Cựu Chủ tịch một ngân hàng chính thức gia nhập FLC của ông Trịnh Văn Quyết

29-01-2026 - 19:11 PM | Doanh nghiệp

Cựu Chủ tịch một ngân hàng chính thức gia nhập FLC của ông Trịnh Văn Quyết

Thông tin bổ nhiệm ông Phạm Mạnh Thắng được FLC đăng tải công khai trên website.

Ngày 28/01/2026, Tập đoàn FLC công bố quyết định bổ nhiệm ông Phạm Mạnh Thắng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng sáng lập FLC Biscom (đơn vị quản lý và vận hành hệ thống sân golf FLC). Đồng thời, ông Thắng được bổ nhiệm làm Trợ lý Hội đồng Quản trị, hàm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC kể từ cùng ngày.

Ông Phạm Mạnh Thắng sinh năm 1962, là Tiến sĩ Kinh tế, tốt nghiệp Học viện Ngân hàng. Trước khi gia nhập FLC, ông có hơn 30 năm công tác tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank), từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo như Giám đốc chi nhánh, Phó Tổng Giám đốc và Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Vietcombank.

Tháng 9/2023, ông Phạm Mạnh Thắng được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank). Đến ngày 23/10/2023, ông thôi giữ chức Tổng Giám đốc và được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị PGBank.

Theo thông tin từ FLC, việc bổ nhiệm nhân sự diễn ra trong bối cảnh Tập đoàn đang triển khai quá trình tái cấu trúc và tái khởi động nhiều dự án tại một số địa phương như Hà Nội, Quảng Ninh, Quảng Trị và Gia Lai. Trong đó có các dự án như Hausman Premium Residences và dự án nhà ở xã hội FLC Tropical City Hạ Long.

Ngoài lĩnh vực bất động sản, FLC cũng thông tin về việc tiếp quản lại Bamboo Airways từ tháng 9/2025. Đến tháng 12/2025, hãng hàng không này tiếp tục bổ sung tàu bay vào đội bay khai thác.

Ông Trịnh Văn Quyết chính thức tái xuất thương trường, gặp Đại sứ Hàn Quốc

Phụng Tiên

Nhịp sống thị trường

