Tỷ phú Trần Đình Long tiếp tục làm điện mặt trời áp mái: Bắt tay cùng "ông lớn" Ấn Độ có 7,5 GW năng lượng tái tạo trên toàn cầu

Tỷ phú Trần Đình Long - Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát.

Ngày 29/1/2026, Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị Hòa Phát đã ký biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác chiến lược ba bên với Công ty TNHH Hero Future Energies Việt Nam (HFE) và Công ty Cổ phần Năng lượng Horus Power.

Thỏa thuận hướng tới việc phát triển các hệ thống điện mặt trời áp mái tại những khu công nghiệp do Hòa Phát đầu tư và vận hành.

Theo nội dung hợp tác, HFE và Horus Power sẽ đảm nhận việc đầu tư, lắp đặt và vận hành các hệ thống điện mặt trời theo mô hình IPP (đầu tư – sở hữu – vận hành) tại các nhà xưởng trong KCN Hòa Phát, đồng thời đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật và an toàn.

Các doanh nghiệp, đặc biệt là các tập đoàn đa quốc gia tại KCN của Hòa Phát có nhu cầu rất lớn về sử dụng năng lượng tái tạo và chứng chỉ xanh (I-REC) để đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu toàn cầu.

Ông Trần Kiên Cường, Giám đốc Công ty CP Xây dựng và Phát triển Đô thị Hòa Phát, cho biết làn sóng FDI đang dịch chuyển mạnh vào Việt Nam kéo theo những đòi hỏi khắt khe hơn về phát triển bền vững. Theo ông, việc hợp tác với HFE và Horus Power không chỉ giúp Hòa Phát khai thác hiệu quả hệ thống mái nhà xưởng, mà còn cung cấp giải pháp năng lượng sạch thiết thực cho khách hàng thuê hạ tầng. Đây cũng là bước đi thể hiện cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu Net Zero và nâng cao sức cạnh tranh của các KCN thuộc Tập đoàn Hòa Phát.

Hiện nay, Hòa Phát đang vận hành ổn định các KCN Hòa Mạc (Ninh Bình), Phố Nối A và Yên Mỹ II (Hưng Yên) với tỷ lệ lấp đầy bình quân khoảng 95%, trong đó KCN Hòa Mạc đã đạt 100% diện tích cho thuê. Song song, Tập đoàn tiếp tục đầu tư hạ tầng tại KCN số 6, KCN Lý Thường Kiệt (Hưng Yên), KCN Hoàng Diệu (Hải Phòng) và KCN Đồng Phúc (Bắc Ninh), qua đó củng cố vị thế trong lĩnh vực phát triển khu công nghiệp.

Về phía đối tác, HFE là doanh nghiệp năng lượng tái tạo hàng đầu Ấn Độ, hiện sở hữu danh mục tài sản với tổng công suất khoảng 7,5 GW trên toàn cầu, được hậu thuẫn bởi các cổ đông chiến lược gồm IFC (thuộc Ngân hàng Thế giới) và KKR, một tập đoàn đầu tư quốc tế.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Oman Singh, Giám đốc khu vực Đông Nam Á của HFE, nhấn mạnh HFE luôn đặt An toàn – Sức khỏe – Môi trường (HSE) là ưu tiên hàng đầu, đồng thời cam kết cung cấp giải pháp công nghệ tiên tiến, đảm bảo vận hành ổn định và an toàn tuyệt đối cho con người và nhà xưởng.

Ngoài các dự án điện mặt trời áp mái, Hòa Phát và HFE cũng dự kiến mở rộng nghiên cứu hợp tác sang lĩnh vực lưu trữ năng lượng (BESS) và các dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn trong thời gian tới.

Trước đó, Hòa Phát đã triển khai nhiều dự án điện mặt trời áp mái tại các đơn vị thành viên như Thép Hòa Phát Dung Quất, Ống thép Hòa Phát Long An và Tôn Hòa Phát, nhằm nâng cao mức độ tự chủ điện sản xuất và thúc đẩy sử dụng năng lượng tái tạo trong toàn Tập đoàn.

Phan Trang