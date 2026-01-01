Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cập nhật BCTC quý 4/2025 sáng ngày 30/1: Gelex, Sabeco, Nam Long, FPT Retail,... cùng nhiều doanh nghiệp lớn công bố

30-01-2026 - 00:03 AM | Doanh nghiệp

Mùa báo cáo tài chính quý 4/2025 gần kết thúc, nhiều doanh nghiệp lớn dồn dập công bố BCTC.

Các doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 4/2025 ngày 30/1:

FPT Retail (FRT) ghi nhận quý 4 với lợi nhuận trước thuế đạt 415 tỷ đồng, tăng trưởng 145% so với cùng kỳ. Lũy kế cả năm 2025, FPT Retail mang về 1.219 tỷ đồng lãi trước thuế, tăng trưởng 131% so với thực hiện năm 2024.

Masco (MAS) lãi quý 4 tăng trưởng tới 884%, dù con số tuyệt đối còn khiêm tốn ở mức 2 tỷ đồng. Tính chung cả năm 2025, Masco đạt lãi 9 tỷ đồng, tăng trưởng 27%.

Sabeco (SAB) duy trì vị thế đầu ngành với lãi quý 4 đạt 1.372 tỷ đồng, tăng trưởng 11%. Lũy kế cả năm 2025, Sabeco đạt mức lợi nhuận 5.652 tỷ đồng.

PVTrans (PVT) báo lãi quý 4 đạt 439 tỷ đồng, tăng trưởng 21%. Tổng lãi cả năm của doanh nghiệp vận tải biển này đạt 1.654 tỷ đồng.

Digiworld (DGW) ghi nhận quý 4 khởi sắc với lãi 211 tỷ đồng, đưa lợi nhuận cả năm lên 689 tỷ đồng, tăng trưởng 21%.

Ngành bất động sản, Idico (IDC) báo lãi quý 4 đạt 659 tỷ đồng (tăng 22%) thì Nam Long (NLG) lại ghi nhận mức sụt giảm sâu tới 68%, chỉ còn đạt 567 tỷ đồng lợi nhuận quý 4. Becamex TDC (TDC) cũng báo lãi quý 4 giảm 41%.

Tương tự, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR) dù báo lãi cả năm đạt 7.627 tỷ đồng (tăng 36%), nhưng riêng quý 4/2025 lại ghi nhận mức giảm lợi nhuận 48%, đạt 1.407 tỷ đồng.

Vinafco (VFC) báo lỗ 4 tỷ đồng trong quý 4, sụt giảm mạnh so với mức lãi cùng kỳ năm trước.

An Tiến Industries (HII) tiếp tục chìm trong sắc đỏ quý 4 với khoản lỗ 28 tỷ đồng, dù lũy kế cả năm vẫn báo lãi 79 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp đã công bố BCTC quý 4/2025 sắp xếp theo ngành:

Ngọc Điệp

