hội để mở thêm thị trường mới.

Cuối năm 2025, Viettel Global ghi thêm dấu ấn khi cùng Metfone được Nhà nước Việt Nam trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động. Trước đó, các đơn vị thị trường như Movitel, Bitel và Lumitel cũng đã được trao Huân chương Lao động hạng Ba, ghi nhận những đóng góp trong hoạt động đầu tư ra nước ngoài.

Với kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh cùng chiến lược mở rộng sang công nghệ và dịch vụ số, Viettel Global tiếp tục khẳng định vị thế là doanh nghiệp đầu tư quốc tế hàng đầu của Việt Nam, đồng thời tạo nền tảng tài chính và vận hành cho giai đoạn phát triển dài hạn trong những năm tới.

Linh Linh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cựu Chủ tịch một ngân hàng chính thức gia nhập FLC của ông Trịnh Văn Quyết

Cựu Chủ tịch một ngân hàng chính thức gia nhập FLC của ông Trịnh Văn Quyết Nổi bật

Vàng phá vỡ mốc 190 triệu: Huy Thanh, Bảo Tín Mạnh Hải đua bán vàng mini 0,05 - 0,1 chỉ, PNJ bán 0,39 - 0,79 chỉ, đúc Doraemon, Hello Kitty vào hộp mù

Vàng phá vỡ mốc 190 triệu: Huy Thanh, Bảo Tín Mạnh Hải đua bán vàng mini 0,05 - 0,1 chỉ, PNJ bán 0,39 - 0,79 chỉ, đúc Doraemon, Hello Kitty vào hộp mù Nổi bật

Vụ Sago Food nghi đưa thịt hết hạn vào trường học: Công ty buôn xăng dầu bất ngờ "bẻ lái" sang nấu suất ăn học đường chỉ sau 5 tháng

Vụ Sago Food nghi đưa thịt hết hạn vào trường học: Công ty buôn xăng dầu bất ngờ "bẻ lái" sang nấu suất ăn học đường chỉ sau 5 tháng

00:06 , 30/01/2026
Cập nhật BCTC quý 4/2025 sáng ngày 30/1: Gelex, Sabeco, Nam Long, FPT Retail,... cùng nhiều doanh nghiệp lớn công bố

Cập nhật BCTC quý 4/2025 sáng ngày 30/1: Gelex, Sabeco, Nam Long, FPT Retail,... cùng nhiều doanh nghiệp lớn công bố

00:03 , 30/01/2026
Công ty Mỹ vừa phát hiện rất nhiều dầu ngoài khơi Việt Nam: Dự kiến đầu tư gần 200 triệu USD cho 2 mỏ dầu tại nước ta năm nay

Công ty Mỹ vừa phát hiện rất nhiều dầu ngoài khơi Việt Nam: Dự kiến đầu tư gần 200 triệu USD cho 2 mỏ dầu tại nước ta năm nay

00:02 , 30/01/2026
Nhận chỉ đạo của Thủ tướng: Him Lam, Donacoop, D2D… sẽ khởi công 14 dự án nhà ở xã hội tại Đồng Nai ngay trong quý I/2026

Nhận chỉ đạo của Thủ tướng: Him Lam, Donacoop, D2D… sẽ khởi công 14 dự án nhà ở xã hội tại Đồng Nai ngay trong quý I/2026

00:02 , 30/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên