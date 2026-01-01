Digiworld (DGW) rót gần 800 tỷ mua Hòa Phát, Techcombank, VPBank, tạm lỗ 90 tỷ

Kết thúc năm tài chính 2025, Công ty Cổ phần Thế Giới Số (Digiworld - Mã: DGW) ghi nhận doanh thu thuần kỷ lục 26.632 tỷ đồng, tăng 21% so với năm trước và vượt xa mức đỉnh cũ của năm 2022.

Lợi nhuận sau thuế đạt 548 tỷ đồng, tăng trưởng 24% so với năm 2024.

Nếu chia trung bình cho 365 ngày, Digiworld mỗi ngày ghi nhận doanh thu 73 tỷ đồng và lãi ròng 1,5 tỷ đồng.

Đóng góp quan trọng nhất cho kết quả này là sự tăng trưởng đồng đều của các trụ cột kinh doanh trong quý 4, đặc biệt là mảng máy tính xách tay và máy tính bảng với mức tăng trưởng 76%, đạt 2.008 tỷ đồng nhờ làn sóng nâng cấp thiết bị tích hợp AI.

Song hành với mảng máy tính, nhóm thiết bị văn phòng cũng ghi nhận mức tăng 40% (đạt 1.910 tỷ đồng) nhờ nhu cầu chuyển đổi số và đầu tư trung tâm dữ liệu, trong đó riêng nhóm máy chủ tăng tới 79%.

Ở mảng điện thoại di động, sự sôi động trở lại của thị trường nhờ màn ra mắt iPhone 17, sự tái xuất của thương hiệu Motorola cùng phong độ ổn định của Xiaomi đã giúp Digiworld mang về 3.210 tỷ đồng doanh thu, tăng 19%.

Mảng thiết bị gia dụng cũng tận dụng tốt mùa cao điểm cuối năm để tăng trưởng 56%, đạt 567 tỷ đồng, bù đắp cho mảng hàng tiêu dùng giảm nhẹ 1%.

Trên bảng cân đối kế toán, Digiworld ghi nhận khoản phải thu ngắn hạn khách hàng tăng lên mức 3.223 tỷ đồng vào cuối năm.

Trong đó, phần lớn phải thu thuộc về hai chuỗi bán lẻ công nghệ lớn nhất cả nước là Thế Giới Di Động (MWG) và FPT Retail (FRT). Cụ thể, dư nợ tại Thế Giới Di Động tăng vọt lên mức 774,5 tỷ đồng, còn tại FPT Retail cũng ghi nhận mức 184,8 tỷ đồng.

Ngoài hai ông lớn này, Digiworld cũng có các khoản phải thu tại các đối tác khác như Diệu Phúc (175 tỷ đồng) hay Viettel (146 tỷ đồng).

Digiworld gia tăng vay nợ ngắn hạn lên mức 2.899 tỷ đồng để bù đắp thanh khoản.



Doanh nghiệp cũng mạnh tay đầu tư tài chính với danh mục chứng khoán trị giá gốc hơn 772 tỷ đồng, tập trung vào các mã bluechip như HPG (227 tỷ đồng), TCB (286 tỷ đồng) và VPB (77 tỷ đồng).

Biến động thị trường đã khiến công ty phải trích lập dự phòng gần 91 tỷ đồng cho danh mục này vào cuối năm.



Dù vậy, phản ứng trước thông tin lợi nhuận kỷ lục, thị trường chứng khoán đã tạm thời "bỏ qua" các lo ngại về dòng tiền khi cổ phiếu DGW tăng kịch trần 6,93% ngay sau khi công bố báo cáo, đóng cửa tại mức 47.050 đồng/cp.